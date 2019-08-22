 راموس: نيمار لاعب من الطراز الرفيع ..ولكن! | عالم الرياضة | DW | 26.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

راموس: نيمار لاعب من الطراز الرفيع ..ولكن!

ما مصير نيمار؟ سؤال لم تتضح ملامح إجابته بعد. ومع ذلك أو لأجل ذلك، تستمر الزوبعة سواء في كامب نو أو في بيرنابيو، المرشحان لضم اللاعب البرازيلي. لكن شهادة من قائد ريال مدريد قد تحمل رسائل مشفرة.

Fussball Champions League Finale 2018 / Real Madrid-FC Liverpool 3-1 (picture-alliance/SvenSimon)

قبل أسابيع قليلة غازل نجم باريس سان جيرمان نيمار، قائد الملكي الأبيض سيرجيو راموس، وذلك في ذروة التكهنات حول اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد. ووصف نيمار حينها راموس بأنه أفضل مدافع على الإطلاق: "من هو أفضل لاعب لعب أمامي كمنافس؟ إنه سيرجيو راموس، لأنه مدافع صلب وفي ذات الوقت قادر على إحراز الأهداف. من الصعب جدا التصدي له"، يقول نيمار عن سيرجيو راموس.

الآن حلّت المناسبة لكي يرد نجم ريال مدريد المديح  لنيمار، إلا أن راموس اعتمد استخدام  كلمة "ولكن" في شهادته.

"من دون أدنى شك أن نيمار لاعب من الطراز الرفيع. وأعتقد أنه واحد من ثلاثة لاعبين، هم الأفضل في العالم حاليا. ولكن لو لا تعادلنا (1-1 أمام بلد الوليد في منافسات الجولة الثانية من الليغا-، لما كان هذا السؤال حول نيمار قد طرح"، يقول سيرجيو راموس. وهو ما فهم على أن راموس لا يشجع بالضرورة انتقال نيمار إلى الريال.

مشاهدة الفيديو 00:58

كريستيانو رونالدو - محطم الأرقام القياسية

يذكر أن الأخير لا زال غائبا عن تشكيلة باريس سان جيرمان، وذلك ما أكده المدرب الألماني توماس توخل أول أمس السبت (24 أغسطس/ آب 2019)، موضحا أن "نيمار لن  يلعب، مادام وضعه لم يحسم بعد". ومنذ أسابيع يتم الربط بين نيمار وبين ناديه القديم برشلونة، أو بينه وبين ريال مدريد، إذ يتم الحديث مؤخرا عن عرض مدريد يتضمن ثلاثة لاعبين إضافة إلى 100 مليون يورو، لإقناع باريس سان جيرمان للسماح لنيمار بالرحيل.

تجدر الإشارة إلى أن عقد نيمار في باريس ممتد إلى غاية 2022 وهو يريد العودة إلى الليغا بأي ثمن. لكن وإلى غاية اللحظة رفض بطل الدوري الفرنسي جميع العروض المقدمة، وسط سيل من الشائعات تبقي ملف نيمار معلقا إلى حين.

راموس من جهته، وبعد التعادل المخيب لفريقه، تهرب من الحديث عن نيمار، مشددا أن "الحديث عن لاعبين غائبين عن المكان، هو تصرف ينم عن قلة احترام بحق هذا الفريق الرائع. وسوف نرى ما سوف يحدث في المستقبل". 

و.ب

مختارات

الذكاء الاصطناعي يفصل بين ميسي ورونالدو!

المفاضلة بين البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو لا تكاد أن تتوقف وخرجت من المستطيل الأخضر إلى مجالات أخرى. دراسة علمية جديدة قارنت بين اللاعبين وخرجت بنتيجة مثيرة. لكن ما ذا بشأن محمد صلاح؟ (21.08.2019)  

يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم بوغبا

يبدو أن يوفنتوس لن يهدأ له بال حتى إتمام صفقة نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. "البيانكونيري" وضع استراتيجية جديدة تساعده على ضم النجم الفرنسي وحسم المنافسة مع ريال مدريد الراغب بدوره في ضم بطل العالم مع منتخب "الديكة". (19.08.2019)  

تقرير: ريال مدريد يقدم 100 مليون وثلاثة لاعبين لضم نيمار

ذكر تقرير صحفي أن إدارة ريال مدريد اقترحت على باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو فضلا عن ثلاثة لاعبين من الفريق بهدف التعاقد مع نيمار دا سيلفا في "الميركاتو" الصيفي، فيما يواصل برشلونة مساعيه لاستعادة النجم البرازيلي. (22.08.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كريستيانو رونالدو - محطم الأرقام القياسية  

مواضيع ذات صلة

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain

تقرير: ريال مدريد يقدم 100 مليون وثلاثة لاعبين لضم نيمار 22.08.2019

ذكر تقرير صحفي أن إدارة ريال مدريد اقترحت على باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو فضلا عن ثلاثة لاعبين من الفريق بهدف التعاقد مع نيمار دا سيلفا في "الميركاتو" الصيفي، فيما يواصل برشلونة مساعيه لاستعادة النجم البرازيلي.

Polizei stellt Vergewaltigungs-Ermittlungen gegen Neymar ein

ريال مدريد يغري نيمار براتب خيالي 10.08.2019

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن النادي الملكي ريال مدريد رفع من مستوى مغرياته لضم نجم نادي سان جيرمان الفرنسي المهاجم البرازيلي نيمار إليه. وتحدثت التقارير عن راتب سنوي كبير ربما لا يحلم به غيره من النجوم.

Real Madrid Toni Kroos

مشجعو ريال مدريد يصفعون المايسترو في استفتاء ماركا 29.07.2019

لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس، كان على شفا مغادرة الملكي يالأبيض، لكنه حصل على تجديد لعقده لأربع سنوات. ويبدو أن ذلك لم يرق لمشجعي الفريق وهو ما ظهر بعد أربعة أشهر على عقده الجديد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

راموس: نيمار لاعب من الطراز الرفيع ..ولكن!

شفاينشتايغر يعاني مع فريقه شيكاغو ..وينتظر طفله الثاني

فضيحة عنصرية جديدة تهز نادي كيمنتس الألماني لكرة القدم

بوندسليغا: ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لفوزه الأول

الدوري الألماني: دورتموند يحقق فوزه الثاني تواليا

ثلاثة أسباب تقرب رونالدو من الفوز بهداف "الكالتشيو"