رادار الجائحة.. وسيلة لتحسين التنبؤ بموجات كورونا في ألمانيا

يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تحسين التنبؤ بموجات كورونا الجديدة عن طريق "رادار جائحة" جديد.
وأوضح الوزير، المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن المستشفيات ستعطي معلومات مُحَدَّثة عن إشغالات الأسرة من خلال هذا النظام.
وفي تصريحات لشبكة "دويتشلاند"، قال لاوترباخ اليوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2022) : "لا نعرف حتى الآن سوى عدد الأسرة الشاغرة في المستشفيات وبعد وقت متأخر، وهذا أمر أقل من المطلوب".
وذكرت الشبكة، استناداً إلى صيغة اقتراح أعدتها وزارة الصحة لسن لائحة جديدة في قانون الحماية من العدوى، أن من المنتظر أيضاً تعزيز مسح معدلات الإصابة والتطعيم داخل المؤسسات الصحية، كما سيتم توسيع نطاق مراقبة مياه الصرف في هذه المؤسسات "حيث تعطي هذه المراقبة استنتاجات بشأن انتشار العدوى".
يذكر أنه من الممكن الكشف عن تركيز الفيروسات عن طريق فحص مياه الصرف. وبخلاف ذلك، سيتم تعيين مسؤول عن التطعيم والأدوية في كل دور الرعاية.
إلغاء مجانية الاختبارات
وكان لاوترباخ أعلن أمس الجمعة أن اختبارات كورونا المجانية في مراكز الاختبارات والصيدليات لن تصبح متاحة لكل المواطنين قريباً، حيث ستقتصر هذه الاختبارات السريعة المجانية على شرائح معينة معرضة للخطر.
ومن المنتظر اعتباراً من الخميس المقبل أن يتم دفع 3 يورو مقابل إجراء مثل هذا الاختبار، وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال ذلك إلى تخفيض تكاليف بمليارات اليورو. وتضغط اللائحة الجديدة على الولايات لتحمل اليوروهات الثلاثة قيمة الاختبار لكل مواطن.
ويرى الخبراء أن وضع الوباء متوتر بسبب هيمنة السلالة الفرعية لأوميكرون "بي ايه 5" على حالات الإصابة، حيث تتسم هذه السلالة بالانتقال بشكل أسهل.
من جانبه، يطالب مجلس المدن الألمانية بالعودة إلى الاختبارات المجانية في الخريف المقبل على أقصى تقدير، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس هيلموت دايدي إن تقدير انتشار العدوى سيسوء عما هو عليه حتى الآن بسبب تراجع عدد الاختبارات.
ع.ح./ع.ج. (د ب أ)
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مشهد وردي
المشهد الوردي يضيف رونقاً خاصاً على شوارع المدينة وخصوصا شارع (هيرشتراسه ) في شمال مدينة بون بألمانيا، الذي صنف من أجمل شوارع العالم. ولكن بسبب برودة الطقس لم يكتمل الإزهار كالمعتاد، ومع ذلك تتوقع المدينة جموراً كبيراً خلال مهرجان الكرز في نهاية الأسبوع بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الوباء.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
ارتداء الكمامة!
مع تخفيف قيود كورونا مؤخراً، فإن ارتداء الكمامة غير إلزامي، ولكن تطلب الإدارة من جميع الزوار ارتداء الكمامات على الأقل إذا تعذر الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
سحر من نوع خاص
"انه سحر!" هكذا ستعبر عن المنظر عندما تتجول في شوارع مدينة بون القديمة، حيث تبدو كثافة اللون الوردي للزهور وهو يتغير أيضًا بمرور الوقت ليرسم لوحة فنية رائعة للمدينة.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
تدفق السياح
يتدفق السياح، وخاصة من البلدان الآسيوية مثل اليابان، على مدينة بون القديمة لالتقاط أجمل الصور ويصورون فيديوهات عن مناظر شارع الكرز. وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بمشاهد جميلة من زهور أشجار الكرز ببون.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
منذ أكثر من قرن
وقد غرست هذه الأشجار التي تزين المدينة وتضيف ألقاً خاصاً على كل زاوية تطل عليها، عند بناء المدينة القديمة المحيطة، أي منذ أكثر من قرن.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
300 شجرة كرز
توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
حلم وردي
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عددا هائلا من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مهرجان أزهار الكرز
بعد الاستراحة القسرية المتعلقة بفيروس كورونا، يمكن لزوار مدينة بون القديمة في عطلة الأسبوع توقع برنامج ملون وعروض تذوق الطعام وسوق للسلع الرخيصة والمستعملة ونشاطات موسيقية ومسابقة للتصوير. على الرغم من الطقس الغريب، لا تزال هناك فرصة لالتقاط صورة الربيع المثالية تحت الغطاء الوردي في شارع Heerstrasse.