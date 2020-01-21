 رادار برشلونة يلتقط لاعبا من أصول عربية | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 23.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

رادار برشلونة يلتقط لاعبا من أصول عربية

يرى تقرير صحفي أن برشلونة وضع قائمة صغيرة من أجل التعاقد مع مهاجم يعوض غياب لويس سواريز الطويل عن المستطيل الأخضر. ويدخل نجم من أصول عربية اهتمامات "البلوغرانا"، في ظل توقعات بحسم برشلونة قراره في الأيام القادمة.

يعرف بن يدر أجواء الليغا الإسبانية.

يتألق وسام بن يدر بشكل لافت للغاية هذا الموسم.

قبل أسابيع تعرض برشلونة لضربة قوية للغاية وفي مرحلة مهمة في الموسم، إذ أعلن النادي الكتالوني أن مهاجمه الهداف لويس سواريز، سيغيب عن المستطيل الأخضر حتى (آيار/ مايو) المقبل على أقل تقدير.

ويسابق "البلوغرانا" الزمن، من أجل التعاقد مع مهاجم يعوض القناص الأوروغواياني. وتشير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة وضع قائمة قصيرة من المهاجمين، حيث من المتوقع أن يستقر اختيار الفريق على واحد من هذه الأسماء.

مختارات

(08.08.2019)

في سر أقرب ما يكون إلى المعلن: وجهة الفرنسي أنطوان غريزمان ستكون نحو قلعة الكامب نو، لكن الترحيب به هناك قد يصطدم بماضي العلاقة مع جماهير برشلونة والمُثقل بالرفض ومغازلة الغريم الملكي. (15.05.2019)

خط هجوم برشلونة بقيادة ميسي وسواريز، قلعة حصينة أمام الوافدين الجدد، الذين عليهم التحلي بكثير من الصبر والاجتهاد، وإلا لن يصبحوا طرفا فيها، وهذا ما يبدو أن بطل العالم نجم أتلتيكو السابق يعاني منه. (01.11.2019)

وأفاد نفس المصدر أن من بين هذه الأسماء مهاجم موناكو وسام بن يدر، الذي جذب انتباه برشلونة بفضل تألقه اللافت هذا الموسم. ويحتل بن يدر صدارة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد 14 هدفاً، فضلاً عن تقديمه سبع تمريرات حاسمة.

وأشارت صحيفة "سبورت" أن وسام بن يدر يعرف الدوري الإسباني جيداً، فقد حمل قميص فريق إشبيلية من 2016 إلى غاية 2019، وسجل الكثير من الأهداف بقميص الفريق الأندلسي، وهو ما قد يعزز حظوظه في الانتقال إلى برشلونة.

يشار إلى أن وسام بن يدر (30 عاماً) فرنسي من أصول تونسية. وانتقل بن يدر إلى موناكو الفرنسي بداية الموسم الحالي، ويرتبط بعقد مع الفريق يمتد إلى غاية سنة 2024. أما القيمة المالية للاعب، فإنها تبلغ حالياً تقريباً 40 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المهتم بشؤون اللاعبين في عالم كرة القدم.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Champions League - Group F - FC Barcelona v Borussia Dortmund

نجم برشلونة: جماهير ليفربول الأفضل عالمياً 21.01.2020

وصف مهاجم برشلونة لويز سواريز جماهير ليفربول بأنها الأفضل في العالم. المهاجم الأورغواياني الهداف أكد أن جماهير "الريدز" عاملته بطريقة خاصة أثناء حمله قميص النادي الإنجليزي العريق قبل سنوات.

UEFA Champions League | Borussia Dortmund - FC Barcelona

كشف بند سري في عقد ميسي يسمح له بالرحيل عن برشلونة 18.01.2020

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقرير صحفي إسباني عن بند "سري" في عقد نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل عن الفريق الكتالوني. النجم الأرجنتيني أدرج هذا البند الخاص في آخر مرة جدد فيها عقده مع النادي الكتالوني.

Champions League FC Barcelona vs AS Roma

سيناريو الرحيل يغزو عقل نجم برشلونة! 09.01.2020

بعد أن أكد في أكثر من مرة رغبته في البقاء ببرشلونة، يبدو أن أحد نجوم النادي الكتالوني قد غيّر موقفه ويفكر في الرحيل عن "البلوغرانا"، وأرسنال الإنجليزي يعد الوجهة الأقرب للاعب برشلونة، حسب تقارير صحفية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

رادار برشلونة يلتقط لاعبا من أصول عربية

هل يصرف بايرن ميونيخ النظر عن صفقة ساني؟

لاعبو بايرن يطالبون إدارة النادي باستعادة زميلهم من يوفينتوس

تصفيات إفريقيا لمونديال قطر: قرعة متوازنة للمنتخبات العربية

ريال مدريد يحدد سعر حكيمي

نجم برشلونة: جماهير ليفربول الأفضل عالمياً