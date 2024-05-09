رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا يتسلم جائزة شارلمان لعام 2024

تسلم بنحاس غولدشميدت، رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا، جائزة شارلمان الدولية لعام 2024 في آخن الألمانية تقديرًا لجهوده في تعزيز القيم الأوروبية والحوار الديني، مع تأكيد على أهمية الحياة اليهودية في أوروبا ورفض العداء للسامية.

تسلم رئيس مؤتمر حاخامات الأوروبي، بنحاس غولدشميدت، اليوم الخميس (التاسع من آيار/ مايو 2024) في مدينة آخن جائزة شارلمان الدولية لعام 2024. وربطت الجائزة بهذا الإشارة "إلى أن الحياة اليهودية تنتمي بشكل طبيعي إلى أوروبا ولا يجب أن يكون هناك مكان للعداء للسامية في أوروبا"، حسبما أوضحت إدارة الجائزة.

وتم تكريم هذا الحاخام البالغ من العمر 60 عامًا لتعاهده مع القيم الأوروبية والتفاهم والحوار الديني البيني. كما تم تكريم المجتمعات اليهودية في أوروبا بجانب غولدشميدت.

وتتكون جائزة شارلمان من شهادة وميدالية وتُمنح للمساهمات في التفاهم في أوروبا.

وقال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك في كلمته التكريمية، إن منح الجائزة لغولدشميدت يشكل إشارة ضد معاداة السامية، التي انتشرت بشكل أكثر وضوحا في هذه السنوات.

كما أشاد هابيك بدعم غولدشميدت، أحد مؤسسي مجلس القيادة الإسلامية اليهودية الأوروبية، للحوار بين الأديان أيضا بين المسلمين واليهود. وكان المتحدث الآخر هو رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وفي خطابه، أشار غولدشميدت إلى زيادة الجرائم المعادية للسامية قائلا إنه تم بذل الكثير لمكافحة العداء للسامية وضمان أمان الشعب اليهودي.

بيد أنه شدد على أنّ الجهود الحالية غير كافية فـ "اليهود لا يجرؤون على التعريف بانفسهم كيهود"، قائلا إنهم "يغيرون أسماءهم خوفًا من العنف."

وعاش الحاخام بنحاس غولدشميت، في موسكو لمدة أكثر من 30 عامًا، ولقد أدهش الحاخام عندما قال إنه أكتشف أن عائلته تعود بجذورها إلى ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية.

يذكر أن جائزة شارلمان الدولية في آخن تمنح منذ عام 1950 تقديرا لأصحاب الإنجازات البارزة فيما يتعلق بتعزيز الوحدة الأوروبية.

وكان مواطنو آخن أسسوا هذه الجائزة بناء على اقتراح من رجل الأعمال كورت بفايفر بعد مرور فترة وجيزة على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتمت تسمية هذه الجائزة باسم الإمبراطور شارلمان الكبير (بالألمانية: كارل الكبير) الذي امتدت إمبراطوريته في أوائل العصور الوسطى عبر أجزاء كبيرة من غرب أوروبا.

ومن بين الفائزين بالجائزة العديد من قادة الدول السابقين والحاليين:إيمانويل ماكرون (فرنسا) ودونالد تاسك (بولندا)، وهيلموت كول (ألمانيا)، وبيل كلينتون (الولايات المتحدة)، وتوني بلير (بريطانيا)، والبابا فرنسيس (الفاتيكان). وحصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي أيضا على الجائزة.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)