 رابط عجيب.. هكذا تؤثر الأسنان على صحة بقية أعضاء الجسد | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.04.2020

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صحة

رابط عجيب.. هكذا تؤثر الأسنان على صحة بقية أعضاء الجسد

جسد الإنسان وحدة متكاملة والأسنان جزء مهم من سلامة البدن، فأيّ تسوّس فيها أو في اللثة وأيّ فقد للأسنان، يتداعى له الجسد برمته ألماً ومرضاً. التهاب اللثة سيؤثر بشدة على جسم الإنسان، لكن البعض يرى أنّ سلامة الأسنان كمالية.

طبيبة أسنان بمدينة أولدنبورغ الألمانية تعالج مريضا (صورة من الأرشيف)

الأسنان عضو مهم في الجسم وسلامته ضرورية للحفاظ على الصحة العامة للجسد فتلف الأسنان يؤدي إلى عواقب وخيمة على باقي أعضاء الجسم.

الأسنان المريضة تسبب مشاكل لا يقتصر ضررها على الأسنان والفم فقط، بل تعمّ كل الجسد البشري. فالتهاب مفاصل الفك، وتشوه موقع الأسنان في الفم، يسبب مشكلات في أجزاء الجسد البعيدة عن الفم، ومن بينها الجهاز التناسلي.

الأمراض التي تظهر لدى البشر قد لا يكون سببها مرتبطا بالضرورة بالعضو المصاب نفسه، بل لأسباب تقع في مناطق أخرى من الجسد؛ ومن ذلك الأسنان.

تلف الأسنان مصدر لأمراض خطيرة!

مختارات

يبدو أن نوعاً من البكتيريا يولد التهابات لثة هجومية لها علاقة بتطور مرض الزهايمر لدى الناس.هذا ما خلصت إليه دراسة جديدة، مما يبعث الأمل في إمكانية الوقاية والعلاج من مرض الزهايمر، المدمر للذاكرة. (07.06.2019)

قد يبدو الأمر ضرباً من الجنون، ولكن ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام نبض القلب يرتبط أحيانا بمشكلات تتعلق بضرس العقل! ولذا فإنّ من الحكمة وتأميناً لسلامة الإنسان أن يطلب من طبيب أسنانه التأكد من سلامة أضراس العقل حين يبحث في أسباب مشكلات القلب.
وطبقا لتقرير نشر على موقع شبكة تلفزيون "ار تي إل" الألمانية، فإنّ تسوس الأسنان يرفع من خطر التعرض إلى أزمة أو سكتة قلبية.وفي هذا السياق تقول طبيبة الأسنان، ليا فوستهوف: "التهاب اللثة قد يؤدي إلى تكاثر الجراثيم في الفم، وتسللها إلى مجرى الدم لتستقر في الأوعية الدموية وتلحق بها ضرراً بالغاً، ما يزيد من احتمالية التعرض إلى نوبة قلبية". وإذا ظهرت مشكلات في الأنياب، فلابد للمرء أن يفحص كبده وكيس الصفراء في بدنه. كما أن الناب في الفك الأعلى يمكن أن يؤثر على العين.
مشكلات الأمعاء قد تكون ناتجة عن الأسنان أيضا، فالإمساك المزمن مثلاً له علاقة بمشكلات الجهاز الهضمي عادة، لكن إذا عجز الأطباء عن معرفة سببه، فأعط فرصة لطبيب أسنانك أن يقرر بشأنه، فالتهاب أيّ من الأسنان قد يضر مباشرة بالجهاز الهضمي.

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التخلص من رائحة الفم الكريهة


هل تنتابك آلام شديدة في الأذن، أو هل تسمع رنيناً في الأذن؟ قد يكون هذا ناجماً عن أسنان غير سليمة. فالأطباء يجدون غالباً ارتباطاً مباشراً بين الأسنان ومشكلات الأذن.
والمصابون بمرض السكري من النوع الثاني لابد أن يفحصوا اللثة بدقة، فبسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، فإنّ الأوعية الدموية الدقيقة في لثة الفم سوف تلتهب وتنتفخ، خلافا لما هو الحال لدى الأصحاء.
مشكلات الأسنان قد تقود إلى أمراض العقل أيضاً، فحتى الكآبة قد تكون ناتجة عن مشكلات في الأسنان، كما تقول الطبيبة فوستهوف: "المرضى الذين يثيرون الرعب هم الأكثر رفضاً لمعاينة سلامة أسنانهم وفمهم".

هل تؤدي رداءة الأسنان إلى خلل في الوظائف التناسلية؟
الجواب غالباً نعم! فالأسنان السيئة المتسوسة في لثة ملتهبة قد تؤدي إلى ضعف الانتصاب والقذف عند الرجل،وإلى انعدام الرغبة الجنسية لدى المرأة. وعلى الإنسان، في هذا السياق، العناية بقواطعه، فهي تؤثر بشدة على التوازن الهرموني، وتخلّ بالعملية الجنسية برمتها، فالعقم عند الرجال والعقر لدى النساء قد يكون بسبب خراب الأسنان الأمامية في الفم.

م.م/ف.ي
 

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    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفشار/ البشار

    البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

  • Fit und gesund Frühstück (Colourbox/A. Gravante)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفاكهة المجففة

    على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

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    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    القهوة المثلجة

    تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    المكسرات

    يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين

  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الليمون الساخن

    لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

  • Frauenhand mit Eiswürfeln (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مكعبات ثلج

    إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مشروبات الطاقة

    تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

    قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    رقائق البطاطس

    على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

    تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ


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