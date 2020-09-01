رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني يصاب بفيروس كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في بيان اليوم الأربعاء (الثاني من أيلول/سبتمبر 2020) إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو الآن قيد العزل المنزلي. وأضاف البيان أن برلسكوني (83 عاماً) سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه (إيطاليا..إلى الأمام) في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 20 و21 أيلول/سبتمبر. وأضاف البيان أن برلسكوني سيواصل في سبيل ذلك إجراء المقابلات الصحفية والتلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ألبرتو زانغريلو، الطبيب الشخصي لبرلسكوني إن رئيس الوزراء السابق لم تظهر عليه أعراض مرض كوفيد-19، مضيفا أنه بسبب تواجده لفترة قصيرة في سردينيا قام بإجراء اختبار للفيروس.

وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك نوادي ليلية مشهورة. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

وقد تولى برلسكوني رئاسة الحكومة في بلاده ثلاث مرات وتميزت مسيرته السياسية بالكثير من الإثارة ورافقها فساد وفضائح جنسية وملاحقات قضائية.

وحكم على برلسكوني في العام 2013 بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهمة دفع المال في مقابل الجنس مع فتاة تبلغ 17 عاماً تعرف باسم "روبي"، رغم أن هذا الإدانة تم نقضها لاحقاً. وهو يحاكم حالياً بتهمة تقديم الأموال والهدايا لفتيات كبنَّ يحضرن سهراته في مقابل صمتهن.

وحتى اليوم الأربعاء سجلت إيطاليا إجمالي 271515 حالة إصابة و35497 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

خ.ش/ص.ش (رويترز، د ب ا)