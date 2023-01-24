 رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: شولتس أغضب واشنطن بشدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2023

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رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: شولتس أغضب واشنطن بشدة

انتقد رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن سياسة برلين تجاه أوكرانيا وتداعيات ذلك على العلاقات الألمانية الأمريكية، ويبدو أن واشنطن غاضبة من موقف المستشار أولاف شولتس وتردده السابق في تسليم دبابات ثقيلة لكييف.

أرشيف: الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس (بروكسيل، 24 مارس / آذار 2022)

أرشيف: الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس (بروكسيل، 24 مارس / آذار 2022)

اتهم رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هيوسغن، المستشار الألمانيأولاف شولتس بإغضاب الولايات المتحدة بسلوكه في الجدل حول توريد دبابات قتالية لأوكرانيا. وذكر هيوسغن أن حكومة الولايات المتحدة كانت تتوقع من ألمانيا أن تضطلع بدور ريادي في توريد دبابات قتالية من طراز "ليوبارد" لأوكرانيا، لكن شولتس لم يقبل ذلك. وقال هيوسغن في تصريحات لصحيفتي "راينيشه بوست" و "غنيرال أنتسايغر" الألمانيتين الصادرتين اليوم (الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023) "من المؤكد أن المستشار لم يكوِّن صداقات في واشنطن".

وتعتزم الحكومة الألمانية توريد دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا وستسمح أيضا للحلفاء بالقيام بذلك. ويستنكر منتقدون أخذ هذا القرار بعد تردد شديد. وقال هويسغن: "الولايات المتحدة سلمت لأوكرانيا عشرة أضعاف الأسلحة التي سلمتها ألمانيا. لا أعرف أين سنكون نحن الأوروبيين في دعم أوكرانيا بدون الأمريكيين، أو أين سيكون الروس الآن"، معربا لذلك عن تفهمه لاستياء الجانب الأمريكي من الأمر.

ليوبارد اثنان .... دبابة تعد سفينة القيادة الجيش الألماني.... قتالية مدججة بالسلاح وتتمتع بقوة نيران فائقة

وفيما يتعلق بالسياسة الأمنية، ذكر هويسغن أنه يتعين على أوروبا أن تقف على قدميها، وقال "على أوروبا وألمانيا بذل المزيد من الجهد من أجل ذلك، خاصة وأن القوة الرائدة في حلف شمال الأطلسي - الولايات المتحدة - تتجه أكثر نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، متوقعا أن تستمر أوروبا في المستقبل المنظور في الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة حامية.

وأكد هيوسغن أن ألمانيا، باعتبارها أقوى دولة اقتصادية في أوروبا، عليها أن تضطلع بدور ريادي، أيضا في المجال العسكري، وقال "لكن هذا بالضبط ما لا نراه الآن. لا يمكن أن تعني القيادة أن تكون دائما آخر من يفعل ما هو ضروري للغاية - مثلما هو الحال في الدبابات القتالية"، مضيفا أن ألمانيا لا تزال تتصرف بأقل من إمكانياتها والتوقعات المنتظرة منها.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

 

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