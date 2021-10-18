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رائف بدوي

رائف بدوي مدون وناشط حقوقي سعودي. تميزت تدويناته بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، وخاصة ضد هيئة الأمر بالمعروف، فحكم عليه بالسجن والجلد في بلاده. ويلاقي الحكم انتقادات متكررة الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.

رائف بدوي مدون سعودي من مواليد عام 1984. أسس منتدى "الليبراليون السعوديون" الإلكتروني عام 2006. من أبرز ما دعا إليه بدوي هو إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطالب بمحاكمة رئيسها أمام محكمة العدل الدولية. حوكم بدوي بتهمة "الإساء للدين الإسلامي"، وفرضت عليه محكمة سعودية عقوبة السجن لعشر سنوات وألف جلدة إضافة لدفع غرامة مالية كبيرة وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة.

DW Mitarbeiter in Ankara Alican Uludağ.

ألمانيا ـ منح جائزة "رائف بدوي" للصحفي التركي أليجان أولوداج 18.10.2021

مُنحت جائزة "رائف بدوي" الألمانية للصحافة الشجاعة هذا العام للصحفي الاستقصائي التركي أليجان أولوداج، الذي "برز كمراسل شجاع في بيئة صعبة معادية، مدافعا عن حرية الكلمة والحقيقة والاستقامة".
THE CANADIAN PRESS 2015-06-16. Ensaf Haidar, wife of Raif Badawi, stands next to a poster of a book of articles written by the imprisoned Saudi blogger, Tuesday, June 16, 2015 in Montreal. More than seven years after Raif Badawi was thrown in prison, lawyers and allies of the Saudi blogger are increasingly lobbying foreign governments in an effort to secure his release as Saudi Arabia prepares to host next year's G-20 meeting. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson URN:44714740 |

في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج 16.06.2021

يوم 17 يونيو 2012 شهد اعتقال رائف بدوي. ليس هذا المدون السعودي معتقل الرأي الوحيد في الخليج، بل هناك العشرات غالبيتهم تتركز في السعودية والإمارات والبحرين. ورغم كل المناشدات إلاّ أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال.
ARCHIV - 21.11.2015, Frankreich, Straßburg: Ensaf Haidar, Ehefrau des inhaftierten saudischen Bloggers Raif Badawi, hält ein Bild ihres Mannes während einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament. Zahlreiche Autoren haben sich in einem Appell an Bundespräsident Steinmeier und Außenminister Maas (beide SPD) für den inhaftierten saudi-arabischen Blogger Raif Badawi eingesetzt. Foto: Patrick Seeger/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

مبادرة من كندا... أمل جديد للناشط السعودي رائف بدوي؟ 25.03.2021

يدعو البرلمان الكندي إلى منح الجنسية الكندية للناشط السعودي المسجون رائف بدوي، في خطوة قد تبعث الأمل في إطلاق سراحه. ورغم أن الحكومة الكندية تبدو "مترددة" في ذلك، إلا أن زوجة بدوي متفائلة.
Pressefoto Abdul-Rahman Al-Zbib -- Zulieferung durch Johann Ahlers Leiter Presse & Digitale Kommunikation I Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit I Berlin

الصحفي والحقوقي اليمني الزبيب يتسلم جائزة رائف بدوي 15.10.2020

تسلم الحقوقي والصحفي اليمني عبد الرحمن الزبيب جائزة رائف بدوي للصحفيين المميزين والشجعان هذا العام كونه "نموذجا يحتذى به لكل من يدافع عن حرية التعبير وضد القمع". في تصرح لـDW تحدث الزبيب عن نشاطه والصعوبات التي يواجهها.
Eine Frau, die auf einer Leiter steht, räumt am Dienstag (14.10.2008) auf dem Gelände der Frankfurter Buchmesse an einem Stand Bücher in ein Regal ein (Illustration), im Vordergrund rechts ein weiteres Regal. Die Messe wird am Mittwoch (15.10.2008) offiziell eröffnet und soll bis zum kommenden Wochenende mehrere hunderttausend Besucher anziehen. Foto: Marijan Murat dpa/lhe +++(c) dpa - Bildfunk+++

