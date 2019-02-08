رئيس مؤتمر الأمن في ميونخ: النظام العالمي يتفكك

حذر فولفغانغ إيشنغر رئيس مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية بكلمات تبدو حادة من تزايد انعدام الأمن على مستوى العالم. وقال إيشنغر اليوم الجمعة (الثامن شباط/فبراير 2019) في ميونخ: "إن النظام العالمي يتفكك".
وذكر إيشنغر أن تصور النظام العالمي القائم على قواعد مشتركة وهيكلية عالمية لم يعد قادرا بعد على البقاء، مشيرا إلى أنه من الواضح أن التنافس بين القوى الكبرى صار أقوى مرة أخرى. وأعرب إيشنغر بصفة خاصة عن أسفه للإنهاء الكامل والمتوقع لمعاهدة نزع الأسلحة النووية متوسطة المدى واصفاً ذلك بأنه سيكون "مأساة لمنظومة الأمن الأوروبية" وحدثا خطيرا. وأشار إيشنغر إلى أن هناك أيضا خطر تعثر معاهدات نزع السلاح الأخرى بين الولايات المتحدة وروسيا.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت ألغت الأسبوع الماضي معاهدة نزع الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي السابق عام 1987، ما دفع روسيا إلى تعليق العمل بها أيضا. وتتهم كل دولة منهما الأخرى بانتهاك شروط المعاهدة.
وذكر إيشنغر أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضور المؤتمر له فيما يبدو أسباب تتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا، مشيرا إلى أنه وفقا لما ذكره له قصر الإليزيه فإن الرفض الذي وصل إلى ميونيخ قبل أسبوع، لا يبدو أن له علاقة بالموضوعات الشائكة بين ألمانيا وفرنسا مثل مد خط غاز نورد ستريم 2.
وأوضح إيشنغر أنه لا يرى هنا علاقة بين الأمرين كما أنه لا يرغب في الإسهام في مزيد من التكهنات، مبينا أن ما قيل له هو أن ماكرون يوجه اهتمامه حاليا إلى المشاكل الداخلية، مفيدا بالقول: "يمكن أن أفهم أن عليه أن يعيد النظر في أولوياته الآن".
يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن والذي يعقد بين الخامس عشر والسابع عشر من شباط/ فبراير الجاري في ميونخ يعتبر أكبر ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم. ويحضر المؤتمر هذه المرة ما يناهز 100 وزير وأربعين رئيس دولة وحكومة. ومن بين المتحدثين في المؤتمر هذا العام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس. ويحضر من الجانب الأمريكي أيضا رئيسة مجلس النواب الأمريكي ومعارضة ترامب، نانس بيلوسي.
ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
55 عاماً على الولادة
انعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى في عام 1963. آنذاك كان يُسمى بـ" اللقاء الدولي لعلوم الدفاع". وكان الآباء المؤسسون هما الناشر الألماني إيفالد فون كلايست، وهو أحد مؤيدي المقاومة ضد نازية أدولف هتلر في "الرايخ الثالث" - والفيزيائي إدوارد تيلر. بيّد أن المؤتمر غير اسمه لاحقاً إلى "المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع"، ومن ثم أصبح اسمه "مؤتمر ميونيخ للأمن".
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
الأهم من نوعه عالمياً
تكمن أهمية مؤتمر ميونيخ للأمن في كونه منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم يتم من خلالها بحث القضايا الأمنية. كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل بشكل غير رسمي على مدار ثلاثة أيام. وخلال تصنيفها الجديد وضعت جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الرابعة على التوالي في مرتبة أهم مؤتمر من نوعه في العالم.
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
مشاركة رفيعة المستوى
يتوقع أن يشارك في مؤتمر الأمن الدولي، الذي افتتح اليوم الجمعة (16 شباط/ فبراير 2018) في مدينة ميونيخ الألمانية أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم. ويتكون الحضور من 21 زعيم دولة وحكومة، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتمثل الحكومة الألمانية وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين.
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
مكان الانعقاد.. العراقة والفخامة
يعقد المؤتمر وسط مدينة ميونيخ، في الفندق الفاخر "بايريشر هوف" (Bayerischer Hof). وبالرغم من توفر الفندق على 340 غرفة - بما في ذلك 65 جناحاً - و 40 قاعة للمؤتمرات، إلا أن كثافة الحضور الدولي، تشكل تحدياً للفندق. ولهذا شُغل حوالي 250 موظفاً إضافياً خلال المؤتمر، إضافة إلى عدد موظفيه الاصليين البالغ حوالي 700. ويثمن المشاركون جودة الفندق وموقعه المركزي، كما يشكل المؤتمر دعاية مجانية هائلة للفندق.
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
إجراءات أمنية مشددة
يتم تأمين المنطقة حول فندق المؤتمر. ولا يسمح بالدخول لهذه المنطقة سوى للأشخاص الذين يمتلكون تصريح بالدخول. ويذكر أنه في العام الماضي تم نشر حوالى 4 آلاف شرطي حول المنطقة من أجل حماية المؤتمر. وبحسب معطيات الشرطة، يتوقع أن يتم الحفاظ على نفس العدد من أفراد الأمن هذا العام.
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
احتجاجات مواكبة
وكما يحدث في كل عام، أُعلن هذا العام أيضاً عن مظاهرات مناهضة مؤتمر ميونيخ للأمن. وفي العام الماضي، حشد "التحالف ضد مؤتمر أمن الناتو" معظم المشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 4 آلاف مشارك. ويخطط التحالف هذا العام أيضاً للتظاهر والتطويق الرمزي لمؤتمر "ميونيخ للأمن" تحت شعار "السلام بدل التسليح، ولا للحرب".
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
"التقرير السنوي لمؤتمر ميونيخ للأمن"
حمل تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام، عنوان "إلى حافة الهاوية - والعودة؟. وسجل تزايد انعدام الأمن الموضوع المركزي للتقرير، وذلك بعدما اتضح عدم استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للعب الدور القيادي والضامن للنظام الدولي. والذي يطرح بدوره السؤال حول قدرة أوروبا في تكثيف العمل من أجل ضمان أمنها الخاص.
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في صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن من الألف إلى الياء
التمويل
يقدم مؤتمر ميونيخ للأمن نفسه كهيئة مستقلة. غير أن المؤسسة المنظمة للمؤتمر، والمسماة بـ"مؤسسة مؤتمر ميونيخ للأمن" تستفيد بشكل كبير من الإعانات الحكومية. ووفقاً للحكومة الألمانية حصل المؤتمر عام 2015 على تمويل بنحو نصف مليون يورو، فضلاً عن مبلغ 700 ألف يورو مصاريف لموظفين من الجيش الألماني. إضافة للرعاية من شركات ألمانية ودولية كبرى، يتوفر المؤتمر على ميزانية قدرها 2 مليون يورو. إعداد: إيمان ملوك