رئيس مؤتمر ميونيخ: على أوروبا التحدث بصوت موحد أكثر من ذي قبل

افتتح رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فولفغانغ إشينغرمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم (الجمعة 15 شباط/فبراير 2019) مرتدياً سترة زرقاء وقد اختفت نجمة من النجوم الاثنتي عشر التي تستدير في حلقة الاتحاد الأوروبي على صدره، في إشارة إلى ما جرى في بريكست.
ويعتزم الدبلوماسي البارز السابق البالغ من العمر 72 عاما جعل أوروبا أحد أهم القضايا المطروحة في المؤتمر، الذي يشارك فيه هذا العام أكثر من 600 شخص. وقال إشينغر: "يتعين على أوروبا أن تتحدث وتتصرف من أجل نفسها"، و أن تتحدث بصوت موحد أكثر من ذي قبل.
و دعا رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينغر إلى تطوير القانون الدولي.
وقال قبيل افتتاح المؤتمر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "القانون الدولي لم يعد يحمي المواطنين من حكومتهم، بل الحكومة من مواطنيها... عندما تكون سيادة الدول غير قابلة للمساس حتى عندما تمحو الحكومة شعبها، فإنّ القانون الدولي يتحول إلى قانون لحماية الديكتاتوريين، بينما ينبغي أن يكون قانونا لحماية المواطنين".
وطالب إشينغر ألمانيا بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن بالحث على "تطوير القانون الدولي حتى يكون حماية للمواطنين". وذكر إشينغر أنه يتعين على الغرب عدم القبول بعد الآن "بتفسير القانون الدولي على نحو منحرف بغرض حماية الديكتاتوريين".
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
من جهتها دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح المؤتمر إلى زيادة التعاون العسكري أيضا في أوروبا. وقالت الوزيرة إن ألمانيا واقعية برغم رفعها ميزانية الدفاع، مضيفة: "نعرف أن علينا القيام بالمزيد، نحن الألمان بالذات". وأكدت فون دير لاين أمام نظيرها البريطاني جافين ويليامسون، مجددا أن الدولتين تريدان تعميق شراكتهما العسكرية برغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزيرة أنه لا يصح أن تتصرف ألمانيا وكأنها أكثر أخلاقا من فرنسا أو أكثر بعد نظر في سياسات حقوق الإنسان من بريطانيا، مشيرة إلى أن من الضروري اتباع خط مشترك يمكن الاعتماد عليه ويجمع بين المصالح الأمنية والمبادئ الإنسانية.
يذكر أن نحو 30 رئيس حكومة ودولة ونحو 90 وزيرا يشاركون في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، والذي يعد أهم ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم، وتستمر فعالياته على مدار يومين.
م.م/ ه. د (د ب أ)
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
56 عاماً على الولادة
انعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى في عام 1963. آنذاك كان يُسمى بـ" اللقاء الدولي لعلوم الدفاع". وكان الآباء المؤسسون هما الناشر الألماني إيفالد فون كلايست، وهو أحد مؤيدي المقاومة ضد النازية وهتلر في "الرايخ الثالث" - والفيزيائي إدوارد تيلر. بيّد أن المؤتمر غير اسمه لاحقاً إلى "المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع"، ومن ثم أصبح اسمه "مؤتمر ميونيخ للأمن".
