راموس يثير الجدل بتصريح عن باريس سان جيرمان ، فماذا قال؟

منذ عام 2021 وحتى اليوم يلعب النجم الإسباني سيرجيو راموس (36 عاماً) ضمن صفوف بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان. ومنذ ذلك الحين شهدت مسيرته الكروية صعوداً وهبوطاً وتذبذباً في المستوى، رغم اعتراف الجميع بأنه أحد أفضل المدافعين التاريخ.

في مقابلة مع صحيفة "AS" الرياضية الإسبانية قبل مباراة باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن، قدم راموس اعترافًا مفاجئًا بشأن انتقاله إلى باريس، إذ يبدو أن النجم الإسباني متشكك في مدى صحة قرار انتقاله إلى النادي الفرنسي.

يقول راموس في الحوار الصحفي: "بالطبع كان ترك ريال مدريد تغييرًا كبيرًا للغاية. هدفي دائمًا هو الاستمرار في الفوز. فزت كثيرًا مع ريال مدريد، لكنني اعتقدت أنها كانت فرصة جيدة لإحداث تغيير المشهد. في البداية كان كل شيء صعبًا للغاية".

ثم يعترف قائلاً: "لاحقاً، تبدأ في الشك فيما إذا كنت قد فعلت الشيء الصحيح أم لا. لقد تعرضت للإصابة، وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي التعافي والتكيف مع النظام الجديد والفريق الجديد والمدرب الجديد."

بهذه الكلمات، بدا واضحاً أن راموس نادم بشكل ما على انتقاله إلى باريس سان جيرمان لكن بعد فوات الأوان. فهل هذا صحيح؟ في الواقع ..لا!

أكد راموس في مقابلته مع الصحيفة الإسبانية أنه يشعر بالراحة في منزله الجديد لكرة القدم:"ما يمكنني قوله هو أنني في المكان الذي أريد أن أكون فيه وفي فريق لديه رغبة كبيرة في الفوز بدوري أبطال أوروبا. وأريد الاستفادة القصوى مما تبقى من مسيرتي الكروية ،"

لكن راموس شارك في 671 مباراة رائعة مع ريال مدريد ، وفاز معه بالفعل بالدوري الممتاز أربع مرات، إلا أنه لم يصل حتى الآن مع باريس سان جيرمان إلا إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

ولا يتحدث راموس فقط عن الأوقات الصعبة التي قضاها مع باريس سان جيرمان في البداية ، ولكن أيضًا عن "البؤس" الرياضي الحالي لنجوم فرنسا. إذ خسر نجوم الفرق الفرنسية بمن فيهم ليونيل ميسي (35 عاماً) وكيليان مبابي (23 عاماً) ونيمار (31 عاماً) خمس مباريات في عام 2023 بما في ذلك باريس سان جيرمان الذي اعتاد على النجاح، حيث خرج من كأس فرنسا في مبارزة عصيبة ضد مرسيليا (2:1).

يقول راموس: "هناك الكثير من النجوم معنا، بعض من أفضل اللاعبين في العالم. عندما يفوز فريق، فذلك لأنهم وضعوا غرورهم الشخصي جانباً. الهدف هذا الموسم هو أن نتحد جميعًا، ونحقق نسخًا أفضل"، متمنياً خروج الفرق الفرنسية من كبوتها الحالية.

ومع ذلك ، في النهاية، لم تكن آمال النجم الإسباني سيرجيو راموس كافية أمام البايرن الألماني الذي هزم باريس سان جيرمان بهدف وحيد في دور 16 بدوري أبطال أوروبا

ع.ح./