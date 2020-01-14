رئيس وزراء لبنان حسان دياب: الحكومة الجديدة فريق إنقاذ

أعلن رئيس الحكومة اللبناني الجديد حسان دياب بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته الثلاثاء (21 يناير/كانون الثاني 2020) عن رئاسة الجمهورية أن الحكومة الجديدة "تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم". ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ" وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.



وتعهد، في كلمة قصيرة، بتعامل حكومته مع مطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين. ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ" وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة. وأكد أن الاقتصاد "سيكون من أولوياتنا وسنكون سريعين ولسنا متسرعين".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكيّة قد أعلن من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا، برئاسة حسان دياب، خلفا لحكومة سعد الحريري السابقة، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.

وأذاع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة ثلاثة مراسيم، تضمن الأول اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري مستقيلة، والمرسوم الثاني تضمن تسمية حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء، والمرسوم الثالث تضمن تشكيلة حكومة جديدة برئاسة حسان دياب. ووقع المرسومين الأول والثاني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث عون ودياب.

وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس لدياب بتشكيل حكومة جديدة. ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة. وكان تم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي. بعد استقالة حكومة الحريري في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إثر الاحتجاجات الشعبية. وحاز الرئيس المكلف حسان دياب 69 صوتا من أصوات النواب.

وقبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة تجمع في وسط بيروت عدد من المحتجين الرافضين لحكومة دياب. وأعلن المحتجون أن هذه الحكومة تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية، "لذلك هذه الحكومة مرفوضة" ودعوا إلى إسقاطها قائلين إن "الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وهي حكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر".

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذيه وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

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وكان دياب وفي أول حديث يدلي به لوسيلة إعلامية عقب تكليفه بتشكيل الحكومة قد تحدث لـ DW عربية عن تصوراته بشأن تشكيلته الوزارية وبرنامجها المرتقب. حسان كشف يومها في مقابلته مع DW عربية أن هدفه أن تكون هناك حكومة اختصاصيين وتابع: "نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)