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
الأهم من نوعه عالمياً
تكمن أهمية مؤتمر ميونيخ للأمن في كونه منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم يتم من خلالها بحث القضايا الأمنية. كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل بشكل غير رسمي على مدار ثلاثة أيام. وخلال تصنيفها الجديد وضعت جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر ميونيخ للأمن في مرتبة أهم مؤتمر من نوعه في العالم.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
مشاركة رفيعة المستوى
يتوقع أن يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يفتتح هذا العام يوم الجمعة (17 شباط/ فبراير 2018) ويستمر ثلاثة أيام أكثر من 500 شخصية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. ويتكون الحضور من زعماء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والمستشارة أنغيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
أمير قطر في المؤتمر
أمير قطر تميم بن حمد سيحضر هذا العام أيضا في مؤتمر ميونيخ للأمن وسيشارك في جلسة مخصصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير المالية الألماني أولاف شولتس.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
السيسي في مؤتمر ميونيخ
من الشخصيات الرفيعة المشاركة في دورة هذا العام لمؤتمر ميونيخ للأمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيشارك في جلسة مخصصة مع أمير قطر تميم بن حمد ووزير المالية الألماني أولاف شولتس. ومن المتوقع أن يتناول الوضع في مصر والأمن في المنطقة بالإضافة إلى العلاقات مع ألمانيا.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
ليبيا حاضرة في المؤتمر
الأزمة الليبية ستكون حاضرة في مؤتمر ميونيخ للأمن من خلال مشاركة رئيس الحكومة الليبية فايز السراج. الذي من المتوقع أن يستغل حضوره لبحث أزمة بلاده وآفاق حلها مع المسؤولين والشخصيات السياسية والأمنية المشاركة في المؤتمر.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
عادل الجبير
من الشخصيات العربية الرفيعة المشاركة في المؤتمر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي شارك في مؤتمر العام الماضي أيضا. ومن المتوقع أن يواجه الجبير أسئلة محرجة تتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن ناهيك عن توتر علاقة بلاده مع قطر.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
"التقرير السنوي لمؤتمر ميونيخ للأمن"
قدم فولفغانغ إيشنغر التقرير السنوي لمؤتمر ميونيخ للأمن في مؤتمر صحفي عقده في برلين. ويركز تقرير هذا العام 2019 على احتدام الخلاف بين روسيا وأمريكا حول التسليح والحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين. وحذر إيشنغر من تزايد انعدام الأمن على مستوى العالم. وقال "إن النظام العالمي يتفكك".
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
مكان الانعقاد.. العراقة والفخامة
يعقد المؤتمر وسط مدينة ميونيخ، في الفندق الفاخر "بايريشر هوف" (Bayerischer Hof). وبالرغم من توفر الفندق على 340 غرفة - بما في ذلك 65 جناحاً - و 40 قاعة للمؤتمرات، إلا أن كثافة الحضور الدولي، تشكل تحدياً للفندق. ولهذا شُغل حوالي 250 موظفاً إضافياً خلال المؤتمر، إضافة إلى عدد موظفيه الأصليين البالغ حوالي 700. ويثمن المشاركون جودة الفندق وموقعه المركزي، كما يشكل المؤتمر دعاية مجانية هائلة للفندق.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
إجراءات أمنية مشددة
يتم تأمين المنطقة حول فندق المؤتمر. ولا يسمح بالدخول لهذه المنطقة سوى للأشخاص الذين يمتلكون تصريحا بالدخول. ويذكر أنه تم نشر حوالى 4 آلاف شرطي العام الماضي حول المنطقة من أجل حماية المؤتمر. وبحسب معطيات الشرطة، يتوقع أن يتم الحفاظ على نفس العدد من أفراد الأمن هذا العام.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
احتجاجات مواكبة مناهضة للمؤتمر
وكما يحدث في كل عام، من المتوقع أن يشهد هذا العام أيضاً مظاهرات مناهضة للمؤتمر. وفي العام الماضي، حشد "التحالف ضد مؤتمر أمن الناتو" آلاف المحتجين الذي شاركوا في المظاهرات التي رافقت المؤتمر.
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مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات
التمويل
يقدم مؤتمر ميونيخ للأمن نفسه كهيئة مستقلة. غير أن المؤسسة المنظمة للمؤتمر، والمسماة بـ"مؤسسة مؤتمر ميونيخ للأمن" تستفيد بشكل كبير من الإعانات الحكومية. ووفقاً للحكومة الألمانية حصل المؤتمر عام 2015 على تمويل بنحو نصف مليون يورو، فضلاً عن مبلغ 700 ألف يورو مصاريف لموظفين من الجيش الألماني. إضافة للرعاية من شركات ألمانية ودولية كبرى، وتصل ميزانية المؤتمر إلى 2 مليون يورو.