رائف بدوي مدون وناشط حقوقي سعودي. تميزت تدويناته بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، وخاصة ضد هيئة الأمر بالمعروف، فحكم عليه بالسجن والجلد في بلاده. ويلاقي الحكم انتقادات متكررة الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.

رائف بدوي مدون سعودي من مواليد عام 1984. أسس منتدى "الليبراليون السعوديون" الإلكتروني عام 2006. من أبرز ما دعا إليه بدوي هو إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطالب بمحاكمة رئيسها أمام محكمة العدل الدولية. حوكم بدوي بتهمة "الإساء للدين الإسلامي"، وفرضت عليه محكمة سعودية عقوبة السجن لعشر سنوات وألف جلدة إضافة لدفع غرامة مالية كبيرة وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة.