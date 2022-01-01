رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان يطالب المسيحيين بالوقوف ضد معاداة السامية

دعا رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان غيورغ بيتسينغ في عظته الخاصة بالعام الميلادي الجديد اليوم السبت (الأول من يناير/ كانون الثاني 2022) إلى مقاومة حاسمة لمعاداة السامية، وقال إن هذا الأمر ينطبق على المسيحيين بشكل خاص.

وأوضح الأسقف الكاثوليكي في عظته التي ألقاها بمدينة ليمبورغ الواقعة في غرب ألماني: "من المهم التفكير مراراً وتكراراً في مدى صلة القرابة الشديدة بين اليهود والمسيحيين، فنحن ننحدر من أصل واحد".

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ويشير بيتسينغ في هذا إلى حقيقة أن المسيحية خرجت من اليهودية، "ولهذا يجب علينا نحن بالذات أن نقف وأن نرفع صوتنا عندما يتم ترديد شعارات معادية للسامية بشكل متبجح وسافر وعندما يتم ارتكاب جرائم".

وأضاف الأسقف أنه لا يمكن اليوم توقع ما سيجلبه العام الجديد وقال: "رغم ما نبذله من جهود، فإنه لا يمكننا أن نلحظ الكثير من الملامح، فما الذي ستتصدى له الحكومة الجديدة في بلادنا وما الذي ستغيره؟ ما الذي سيتحدانا، نحن المسيحيين؟ خروج ألمانيا من الطاقة النووية بحلول نهاية العام. بطولة كأس العالم في قطر، حدث تكتنفه الشكوك، وإلى ماذا ستوجه الأخبار السيئة أنظارنا؟".

واختتم بيتسينغ حديثه قائلاً إن هذا هو المعتاد في كانون الثاني/ يناير "أبواب تُغْلَق وتنفتح أخرى".

م.س/ع.غ (د ب أ)