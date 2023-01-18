 رئيس مؤسسة ياد فاشيم لـDW: حين ترون معاداة للسامية تصرفوا فورا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.01.2023

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سياسة واقتصاد

رئيس مؤسسة ياد فاشيم لـDW: حين ترون معاداة للسامية تصرفوا فورا

سيزور داني دايان رئيس مؤسسة المحرقة النازية "ياد فاشيم"، لأول مرة في حياته ألمانيا قريبا بدعوة من رئيسة البوندستاغ. وبهذه المناسبة أجرت DW مقابلة معه تحدث فيها عن زيارته ومكافحة معاداة السامية وإبقاء ذكرى الهولوكوست حية.

داني دايان مدير مؤسسة ياد فاشيم في القدس 10.01.2023

يدعو داني دايان، مدير مؤسسة ياد فاشيم إلى التحرك فورا ضد معاداة السامية لدى ملاحظتها قبل أن تكبر وتزداد.

"مع الأسف تزداد معاداة السامية في كل أنحاء العالم" يقول داني دايان (67 عاما) رئيس مؤسسة "ياد فاشيم" التي تعتبر أهم متحف للمحرقة في العالم في غربي القدس فوق جبل هرتسل المعروف بجبل ذكرى أيضا.

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ويقول في حواره مع DW: إن تنامي كراهية اليهود حول العالم دفعه لتحذير قادة كل الدول بالقول "إذا شاهدتم معاداة للسامية تصرفوا فورا. لا تنتظروا. إذا انتظرتم ستنمو بشكل فظيع وكبير جدا، وحينها لا يمكن وقفها".

في الثاني والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري سيزور دايان ألمانيا لأول مرة في حياته. إنه طريق طويل، ليس فقط لأنه ولد عام 1955 ونشأ في الأرجنتين وهاجرت أسرته إلى إسرائيل عام 1971، حيث أصبح فيما بعد أحد القادة السياسيين لحركة الاستيطان في الضفة الغربية.

بيد أن ماضيه السياسي لم يعد يلعب دورا في حياته، يقول دايان. فمنذ تعييه مديرا لمؤسسة ياد فاشيم قبل عام ونصف، بنى "حاجزا وقائيا" بين الذكريات والسياسة، ومهمته الحالية "مقدسة" يقول دايان.

وكان دايان قد تعهد لنفسه منذ أن كان "شابا صغيرا" بألا يزور ألمانيا أبدا، بلد المجرمين. "حينها لم يكن لذلك علاقة بالكراهية أو التظاهر بذلك" يقول في حواره مع مراسلة DW في إسرائيل ربيكا ريترز، ويضيف "أردت بذلك أن أقدم احترامي لستة ملايين يهودي تمت إبادتهم".

 

قاوموا البدايات

في حديثه لـ DW يقارن بين ثلاثينات القرن الماضي واليوم، ويوضح الاختلاف بين الفترتين بأنه في ذلك الحين تنامت الحركة النازية حول هتلر، والتعصب القومي النازي في ألمانيا أدى إلى الإبادة الجماعية لليهود في أوروبا. الوضع اليوم ليس مثل تلك الأيام "نحن بعيدون جدا عن ذلك" يقول دايان.

صور ضحايا الهولوكوست وأسماؤهم في متحف المحرقة ياد فاشيم في القدس.

يسعى داني دايان إلى إبقاء "شعلة ذكرى الهولوكوست متقدة"

فالناس اليوم على عكس ما كانوا عليه قبل 80 عاما، يعرفون الآن ما يمكن أن تتمخض عنه البدايات الخطيرة و"ما يمكن أن يحدث".

ربما لم يتوقع ذلك الجيل أن شخصا ما يمكن أن يحرق الكتب والكنس والبشر أيضا. اليوم "نعرف أنه يمكن أن يتطور الأمر إلى حرق الناس" لذلك نشعر اليوم بمسؤولية كبيرة تجاه مكافحة معاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب.

اللقاء الأول في ياد فاشيم

بزيارته المزمع القيام بها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، يلبي دايان دعوة رئيسة البرلماني الألماني (بوندستاغ) بيربل باس، التي زارت إسرائيل في أبريل/ نيسان العام الماضي. وكانت باس أول مسؤول ألماني رفيع المستوى يشارك في مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست التي تقام كل عام في الكنيست، ويتم خلالها قراءة أسماء الضحايا.

كما زارت باس مؤسسة ياد فاشيم أيضا، حيث سلمت دايان عملا بحثيا للباحثة اليهودية إرما ناتان التي قتلها النازيون عام 1942.

