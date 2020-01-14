 رئيس وزراء لبنان حسان دياب: الحكومة الجديدة فريق إنقاذ | أخبار | DW | 21.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رئيس وزراء لبنان حسان دياب: الحكومة الجديدة فريق إنقاذ

قال رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب، عقب مرسوم تشكيل حكومته، إن تشكيلته "تعبر عن تطلعات المعتصمين" وأن هدفه "انتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية". بيد أن المحتجين أعلنوا رفضهم لحكومته حتى قبيل الإعلان عن تشكيلها.

حسان دياب بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

حسان دياب بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

أعلن رئيس الحكومة اللبناني الجديد حسان دياب بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته الثلاثاء (21 يناير/كانون الثاني 2020) عن رئاسة الجمهورية أن الحكومة الجديدة "تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم". ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ" وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

وتعهد، في كلمة قصيرة، بتعامل حكومته مع مطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين. ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ" وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة. وأكد أن الاقتصاد "سيكون من أولوياتنا وسنكون سريعين ولسنا متسرعين".

مختارات

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات عشية تظاهرات شهدت عنفا غير مسبوق. وتأتي هذه التظاهرات في ظل استعصاء سياسي في البلاد وأزمة اقتصادية خانقة. يتزامن ذلك مع الفشل في تشكيل حكومة جديدة يرضى عنها المحتجون. (19.01.2020)

في مقابلة حصرية مع DW عربية، حدد فيها المهندس حسان دياب، المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، ملامح تشكيلته الوزارية المقبلة بشخصيات متخصصة ومستقلة، واعدا بأن ترى الحكومة النور في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع. (20.12.2019)

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكيّة قد أعلن من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا، برئاسة حسان دياب، خلفا لحكومة سعد الحريري السابقة، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.

وأذاع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة ثلاثة مراسيم، تضمن الأول اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري مستقيلة، والمرسوم الثاني تضمن تسمية حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء، والمرسوم الثالث تضمن تشكيلة حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.  ووقع المرسومين الأول والثاني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث عون ودياب.

وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس لدياب بتشكيل حكومة جديدةولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة. وكان تم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي. بعد استقالة حكومة الحريري في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إثر الاحتجاجات الشعبية. وحاز الرئيس المكلف حسان دياب 69 صوتا من أصوات النواب.

وقبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة تجمع في وسط بيروت عدد من المحتجين الرافضين لحكومة دياب. وأعلن المحتجون أن هذه الحكومة تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية، "لذلك هذه الحكومة مرفوضة" ودعوا إلى إسقاطها قائلين إن "الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وهي حكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر".

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذيه وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

مشاهدة الفيديو 07:44

مقابلة حصرية لـ DW عربية مع رئيس وزراء لبنان المكلف حسان دياب

وكان دياب وفي  أول حديث  يدلي به لوسيلة إعلامية عقب تكليفه بتشكيل الحكومة قد تحدث لـ DW عربية عن تصوراته بشأن تشكيلته الوزارية وبرنامجها المرتقب. حسان كشف يومها في مقابلته مع DW عربية أن هدفه أن تكون هناك حكومة اختصاصيين وتابع: "نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مقابلة حصرية لـ DW عربية مع رئيس وزراء لبنان المكلف حسان دياب  

2019: ما الذي حققته الاحتجاجات في الشرق الأوسط؟  

مواضيع ذات صلة

Libanon Proteste gegen die Regierung in Beirut

لبنان يعود لمربع الاحتجاجات مع صعوبة تشكيل حكومة جديدة 14.01.2020

للشهر الثالث على التوالي مع انقطاع طفيف، يعود المحتجون الغاضبون في لبنان ليكونوا أسياد الشوارع وسط بيروت، بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة من قبل المكلف حسان دياب والحريري يعتبر تشكيل الحكومة أساس الحل.

Libanon Proteste gegen die Regierung in Beirut

لبنان- تفاقم الأزمة ولا بوادر للحل.. من المسؤول؟ 20.01.2020

استعادت مظاهرات لبنان زخمها وشهدت زيادة في وتيرة العنف وقمع المتظاهرين بالقوة، ولا تلوح في الأفق بوادر للتوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة وخروج البلاد من أزمتها. فما هي المعوقات ومن المسؤول عنها؟

Libanon Krise l Proteste und Unruhen gegen Korruption und Misswirtschaft

مواجهات جديدة في بيروت غداة تظاهرات شهدت عنفاً غير مسبوق 19.01.2020

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات عشية تظاهرات شهدت عنفا غير مسبوق. وتأتي هذه التظاهرات في ظل استعصاء سياسي في البلاد وأزمة اقتصادية خانقة. يتزامن ذلك مع الفشل في تشكيل حكومة جديدة يرضى عنها المحتجون.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  