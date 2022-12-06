راقصو السامبا يبهرون العالم بسحرهم وبعشر طرق للاحتفال بالأهداف

أداء كبير يقدمه نجوم المنتخب البرازيلي في مواجهة خصومهم. وتجلى هذا الأداء خلال الشوط الأول من المواجهة أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، فبدا رفاق نيمار وكأنهم في حصة تدريبية.

ولأن لاعبي البرازيل كانوا واثقين من الفوز بحصة وافرة من الأهداف، تدربوا مسبقا على عشر رقصات مختلفة للاحتفال بالأهداف التي يسجلونها.

وهكذا استمتع الجمهور بسحر السامبا، سواء من خلال الأهداف التي تحبس الأنفاس لشدة روعتها، أو من خلال الرقصات الاحتفالية التي أداها اللاعبون البرازيليون.

هذه الرقصات تدربوا عليها منذ بداية البطولة، واستمروا في التدرب عليها قبل كل مباراة، ووصل الأمر إلى ذروته خلال الدور ثمن النهائي.

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ووصل الأمر إلى ذروته بعد تسجيل الهدف الثالث في مرمى المنتخب الكوري، حيث تابع المشاهدون خلف الشاشات المشهد كاملا، وكيف توجه لاعبو السيليساو باتجاه المدير الفني للفريق تيتي، ليشارك هو الآخر بالرقص مع مسجل الهدف ريتشارليسون وبقية اللاعبين.

جدل واسع واتهامات بالعنصرية

هذه الرقصات والتدريب عليها، أشار إليها اللاعب رافينها، وأعطى صورة عن الأجواء المريحة التي يعيشها منتخب السيليساو. وقال نجم نادي برشلونة مازحا، خلال مؤتمر صحفي في الدور الأول: "لدينا بالفعل حوالي عشر رقصات معدة لكل مباراة، علينا أن نبتكر كمجموعة رقصة جديدة، إذا تجاوزنا عشرة أهداف".

ولكن هناك من يرى في هذه الرقصات استهزاء بالخصوم. وأثير جدل حول هذا الأمر، خصوصا في إسبانيا. وهكذا تعرض بعض اللعبين وخصوصا نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، للعنصرية، متهمين إياه بعدم الاحترام خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف، ولكن لاعبي المنتخب البرازيلي دافعوا عن زميلهم فينيسيوس.

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ف.ي