رائد الفضاء

تعبير يصف إنسانا يسافر بسفينة فضاء ويغادر مدار الكرة الأرضية. أول رائد فضاء في تاريخ البشرية المعروف والمسجل هو الروسي يوري غاغارين الذي سافر في مركبة الفضاء فوستوك 1 وطاف حول الأرض لمدة 108 دقائق.

في 12 نيسان/ ابريل 1961 دخل تعبير رائد فضاء مجال التطبيق حين طاف يوري غارغارين حول الأرض. حتى عام 2002 اقتصرت هذه المهنة على مؤسسات حكومية، بعد هذا التاريخ دخل القطاع الخاص الى مهنة رواد الفضاء.