كورونا يُبعد الجمهور عن معرض فرانكفورت للكتاب 12.10.2020

من المنتظر أن يقام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام بالكامل بدون جمهور بسبب جائحة كورونا. وعلى هامش المغرض فاز الحقوقي وكاتب الرأي اليمني عبد الرحمن الزبيب على جائزة رائف بدوي للصحفيين المميزين والشجعان هذا العام
23.01.2016 ATLANTA, GEORGIA - JANUARY 23: Honoree Princess Hrh Basmah Bint Saud attends the 2016 Trumpet Awards on January 23, 2016 in Atlanta, Georgia. (Photo by Marcus Ingram/Getty Images)

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان 01.05.2020

فاجأت السعودية العالم بخبر إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير وعقوبة الإعدام بحق القصر. لكن هل ستنعكس هذه الإصلاحات على أرض الواقع؟ وماذا عن سجناء الرأي الحاليين؟
THE CANADIAN PRESS 2015-01-13. Ensaf Haidar, wife of blogger Raif Badawi, takes part in a rally for his freedom in Montreal on January 13, 2015. Raif Badawi's children are appealing to Prime Minister Justin Trudeau to personally call Saudi Arabian authorities to ask for their father to be freed as the fifth anniversary of his imprisonment looms.Now it's enough, we've waited too long, we need to see our father, one of the blogger's three children says in a French-language video message posted on Amnesty International's website Friday. THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz URN:31546584 |

رسالة من زوجة المدون السعودي رائف بدوي عبر DW لزوجها المعتقل 13.01.2020

عادت قضية المدون السعودي المعتقل رائف بدوي للأضواء. وبمناسبة عيد ميلاده الذي يقضيه في السجن، ناشدت زوجته إنصاف حيدر عبر DW عربية السلطات السعودية للإفراج عنه، كما دعت إلى مواصلة التضامن مع رائف.
Raif Badawi Preisträgerin Hanéne Zbiss

التونسية الفائزة بجائزة رائف بدوي: لا شيء يبرر تكميم الأفواه 22.10.2019

في لقاء مع DW اعتبرت الصحفية التونسية حنان زبيس أن تسلمها جائزة رائف بدوي للصحفيين الجسورين على هامش معرض فرانكفورت يأتي تتويجاً للصحفيين العرب ممن يعملون تحت "ظروف صعبة من أجل إحداث تغيير لا سيما في "دول الربيع العربي".
Saudi Arabia, Al Wajh, Arab man walking on the shore of Red Sea PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xAldoxPavanx/xDanitaxDelimont AS31 APA0032 Saudi Arabia Al Arab Man Walking ON The Shore of Red Sea PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xAldoxPavanx xDanitaxDelimont AS31 APA0032

التأشيرة السياحية السعودية: تحول فعلي أم خطوة تجميلية جديدة؟ 27.09.2019

أصبح بإمكان السياح من عشرات البلدان الحصول على تأشيرات سياحية لزيارة السعودية. فهل تنجح هذه الخطوة في استقطاب السياح الأجانب رغم الصور المرتبطة بالسعودية كبلد منغلق ومتشدد، وكيف سيتفاعل معها المجتمع السعودي المحافظ؟
THE CANADIAN PRESS 2015-06-16. Ensaf Haidar, wife of Raif Badawi, stands next to a poster of a book of articles written by the imprisoned Saudi blogger, Tuesday, June 16, 2015 in Montreal. More than seven years after Raif Badawi was thrown in prison, lawyers and allies of the Saudi blogger are increasingly lobbying foreign governments in an effort to secure his release as Saudi Arabia prepares to host next year's G-20 meeting. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson URN:44714740 |

المدون السعودي رائف بدوي ينهي إضرابه عن الطعام 22.09.2019

قالت زوجة المدون السعودي رائف بدوي إن زوجها أنهى إضرابه عن الطعام. وأبدت زوجة بدوي شكرها للمشرف على هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عواد العواد، الذي زار بدوي في سجنه وعلى إثرها أعلن الاخير إنهاء إضرابه عن الطعام.
Wien, Schottenring. Protest vor dem King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue. Sudiarabisches Zentrum für Interreligiösen Dialog. Mit Ensaf HAIDAR, Frau des Bloggers Raif Badawi, der in Saudarabien zu 1000 Peitschenhieben und einer 10 Jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Seine Frau kämpft für seine Freilassung. Protest gemeinsam mit den Grünen, Alev KORUN, Ulrike LUNACEK; |

