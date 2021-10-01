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راشد الغنوشي

يتولى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس منصب رئيس البرلمان التونسي. ويعد الغنوشي المقرب من الاخوان المسلمين أحد أقوى الشخصيات التي تحكم مسار تونس بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

راشد الغنوشي من مواليد 1941 بولاية قابس التونسية. بعد تخرجه من جامعة الزيتونة انتقل إلى القاهرة ومنها إلى دمشق حيث درس الفلسفة. والغنوشي من مؤسسي حركة النهضة التي تعود أصولها إلى تأسيس جمعية لحفظ القرآن في سبعينات القرن الماضي. خلال حكم نظام زين العابدين بن علي غادر تونس إلى المنفى في عام 1989 ولم يعد إليها حتى سقوط بن علي عام 2011.

TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تونس- الغنوشي يتحدى سعيد والأمن يعزز وجوده حول البرلمان 01.10.2021

في تحدٍ واضح للمسار الذي يتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، ودعا النواب إلى استئناف العمل، ما يعمق النزاع السياسي في البلاد.
TUNIS, TUNISIA - NOVEMBER 13: Leader of Nahda Movement Rachid al-Ghannouchi attends the first session and oath-taking ceremony of the Tunisian parliament after Tunisia's Supreme Election Council announced results of the parliamentary elections in Tunis, Tunisia on November 13, 2019. Yassine Gaidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وسط انقسامات عميقة.. استقالة أكثر من 100 قيادي من حزب النهضة التونسي 25.09.2021

حمل المستقيلون "المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة وتعطل الإصلاحات الداخلية، ما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات" الرئيس التونسي قيس سعيد.

TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الغنوشي يدعو "للنضال السلمي" ضد إجراءات الرئيس سعيّد 23.09.2021

طالب رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بالنضال السلمي ضد ما أسماه بـ"الحكم الفردي المطلق" غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

سعيد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور والنهضة ترفض 22.09.2021

أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد سيواصل تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة خطوات سعيد.

Presidential candidate Kais Saied speaks during a news conference after the announcement of the results in the first round of Tunisia's presidential election in Tunis, Tunisia September 17, 2019. REUTERS/Muhammad Hamed

تونس: سعيّد يقدم وعودا جديدة ويبقي على الإجراءات الاستثنائية 20.09.2021

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو سيستمر لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي. سعيّد لم يحدد تاريخا لإنهاء هذه التدابير لكنه وعد بتعيين رئيس للحكومة.
18.9.2021. Demonstrierende skandieren Slogans während eines Protests gegen den Präsidenten Saied. Im Juli entließ Saied den Premierminister des Landes und legte die parlamentarische Arbeit auf Eis, nachdem es wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Lage des Landes zu gewaltsamen Protesten gekommen war. +++ dpa-Bildfunk +++

مؤيدو سعيد ومعارضوه وجهاً لوجه في شارع الحبيب بورقيبة 18.09.2021

فصلت الشرطة التونسية بين تجمعين في العاصمة التونسية، الأول للاحتجاج على إحكام الرئيس قيس سعيد قبضته على السلطة، والثاني مؤيد لقرارات الرئيس التي أدت لأزمة دستورية واتهامات بوقوع انقلاب.
CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

مستشار سعيّد: هناك توجه في تونس لتغيير النظام السياسي 09.09.2021

ما يقال في السر والغرف المغلقة كشف عن جزء منه مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد لوكالة رويترز. "هناك توجه لتغيير النظام السياسي" في تونس. والمستشار كان واضحا: تغيير النظام يعني تغيير الدستور "عبر الاستفتاء، ربما".

Nabil Karoui, Tunisian media magnate and would-be presidential candidate is pictured after submitting his candidacy to Tunisia's electoral commission in the capital Tunis on August 2, 2019. - Media mogul Nabil Karoui was arrested on August 23 by Tunisian authorities, according to his party. (Photo by Hasna / AFP) (Photo credit should read HASNA/AFP/Getty Images).

وسائل إعلام: الجزائر توقف السياسي التونسي نبيل القروي 30.08.2021

كشفت وسائل إعلام تونسية أن الجزائر أوقفت مرشح الرئاسة التونسية السابق ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه. وبينما طالب حزب القروي بتأكيد رسمي من البلدين، قال القضاء التونسي إنه يحقق مع متورطين بتهريب القروي وشقيقه.
26.7.2021***A handout picture provided by the Tunisian Presidency Facebook Page on July 26, 2021 shows Tunisian President Kais Saied walking past a military vehicle as he walks in Tunis's central Habib Bourguiba Avenue, after he ousted the prime minister and ordered parliament closed for 30 days. - Tunisia was plunged deeper into crisis as Saied suspended parliament and dismissed Prime Minister Hichem Mechichi late July 25, prompting the country's biggest political party to decry a coup d'etat (Photo by - / Tunisian presidency Facebook page / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / PRESIDENCY FACEBOOK PAGE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

