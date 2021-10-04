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رائد الفضاء

تعبير يصف إنسانا يسافر بسفينة فضاء ويغادر مدار الكرة الأرضية. أول رائد فضاء في تاريخ البشرية المعروف والمسجل هو الروسي يوري غاغارين الذي سافر في مركبة الفضاء فوستوك 1 وطاف حول الأرض لمدة 108 دقائق.

في 12 نيسان/ ابريل 1961 دخل تعبير رائد فضاء مجال التطبيق حين طاف يوري غارغارين حول الأرض. حتى عام 2002 اقتصرت هذه المهنة على مؤسسات حكومية، بعد هذا التاريخ دخل القطاع الخاص الى مهنة رواد الفضاء.

Matthias Maurer of Germany, the new astronaut of the European Space Agency ESA poses for pictures during his official presentation at ESA's headquarters in Darmstadt, Germany, February 2, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

رائد فضاء ألماني سيفتقد "الخبز الطازج" في رحلته الفضائية! 04.10.2021

ربما تساءلت يوماً ما عن نوعية الطعام الذي يتناوله رواد الفضاء وخاصة خلال الرحلات الطويلة على متن المكوك الفضائي. لا يأكل رواد الفضاء نفس الأطعمة التي يأكلونها على الأرض، وهذا ما كشفه رائد الفضاء الألماني، ماتياس ماورر.

فضائي روسي يقتنص مشهداً مثيراً لقمر صناعي في الفضاء 20.06.2018

تمكن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف من تصوير مشهد مثير لقمر صناعي مر بالقرب من المحطة الفضائية الدوليةـ وشارك المشهد مع سكان الأرض، فكيف يبدو شكل القمر الصناعي من الفضاء؟
Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني 11.11.2014

عاد رائد الفضاء الألماني ألكسندر غيرست إلى الأرض بعد قضائه مدة ستة أشهر تقريباً في الفضاء. ولم يعد غيرستن إلى الأرض وفي جعبته نتائج أبحاث مهمة فقط، بل جاء أيضاً بصور مذهلة تقاسمها مع محبيه.
Bildtitel: Alexander Gerst auf der ISS Bildbeschreibung: Sonnenbrillen auf der ISS Bildrechte: ESA/NASA https://www.facebook.com/ESAAlexGerst/photos/pb.402563783199702.-2207520000.1409047139./553778224744923/?type=3&theater

100 يوم خارج نطاق الجاذبية 09.09.2014

يقيم رائد الفضاء الألماني ألكسندر غيرست منذ مائة يوم على متن محطة الفضاء الدولية ISS. من خلال صور فريدة يجعل سكان الأرض يشاركونه متعة رحلته وعمله على متن المحطة.
FILE - HANDOUT - (From left) Expedition 40 Commander Steve Swanson and Flight Engineers Alexander Gerst and Reid Wiseman pose aboard the International Space Station (ISS), 12 June 2014. They wish soccer fans and the World Cup 2014 in Brazil peaceful games. Foto: NASA TV/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung: Foto: NASA-TV/dpa - Bestmögliche Qualität) +++(c) dpa - Bildfunk+++

رواد الفضاء يعانون من الأرق وقلة النوم 10.08.2014

في الفضاء لا تنعدم الجاذبية فقط، وإنما النوم أيضا صعب ما يسبب الإرهاق لرواد الفضاء الذين يبدأ قلقهم حتى قبل انطلاق مركبتهم إلى الفضاء ما يدفعهم إلى تناول أدوية مهدئة وأخذ حبوب منومة معهم إلى الفضاء.
Spaceship Schlagworte: Uganda, Raumschiff, Raumglider, Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?:Simone Schlindwein Wann wurde das Bild gemacht?: 12.11.2011 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Kampala Uganda Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Raumglider im Garten Rechteeinräumung: Hiermit räume ich der Deutschen Welle das Recht ein, das/die von mir bereitgestellte/n Bild/er zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt zu nutzen. Ich versichere, dass ich das/die Bild/er selbst gemacht habe und dass ich die hier übertragenen Rechte nicht bereits einem Dritten zur exklusiven Nutzung eingeräumt habe.

أوغندة في طريقها إلى اقتحام الفضاء الكوني 22.01.2012

يخطط كريس نسامبا ليصبح أول رائد فضاء أوغندي، وهو ينكب على تجهيز سفينته الفضائية الصغيرة في حديقة منزله، غير مكترث بالجيران الذين يعتقدون أنه فقد صوابه. لكن نسامبا ماض في تحقيق مشروعه للتحليق إلى الفضاء الكوني.
In this image made from NASA TV, German astronaut Thomas Reiter gives the thumbs up sign in the Destiny module of the International Space Station Thursday, July 6, 2006. (AP Photo/NASA TV)

"في الفضاء تتلاشى الحدود الجغرافية بين الدول والحدود الثقافية بين البشر" 17.12.2009

طالما جذب الفضاء الإنسان، فحلم أن يفهم أسراره ويصل إلى أبعد نقطة فيه. ترى كيف يقضي رائد الفضاء يومه؟ وما الهدف الأساسي من الرحلات المتكررة التي تكلف الدول المليارات؟ هذا ما يرويه رائد الفضاء الألماني رايتر لدويتشه فيله.
A NASA worker, bottom center, is dwarfed by the tail of space shuttle Discovery as it sits on the pad waiting to roll back to the vehicle assembly building at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., in this May 26, 2005, file photo. With the countdown for Discovery in its final hours, NASA was dealt a setback Tuesday, July 12, 2005, when a window cover fell off the shuttle and damaged thermal tiles near the tail. But the space agency said it probably could fix the problem in time for Wednesday's launch. (AP Photo/Peter Cosgrove, file)

متعة ارتياد الفضاء 13.07.2005

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بصدد استئناف رحلاتها إلى الفضاء الخارجي بعد كارثة المكوك كولومبيا. بهذه المناسبة أجرت "دويتشه فيله" لقاء مع رائد الفضاء الألماني اولريش فالتر الذي كان ضمن فريق رحلة المكوك "كولومبيا" عام 1993.