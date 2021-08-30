 رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يدعم الحوار مع طالبان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.08.2021

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أخبار

رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يدعم الحوار مع طالبان

نصح رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الشركاء الغربيين بإجراء محادثات مع طالبان، فيما تحدث مسؤول أوروبي عن حاجة التكتل إلى ققوة رد سريع لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية مثل ما حدث في أفغانستان.

فولفغانغ إيشينغر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن

فولفغانغ إيشينغر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن

دعا رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إيشينغر إلى إجراء مفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية المطرفة، وقال في تصريحات أدلى بها لشبكة "أ.إير.دي" الألمانية الإعلامية اليوم الاثنين (30 أغسطس/ آب 2021): "في الواقع عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، يتعين على رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، التحدث إلى أولئك الذين ليسوا أصدقاء قبل كل شيء. يمكن تناول العشاء مع الأصدقاء، لكن يتعين التحدث مع الخصوم حتى إن كان مراسهم صعبا، وكذلك مع المجرمين".

مختارات

وأضاف إيشينغر أن الوضع الحالي يمثل تحديا جيوستراتيجيا بشكل أساسي، مستدركا بالقول: "ماذا يريد المجتمع الدولي أن يفعل مع  أفغانستان؟"، مضيفا أن الغرب ليس وحده المهتم بضمان عدم إنشاء بؤرة إرهابية في أفغانستان.

وقال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: "حتى الصين وروسيا والهند والدول المجاورة الأخرى لا يمكن ألا يكون لها اهتمام بهذا... لذلك، لدي أمل في أن المداولات التي ستبدأ اليوم في نيويورك لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تؤدي بالفعل إلى شيء ما، على عكس حالة سوريا".

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وممثلو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة  وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) التحدث اليوم الاثنين عن منطقة أمنية محتملة للأمم المتحدة في كابول. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "مشروع قرارنا يهدف إلى تحديد منطقة أمنية في كابول تسمح باستمرار العمليات الإنسانية". ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مناقشة التعامل المستقبلي مع أفغانستان مع ممثلين عن ألمانيا وقطر وتركيا والاتحاد الأوروبي اليوم.

من جانب آخر قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد يجب أن تمضي قدما في تشكيل قوة رد سريع أوروبية لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية مثل ما حدث في أفغانستان.

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بتوقيت برلين - بعد كارثة أفغانستان: هل حان الوقت ليوقف الغرب تدخلاته العسكرية؟

وقال بوريل في مقابلة نشرت اليوم مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إن نشر القوات الأمريكية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك.

وأضاف المسؤول الأوروبي بالقول: "يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة... لم نتمكن، كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابول لتأمين المنطقة. تمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن".

وقال بوريل إن دول الاتحاد وعددها 27 دولة يجب أن يكون لديها "قوة تدخل أولية" قوامها خمسة آلاف جندي. وأضاف "نريد أن نكون
قادرين على التدخل السريع".

وفي مايو/ أيار الماضي اقترحت 14 دولة أوروبية منها ألمانيا وفرنسا تشكيل مثل هذه القوة، التي يمكن أن تزود بالسفن والطائرات، لدعم الحكومات الأجنبية الديمقراطية التي قد تحتاج لمساعدة عاجلة.
 

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج