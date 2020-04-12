 رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله الاثنين بعد تعافيه من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.04.2020

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رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله الاثنين بعد تعافيه من كورونا

أكدت مصادر حكومية بريطانية عودة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعمل يوم غد الاثنين بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، جونسون أمضى أسبوعاً في العلاج في مستشفى سانت توماس في لندن، بينهم ثلاث ليال في العناية المركزة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤتمر صحافي في بلندن (19 مارس / آذار 2020)

أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية مساء أمس (السبت 25 أبريل/ نيسان 2020) أن رئيس الوزراء بوريس جونسون (55 عاماً) سيعود لعمله يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا والتي أدت لدخوله الرعاية المركزة ثلاث ليال في أوائل أبريل/ نيسان الجاري.

وسيعود جونسون لإدارة الحكومة وسط ضغوط متعددة بسبب التبعات الاقتصادية للعزل العام الذي استهدف الحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى زيادة حصيلة الوفيات.

وعلى الرغم من أن الخبراء يعتقدون أنه تم تجاوز أسوأ موجة للعدوى، إلا أن معدل الوفيات قد يستمر في الارتفاع لبعض الوقت، حيث أن العدد الكبير من الأشخاص المصابين بالفعل إما يتعافى أو يموت. وأظهرت البيانات الجديدة الصادرة يوم السبت أن 813 شخصاً توفوا خلال 24 ساعة حتى الساعة الخامسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي ليصل الإجمالي إلى 20 ألفاً و319 وفاة. 

وخلال الفترة نفسها، تم تسجيل 4913 إصابة إيجابية بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 148 ألفاً و377 شخصاً. ومع ذلك، فإن الوفيات المسجلة تضم فقط الأشخاص الذين توفوا في المستشفيات، مما يعني أن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى.

وتعرضت حكومة جونسون لانتقادات بسبب ما وصفه البعض بأنه استجابة متأخرة ومترددة لانتشار المرض الذي انتشر في جميع أنحاء العالم منذ الاعلان عنه لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

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إدخال بوريس جونسون العناية المركزة يثير صدمة في بريطانيا

وواجه دومينيك راب الذي تولى القيادة بدلاً من جونسون تساؤلات بشأن كيفية تخفيف بريطانيا العزل العام دون حدوث موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالفيروس.

من جهته، حث وزير الداخلية البريطاني الشعب على الالتزام بقواعد العزل العام. ولكن نواباً كثيرين يريدون تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد الذي يتكهن البعض أنه قد يكون في طريقه لأعمق كساد منذ أكثر من 300 عام.

ونقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن بعد إصابته بأعراض كوفيد-19 في الخامس من أبريل/ نيسان وظل في الرعاية المركزة من السادس وحتى التاسع من أبريل/ نيسان.

ومن المعلوم أيضاً، أن جونسون عقد، قبل عودته، اجتماعاً يوم الجمعة مدته ثلاث ساعات مع كبار أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية دومينيك راب، الذي كان ينوب عنه.

ح.ز/ ع.غ (رويترز / د.ب.أ)

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    2020 سيكون عاما خاصا لـ"نايكى فاغنز" حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

  • طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

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  • لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة يورو 2020، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

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  • من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

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    من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

  • مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان الهيفي ميتال المعروف باسم فاكن أوبن إير، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: طقس جيد، كل شئ جيد. ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    سادة موسيقى الهيفي ميتال

    مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان "الهيفي ميتال" المعروف باسم "فاكن أوبن إير"، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: "طقس جيد، كل شئ جيد". ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي


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