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معرض في البوندستاغ

كذلك دعت باس خلال زيارتها دايان الذي لم يكن يريد حينها زيارة ألمانيا بعد، لافتتاح معرض لدى إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في السابع والعشرين من الشهر الجاري في البوندستاغ. وسيتحدث دايان وباس في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري في مبنى " Paul-Lِbe-Haus" أحد المباني المركزية العائدة للبرلمان، لدى افتتاح معرض "16 قطعة- 70 عاما ياد فاشيم".

وستعرض في المعرض 16 قطعة من مجموعة ياد فاشيم تتضمن شهادات عن الحياة اليومية لليهود الذين اضطروا للهروب من ألمانيا أو قتلوا على أيدي النازيين. ومن بين تلك الأشياء لعبة أطفال ومصاصة (لهاية) أطفال ودفتر مذكرات يومية وبيانو. 16 قطعة من 16 ولاية ألمانية، تعيد إحياء التاريخ وقصص الحياة الضائعة.

متحف ياد فاشيم الذي تم بناؤه قبل 70 عاما في آب/ أغسطس 1953، يعرض أيضا مثل هذه الأشياء التي تبقي الذاكرة حية. وتنعكس هذه الذكريات الخالدة في العبارة العبرية "ياد فاشيم" المأخوذة من سفر النبي أشعياء في الكتاب المقدس "وأعطيهم... نصبا (ياد) واسما (فاشيم).. لا ينقطع". ويقول دايان عن معروضات ياد فاشيم "إن بعض الأشياء، التي لدينا هنا، تدمع عيون كل كائن بشري".

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس في مؤسسة ياد فاشيم مع مديرها داني دايان ورئيس الكنيست السابق ميكي ليفي.

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس كانت أول مسؤول ألمانية رفيعة تشارك في إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في الكنيست.

"سباق مع الزمن"

يتراجع عدد شهود الهولوكوست باستمرار، وهناك اليوم عدد قليل جدا من كبار السن الذين يتحدثون للشباب عن الهولوكوست الذي عايشوه ونجوا منه. ينظر دايان إلى المستقبل حين لا يتبقى أي من الشهود حيا ويقول: "إذا جاءت هذه اللحظة، سيتقدم المستخفون ومنكرو الهولوكوست. ويعتقد هؤلاء أن ساعتهم قد حانت". لذلك فإن تذكر ومحاربة كراهية اليهود "سباق مع الزمن".

ويرى دايان أن إحياء ذكرى المحرقة "وسيلة فعالة في الكفاح ضد معاداة السامية". ومؤسسة ياد فاشيم "لا تحاول إعادة تربية أعداء السامية. نحن نحاول تعليم الناس المحترمين شيئا ما ليقفوا ضد معاداة السامية".

وفي هذا السياق يذكر مدير ياد فاشيم مثالين لاثنين من المشاهير في الولايات المتحدة أثارا الاهتمام بتصريحاتهما. الأول هو مغني الراب كاني ويست (45 عاما) الذي كرر تصريحات معادية لليهود ولجأ إلى كليشيهات "معادية للسامية بوضوح"، يقول دايان.  ويضيف بثقة: "لن أدعوه لزيارة ياد فاشيم، لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت".

وفي المقابل (المثال الثاني) سيدعو الممثلة هوبي غولدبرغ (67 عاما) إلى ياد فاشيم، فهي تنظر إلى المحرقة كصراع بين مجموعتين من البيض، ليست له علاقة بالكراهية العنصرية، "هذا هراء" يقول دايان ويضيف "هذا ليس معاداة للسامية. إنه جهل". غولدبرغ ببساطة "لم تعرف، عن صواب أو خطأ، حقيقة أن النازيين اعتبروا اليهود عرقا".

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لقاءات رفيعة في برلين

خلال زيارته المقررة إلى برلين سيلتقي مدير مؤسسة ياد فاشيم، بالإضافة إلى رئيسة البرلمان بيربل باس، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمايروالمستشار أولاف شولتس ووزير المالية كريستيان ليندنر ومسؤولي حزب الخضر وزعيم المعارضة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس.

كما سيزور دايان النصب التذكاري لليهود الذين قتلوا في أوروبا والمتحف اليهودي في برلين وسيلتقي ممثلي المجتمع اليهودي في برلين. وبعد انتهاء لقاءاته سيفتتح المعرض وبعدها مساء سيسافر من برلين إلى نيويورك.

إن الأمر يتعلق بالحفاظ على "شعلة ذكرى الهولوكوست متقدة" يضيف دايان واصفا عمله كمدير لمؤسسة ياد فاشيم. إذ يجب ألا يسمح يأن يتكرر شيء كهذا أبدا، فهذا الحدث الفظيع الذي وقع في القرن العشرين "يجب ألا يتكرر" لا مع الشعب اليهودي وأي شعب آخر، يختم دايان حديثه مع DW.

كريستوف شتراك/ عارف جابو

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة