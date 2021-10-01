يتولى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس منصب رئيس البرلمان التونسي. ويعد الغنوشي المقرب من الاخوان المسلمين أحد أقوى الشخصيات التي تحكم مسار تونس بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

راشد الغنوشي من مواليد 1941 بولاية قابس التونسية. بعد تخرجه من جامعة الزيتونة انتقل إلى القاهرة ومنها إلى دمشق حيث درس الفلسفة. والغنوشي من مؤسسي حركة النهضة التي تعود أصولها إلى تأسيس جمعية لحفظ القرآن في سبعينات القرن الماضي. خلال حكم نظام زين العابدين بن علي غادر تونس إلى المنفى في عام 1989 ولم يعد إليها حتى سقوط بن علي عام 2011.