تونس ـ واشنطن تحض سعيّد على تسريع العودة إلى المسار الديموقراطي 14.08.2021

حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية وتعيين رئيس وزراء جديد. والرئيس التونسي يؤكد أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة".
TUNIS, TUNISIA - NOVEMBER 13: Leader of Nahda Movement Rachid al-Ghannouchi attends the first session and oath-taking ceremony of the Tunisian parliament after Tunisia's Supreme Election Council announced results of the parliamentary elections in Tunis, Tunisia on November 13, 2019. Yassine Gaidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الغنوشي: يجب تحويل خطوات الرئيس سعيد إلى فرصة للإصلاح 04.08.2021

في تغيير كبير للهجته، نشرت صفحة تابعة لحركة النهضة التونسية تصريحات لرئيسها ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قال فيها إن إجراءات الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي يجب أن تتحول إلى فرصة للإصلاح.
TUNIS, TUNISIA - JULY 26: A screen grab captured from a video on July 26, 2021, shows Tunisian President Kais Saied meets union leaders in Tunis, Tunisia. Tunisian Presidential Image / Anadolu Agency

الرئيس التونسي يعفي وزيرين جديدين من مهامهما 02.08.2021

بعد إعفاء وزيري العدل والدفاع وتكليف مستشاره بتسيير وزارة الداخلية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أوامر رئاسية تقضي بتنحية وزيرين جديدين. سعيّد يتعرض لضغوط داخلية وخارجية لطرح خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.
TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الرئيس التونسي يشيد بمساعدة دول صديقة والغنوشي يغادر المستشفى 02.08.2021

رحب الرئيس التونسي قيس سعيّد بمساعدة عدد من الدول لتونس التي تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية. ورئيس البرلمان التونسي وحزب النهضة راشد الغنوشي يغادر المستشفى بعد أن كان قد دخله في وقت سابق.
March 12, 2021*** National Security Adviser Jake Sullivan speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Friday, March 12, 2021, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

واشنطن تحض تونس على العودة سريعا إلى "مسارها الديموقراطي" 01.08.2021

أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها للديموقراطيّة التونسيّة القائمة على الحقوق الأساسيّة والمؤسّسات القويّة والالتزام بسيادة القانون، مشددة على ضرورة العودة سريعاً إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة جديدة.
TUNIS, TUNISIA - JULY 26: Security forces take security measures around parliament building as supporters and opponents of coup gather in front of parliament building after Tunisian President Kais Saied announced late Sunday that he has fully assumed executive authority in addition to suspending parliament in Tunis, Tunisia on July 26, 2021. Nacer Talel / Anadolu Agency

اعتقال نائب منتقد لقيس سعيد.. والغنوشي يحذر أوروبا من تدفق اللاجئين 30.07.2021

حذر راشد الغنوشي من هجرات واسعة النطاق نحو أوروبا في ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد. هذا فيما تأكد ايقاف النائب ياسين العياري، رئيس حركة "أمل وعمل"، من مقر سكنه "دون أي أسباب معلومة".
TUNIS, TUNISIA - JULY 25: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied announces to assume executive authority in addition to suspending parliament at the Carthage Palace in Tunis, Tunisia on July 25, 2021. During a meeting with military leaders, Saied said he had decided to sack Prime Minister Hicham Mechichi, according to the Tunisian Presidency's official Facebook page. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

على رأسها النهضة.. تحقيق حول تلقي أحزاب لتمويل أجنبي 28.07.2021

أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب، بينها "حركة النهضة" و"قلب تونس"، أكبر حزبين في البرلمان، بتهم تلقي أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية في 2019. ويمكن لقاضي التحقيق إصدار قرارات منع سفر وتجميد أموال.
26.7.2021***Tunisian military forces guard the area around the parliament building in the capital Tunis on July 26, 2021, following protests in reaction to a move by the president last night to suspend the north African country's parliament and dismiss the Prime Minister. - Tunisia was plunged deeper into crisis as President Kais Saied suspended parliament and dismissed Prime Minister Hichem Mechichi late July 25, prompting the country's biggest political party to decry a coup d'etat. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الهدوء يخيم على تونس.. واشنطن وبروكسل تدعوان للحفاظ على الديمقراطية 27.07.2021

دعا الاتحاد الأوروبي لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت. وفيما أكد الرئيس قيس سعيد التزامه بالشرعية والحريات في بلاده، خيم على الأرض الهدوء في محيط البرلمان التونسي وشوارع العاصمة غداة توتر ومواجهات محدودة.
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