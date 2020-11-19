رئيس معهد روبرت كوخ يناشد الألمان عدم السفر في عيد الميلاد

حثَّ لوتار فيلر، رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات، مواطني ألمانيا على تجنب المخالطات في عيد الميلاد وذلك نظراً لاستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال فيلر الثلاثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2020) موجهاً حديثه إلى مواطني بلاده: "لا تسافروا"، وأضاف أن على كل المواطنين قضاء أيام العيد في أصغر نطاق وقصر المقابلات على نفس المشاركين والقيام بذلك في الهواء الطلق إن أمكن.

ورأى لوتار فيلر أن من الممكن تخفيض أعداد الإصابات سريعاً مع تشديد القيود على الحياة العامة حالياً إذا تحلى الجميع بالحذر، وحذر من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة "وينبغي علينا ألا نجعلها أصعب".

وتابع فيلر أن الموقف آخذ في التفاقم في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الفيروس ظهر بين كل السكان وفي كل الشرائح العمرية وفي كل مكان في ألمانيا "ونحن نخشى من إمكانية أن يواصل انتشار العدوى حدته خلال أيام العيد".

"السلالة الجديدة يرجح وجودها بالمانيا"

وفي إشارة إلى السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، قال رئيس المعهد الألماني إن مدى أهمية هذه السلالة الجديدة بالنسبة لانتشار العدوى لم يتم تقديرها بشكل نهائي بعد، ولفت إلى متابعة هذا الموضوع بدقة. وقال فيلر إن هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال عالقة، مضيفاً أن من الواضح أنه كلما زاد انتشار فيروس ما، زادت فرصة تحوره. وقال لوتار فيلر إن من المرجح جداً أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجوداً كذلك في ألمانيا. لكنه أضاف أن البيانات لم تظهر وجوده بعد.

وكان المعهد قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 19528 حالةإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و731 وفاة بالفيروس في غضون يوم واحد.

ص.ش/ي.أ (د ب أ، رويترز)