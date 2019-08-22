راموس: نيمار لاعب من الطراز الرفيع ..ولكن!

قبل أسابيع قليلة غازل نجم باريس سان جيرمان نيمار، قائد الملكي الأبيض سيرجيو راموس، وذلك في ذروة التكهنات حول اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد. ووصف نيمار حينها راموس بأنه أفضل مدافع على الإطلاق: "من هو أفضل لاعب لعب أمامي كمنافس؟ إنه سيرجيو راموس، لأنه مدافع صلب وفي ذات الوقت قادر على إحراز الأهداف. من الصعب جدا التصدي له"، يقول نيمار عن سيرجيو راموس.

الآن حلّت المناسبة لكي يرد نجم ريال مدريد المديح لنيمار، إلا أن راموس اعتمد استخدام كلمة "ولكن" في شهادته.

"من دون أدنى شك أن نيمار لاعب من الطراز الرفيع. وأعتقد أنه واحد من ثلاثة لاعبين، هم الأفضل في العالم حاليا. ولكن لو لا تعادلنا (1-1 أمام بلد الوليد في منافسات الجولة الثانية من الليغا-، لما كان هذا السؤال حول نيمار قد طرح"، يقول سيرجيو راموس. وهو ما فهم على أن راموس لا يشجع بالضرورة انتقال نيمار إلى الريال.

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يذكر أن الأخير لا زال غائبا عن تشكيلة باريس سان جيرمان، وذلك ما أكده المدرب الألماني توماس توخل أول أمس السبت (24 أغسطس/ آب 2019)، موضحا أن "نيمار لن يلعب، مادام وضعه لم يحسم بعد". ومنذ أسابيع يتم الربط بين نيمار وبين ناديه القديم برشلونة، أو بينه وبين ريال مدريد، إذ يتم الحديث مؤخرا عن عرض مدريد يتضمن ثلاثة لاعبين إضافة إلى 100 مليون يورو، لإقناع باريس سان جيرمان للسماح لنيمار بالرحيل.

تجدر الإشارة إلى أن عقد نيمار في باريس ممتد إلى غاية 2022 وهو يريد العودة إلى الليغا بأي ثمن. لكن وإلى غاية اللحظة رفض بطل الدوري الفرنسي جميع العروض المقدمة، وسط سيل من الشائعات تبقي ملف نيمار معلقا إلى حين.

راموس من جهته، وبعد التعادل المخيب لفريقه، تهرب من الحديث عن نيمار، مشددا أن "الحديث عن لاعبين غائبين عن المكان، هو تصرف ينم عن قلة احترام بحق هذا الفريق الرائع. وسوف نرى ما سوف يحدث في المستقبل".

و.ب