رئيس وزراء قطر سيرأس وفد بلاده في قمم مكة الثلاث

أعلنت وزارة الخارجية القطرية الأربعاء (29 أيار/ مايو 2019) أن رئيس الوزراء القطري سيشارك في القمم الثلاث المقرر عقدها في مكة الخميس والجمعة، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة قبل عامين.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر في صفحتها على موقع تويتر الأربعاء "إن دولة قطر التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة"، وذلك في إشارة إلى الأزمة الخليجية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عقب هجوم على سفن تجارية قرب مياه الإمارات وقصف بطائرات مسيرة لمحطتي نفط سعوديتين في وقت سابق الشهر الحالي. كما تستضيف السعودية الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية.

قناة الجزيرة الفضائية القطرية كانت السباقة إلى إعلان الخبر إذ ذكرت على موقعها أن "رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة التي ستعقد غدا الخميس". وجاء على موقع الشبكة أن "مصدرا رفيع المستوى صرح حصريا لها أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبد الله آل ثاني ومسؤولين كبار من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، خلال الاجتماع الذي يبدأ الخميس".

وسيتزامن اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي مع اجتماع مسؤولين من الجامعة العربية. ويتوقع أن يناقش الاجتماعان التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج من جهة أخرى. إلا أنه "من غير المرجح أن يشارك" أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام"، بحسب الجزيرة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو حزيران 2017 بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)