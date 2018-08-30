 رئيس وزراء ولاية ساكسونيا يدعو لتشديد سياسة الترحيل | أخبار | DW | 16.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رئيس وزراء ولاية ساكسونيا يدعو لتشديد سياسة الترحيل

دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كرتشمار لتبني سياسة أكثر تشددا تجاه اللاجئين، مشيرا إلى أن نصف طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم في ساكسونيا مجبرون على الرحيل، لكن لا يجري ترحيلهم.

Deutschland Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

يشن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كرتشمار من "الديمقراطي المسيحي" حزب المستشارة ميركل، حملة تدعو لتبني سياسة لجوء مختلفة في ألمانيا. ويؤكد كرتشمار أنّ "المعتدين والمخالفين من طالبي اللجوء ينبغي أن يخضعوا لأسبقية الترحيل بشكل عاجل بغض النظر عن وضع أقرانهم".

Infografik Abschiebung Asylsuchende Deutschland AR

يشار إلى أنّ 24 ألف طالب لجوء يعيشون في ساكسونيا(شرق ألمانيا) التي تعد نحو 4 ملايين نسمة، وما يقرب من نصفهم ( 11700) طالب لجوء يتوجب عليهم ترك البلاد، هذا غير أن ولايته تستضيف 1100 متجاوز متعدد المخالفات، وفي حوار مع صحيفة تاغسشبيغل البرلينية، في عددها الصادر اليوم الأحد (16 أيلول سبتمبر 2018) عبّر كرتشمار عن اعتقاده بأن "صعوبة ترحيل هؤلاء الجناة، مسألة تقلق الإنسان"، مؤكدا أن "الناس يتساءلون عن حق، لماذا توجد قوانين تحمي الجناة وتمنع ترحيلهم؟".

ومضى رئيس وزراء ولاية ساكسونيا إلى القول" رغم أهمية وضرورة مناقشة العنف في كيمنتس، ودور حزب البديل لأجل ألمانيا في الأحداث، فإنّ المسائل التي لم يجر معالجتها بعد في قضايا الهجرة يجب أن لا تُخبّأ تحت الطاولة".

Landtag Sachsen - Michael Kretschmer (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كريتشمار

ونبّه ميشائيل كرتشمار إلى أنّ المطالب مطروحة على  الحكومة الاتحادية أيضاً "في بعض الحالات، لابد من حلول على المستوى الاتحادي"، وفي إشارة منه إلى تكرار حالات الطعن "لماذا يتحرك الناس في مراكز المدن وهم مسلحون بالسكاكين؟ إذا كان منع حمل السكاكين يسهم في تكريس السلامة العامة فأنا أقف بقوة مع منع من هذا النوع" على حد تعبير رئيس وزراء ساكسونيا.

يشار إلى أن القانون الألماني يمنع بشكل عام حمل السكاكين بأنواعها، وقد جرى عليه تعديل عام 2008، فشمل المنع السكاكين التي تطوى بأنواعها السريعة والبطيئة، سكاكين القتال والصيد بأنواعها، وأي سكين يزيد طول نصلها عن 12 سنتمترا. ويعرض حامل السكين نفسه إلى عقوبات مالية تبدأ من 150 يورو، ترافقها في بعض الأحيان أحكام بالسجن. إلا أنّ هناك بعض الاستثناءات من القانون.

م.م/ م.س ( رويترز، DW )

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    في هذا المكان بالقرب من مهرجان للموسيقى في مدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه، وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصا بجروح ثلاثة منهم في حالة خطرة. يعيش الشاب في ألمانيا منذ سنتين وقد قدَّم طلب لجوء قبل عام وتم رفض طلبه، وتم إعطاؤه إقامة مؤقتة يجوز سحبها أو إلغاؤها في أي وقت.

  • Deutschland Ansbach Explosion Rettungssanitäter

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    المسعفون حاولوا إنقاذ منفذ الاعتداء دون جدوى.

  • Deutschland Ansbach Explosion PK Joachim Herrmann

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان الذي حضر إلى مكان التفجير في مدينة أَنسباخ إنه: "اعتداء جديد للأسف مما يزيد طبعا من مخاوف الناس". وأضاف أن منفذ الاعتداء المقيم في أنسباخ حاول الانتحار مرتين قبل ذلك، كما أنه أُدخل إلى عيادة للأمراض النفسية.

  • Deutschland Ansbach Explosion

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    وفي وقت لاحق أكد وزير داخلية بافاريا أن الجاني قام بتصوير مقطع فيديو يهدد فيه ألمانيا، وأنه تم العثور على هاتفيين وحاسب لوحي في منزله، وجد فيها مقاطع فيديو ذات محتويات سلفية، وأشار إلى أن جميعها باللغة العربية.