زوجة بدوي لـDW : الدواء ممنوع على رائف المريض بالكلى 20.09.2019

في حديث خصت به DW عربية أكدت زوجة الناشط الحقوقي المعتقل في السعودية رائف بدوي أن زوجها مستمر في الإضراب عن الطعام لليوم الرابع. كما أبدت تفاؤلها بقرب الإفراج عن زوجها.
THE CANADIAN PRESS 2015-01-13. Ensaf Haidar, wife of blogger Raif Badawi, takes part in a rally for his freedom in Montreal on January 13, 2015. Raif Badawi's children are appealing to Prime Minister Justin Trudeau to personally call Saudi Arabian authorities to ask for their father to be freed as the fifth anniversary of his imprisonment looms.Now it's enough, we've waited too long, we need to see our father, one of the blogger's three children says in a French-language video message posted on Amnesty International's website Friday. THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz URN:31546584 |

نائب ترامب يدعو السعودية للإفراج عن المدون رائف بدوي 18.07.2019

وجه نائب الرئيس الأمريكي انتقادات نادرة وحادة للسعودية بسبب قمع الحريات الدينية ودعاها للإفراج عن المدون رائف بدوي المسجون بسبب انتقاده للإسلام. كما أشار لاعتقال معارضين في إريتريا وموريتانيا وباكستان للأسباب نفسها.
***Achtung: Verwendung nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Fall von Raif Badawi, Saudi Arabien!*** Der Website-Gründer Raif Badawi ist zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe und 600 Peitschenhieben verurteilt worden. Er wurde schuldig befunden, kritische Online-Artikel über die saudi-arabischen Behörden veröffentlicht zu haben, die als Angriff gegen den Islam angesehen werden. Amnesty International betrachtet Raif Badawi als gewaltlosen politischen Gefangenen. (Quelle: AI) ***Photos sent by Ensaf Haidar - wife of Raif Badawi for Amnesty to use in their work on her husband's case***

كندا تطالب الرياض مجددا بالإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي 19.01.2019

طالبت كندا الرياض مجددا بالإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي المعتقل منذ 2012. يأتي ذلك في وقت تمر فيه العلاقات السعودية الكندية بتوتر شديد وصل إلى حد قطع السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية مع كندا.
Saudi Crown Prince Mohammed at UN Headquarters Saudi Crown Prince Mohammed offers remarks at the closing of the signing ceremony Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, attended a bilateral meeting with United Nations Secretary-General Antonio Guterres in the Executive Suite at UN Headquarters. Following their meeting, the Crown Price and Secretary-General served as witnesses to the signing of a Voluntary Financial Contribution Memorandum between the Kingdom of Saudi Arabia and the United Nations pertaining to the 2018 Yemen Humanitarian Response Plan. New York NY United States UN Headquarters PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY AlbinxLohr-Jones

وجهة نظر: قضية خاشقجي والإصلاح الزائف في السعودية 16.10.2018

في قضية خاشقجي يعتزم القصر الملكي السعودي إصدار بيان رسمي يكاد لا ينفع في شيء، كما يعتبر كرستين كنيب في تعليقه التالي. فبسياستها الهازئة تعرقل العائلة الحاكمة في السعودية كل جهود التهدئة.
Holding a poster of missing Saudi writer Jamal Khashoggi, a man stands near the Saudi Arabia consulate in Istanbul, Friday, Oct. 5, 2018. Khashoggi, a 59-year-old veteran journalist who has lived in self-imposed exile in the U.S. since Prince Mohammed's rise to power, disappeared Oct. 2 while on a visit to the consulate to get paperwork done to be married to his Turkish fiancée. The Saudi Consulate insists Khashoggi left its building, contradicting Turkish officials who say they believe he is still there. (AP Photo/Emrah Gurel) |

قضية خاشقجي .. أكثر من رسالة للمعارضة السعودية في الخارج! 08.10.2018

حرب إعلامية وتكهنات لا تنتهي وكل طرف يحاول فرض سرديته. بيد أن الأكيد أن جمال خاشقجي مختف بلا أثر وأن "رسالة" ما وصلت للمعارضة السعودية في الخارج. DW عربية تحدثت إلى الأمير المعارض خالد بن فرحان آل سعود حول هذه القضية.

الإعلام السعودي يكتشف "سجناء رأي" في كندا! 08.08.2018

في خضم تصاعد الأزمة بين السعودية وكندا، موقع سعودي في تويتر ينشر صورة تثير الجدل ووزارة الإعلام تتدخل وتوقف الموقع وتحقق مع صاحبه، فيما نشرت قنوات تلفزيونية سعودية برامج تتحدث عن "سجناء الرأي" في كندا وأوضاع حقوق الإنسان فيها.
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