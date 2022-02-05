رانغنيك يحث رونالدو ورفاقه في يونايتد على استعادة اللمسة التهديفية

دعا رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ورفاقه في هجوم الفريق إلى استعادة اللمسة التهديفية لتفادي المزيد من النتائج المخيبة.

مدرب فريق مانشستر يونايتد رالف رانغنيك

وخرج يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي أمام ميدلسبره بعدما خسر بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 رغم أنه سدد 30 محاولة على المرمى خلال المباراة. وعاد الفريق ليهدر 22 محاولة أخرى أمام مضيفه بيرنلي في تعادل جديد 1-1 يوم الثلاثاء.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء وسدد عشر محاولات على المرمى إجمالا أمام ميدلسبره دون أن يهز الشباك قبل أن يهدر ضربة رأس متأخرة أمام بيرنلي.

وعن هذا قال رانغنيك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (11 فبراير/شباط 2022) قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع الأسبوع "يتعين عليه (رونالدو) تسجيل المزيد من الأهداف. الأمر واضح. لكن هذه المسألة لا تتعلق فقط بكريستيانو".

وأضاف "تتعلق باللاعبين الآخرين أيضا خاصة في الهجوم. لا نسجل أهدافا كافية بالنظر إلى العدد الكبير من الفرص التي نصنعها ويجب أن نتحسن في هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين".

لكن المدرب الألماني يصر على أن الفريق يتحسن باستمرار، إذ قال "أعلم أنها عملية ستستغرق بعض الوقت. التطور واضح حتى في المباراتين الأخيرتين. في كرة القدم يتعلق الأمر بتحقيق أفضل نتائج ممكنة وفي المباراتين الأخيرتين كان هذا الشيء الوحيد الذي عاند الفريق".

وتابع "نتحسن فيما يتعلق بالأداء والنتائج. تطور مستوى الفريق وبدأ اللاعبون أنفسهم يلاحظون مدى تطورهم الكبير، خاصة في السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة".

ع.ج.م/ع.ش (رويترز)