  • Deutschland Ansbach Stadtansicht

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    منفذ الاعتداء - الذي رفضت السلطات طلب لجوء تقدم به قبل عام- كان يريد "منع" تنظيم احتفال للموسيقى في الهواء الطلق يشارك فيه 2500 شخص في مدينة أنسباخ التي كان يعيش فيها. وحاول مفجِّر العبوة الناسفة الدخول إلى مكان الاحتفال إلا أنه عاد أدراجه خلال المساء لأنه لم يكن يحمل بطاقة دخول.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    من جهته، أشار المدير المساعد لشرطة أنسباخ رومان فرتينغر إلى "أدلة" من بينها قِطَع معدنية أُضيفت إلى المواد المتفجرة.

  • Deutschland Explosion in Ansbach bei Nürnberg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    انفجرت العبوة بعيد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي أمام المقهى في وسط المدينة في مكان قريب جداً من الاحتفال.

  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    يأتي هذا الاعتداء بينما تعيش البلاد أجواء من التوتر الشديد بعد سلسلة من المآسي خلال أسبوع واحد.

  • Deutschland München nach dem Amoklauf Trauernde

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    فهذه هي المرة الرابعة التي يقع فيها اعتداء في ألمانيا في غضون أسبوع، ثلاثة منها في ولاية بافاريا. فمساء الجمعة أقدم شاب في الـ 18 من العمر يعاني من اضطرابات عقلية ومهووس بعمليات القتل الجماعي - لكن لا رابط بينه وبين الجهاديين مبدئيا- بقتل تسعة أشخاص في ميونيخ وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة خلال إطلاق النار.

  • Schwerverletzte bei Attacke in Zug bei Würzburg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    وفي 18 تموز/ يوليو 2016 أصاب طالب لجوء قيل إنه أفغاني أو باكستاني خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورستبورغ، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش".

  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    كما أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ أن طالب لجوء سوري (21 عاما) قتل امرأة وأصاب شخصين بساطور في وسط مدينة رويتلينغن جنوب غرب ألمانيا الأحد (24 تموز/ يوليو 2016) قبل أن يتم اعتقاله. وقالت الشرطة إن السوري "كان على خلاف" مع المرأة فقتلها "بساطور" قبل أن يجرح امرأة ثانية ورجلا.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

اللاجئ يوسف أ. المتهم في جريمة كيمنتس كان يُفترض ترحيله إلى بلغاريا  

ميركل تتعهد بتكثيف الجهود لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين  

مهاجم مجهول يطعن عددا من الأشخاص بسكين في ميدان بمدينة ميونيخ  

ألمانيا: مذكرة توقيف بحق المشتبه به في حادث حافلة لوبيك  

هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

في مدينة أنسباخ فجر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة فقُتل هو نفسه وأصاب آخرين. ووزير داخلية الولاية يعلن عن أن الانتحاري كان على صلة بتنظيم "داعش"، إذ عُثر على مقطع فيديو يهدد فيه ألمانيا بهجوم إرهابي. (25.07.2016)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Tatort in Chemnitz

أحداث كيمنتس..تصعيد يميني ورئيس وزراء الولاية يراهن على الحوار 30.08.2018

تحديات كبرى أمام شرطة دريسدن الذي تشهد توترا غير مسبوق منذ يوم الأحد. السلطات تحاول تأمين لقاءٍ مفتوحٍ دعا له رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مع المواطنين داخل ملعب كرة القدم، ومن جهة أخرى مظاهرة جديدة لليمين المتطرف.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

أحداث كيمنيتس..شظاياها تصل إلى بريمن 30.08.2018

يبدو أن التحقيقات الجارية في مدينة كيمنتس الألمانية قد وصلت إلى بريمن، إذ فتح تحقيق ضد نائب برلماني على خلفية نشر مذكرة اعتقال ضد أحد المشتبه بهما في الاعتداء عن ألماني لقي مصرعه متأثرا بجراحه بعد طعنه بسكين.

Chemnitz - Proteste der Rechten mit Plakat mit blutigen Frauengesichtern

هل يحوم شبح كيمنتس في عموم ألمانيا؟ 30.08.2018

تمكن متظاهرون يمينيون مرتين متتابعتين في كيمنتس من تفريغ كراهيتهم ضد أجانب. وبدت الشرطة مغلوبة على أمرها. والبعض يحذر من أن تهدد هذه الظروف جميع أنحاء ألمانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  