 رئيس منظمة الخوذ البيضاء الإغاثية يوجه رسالة إلى الرئيس الروسي بوتين | أخبار | DW | 17.08.2018

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أخبار

رئيس منظمة الخوذ البيضاء الإغاثية يوجه رسالة إلى الرئيس الروسي بوتين

وجه رئيس منظمة "الخوذ البيضاء" الإغاثية السورية، رائد الصالح، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا الصالح -في حوار مع DWعربية- بوتين إلى "التوقف عن الكذب" في الحالة السورية.

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ماذا يقول رئيس منظمة الخوذ البيضاء الإغاثية للرئيس الروسي بوتين؟

وجه رئيس منظمة "الخوذ البيضاء" الإغاثية السورية، رائد الصالح، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إياه إلى "التوقف عن الكذب" في الحالة السورية. وأضاف الصالح، في حوار مع DWعربية: إذا أراد (الرئيس الروسي) أن يدفع باتجاه حل سياسي في سوريا، كما يزعم، فيجب أولا أن "تتوقف طائراته عن قصف المستشفيات والمدارس والمدنيين" بشكل عام.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس الروسي بوتين غدا السبت إلى برلين لإجراء محادثات، ينتظر أن تكون صعبة للغاية، مع المستشارة الألمانية ميركل، ستتصدرها الأوضاع في سوريا وأوكرانيا.

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ماذا يقول رئيس منظمة الخوذ البيضاء الإغاثية للرئيس الروسي بوتين؟  

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