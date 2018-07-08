رئيس سيمنس لـ DW: ترامب ضغط على العراقيين لإثنائهم عن التعاقد معنا

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كيزر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطاً كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأمريكية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها معه DW، أشار خلالها إلى توقيع الشركة الألمانية مؤخراً على مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الكهرباء بالعراق.

وأضاف كازر خلال المقابلة أنه "من الواضح أن هناك قوى غير عادية تدخلت في الصفقة"، وتابع قائلاً إن "شركة سيمنس تتمتع بقوة هائلة في الولايات المتحدة حيث تقوم بتوظيف 60.000 شخص وتخلق 150.000 وظيفة أخرى بشكل غير مباشر، لذا فنحن نعد أيضاً شركة أمريكية، وأعتقد أننا نستحق الاحترام والمساواة في مجال العمل".

وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس جو كيزر، والذي غرد بعدها قائلاً:

" هذه خطوة فارقة على طريق "العراق الجديد"، حيث قمنا بتوقيع اتفاقية تفاهم مع الحكومة العراقية لاستكشاف كيفية تنفيذ خارطة الطريق. الأمر يتعلق بتوصيل الكهرباء إلى كل منزل وتوفير الوظائف، والرعاية الصحية وتطوير المهارات وأكثر من ذلك. إن التزامنا تجاه الشعب العراقي لم يفتر".

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن إبرام اتفاقيتين بشكل منفصل مع شركتي سيمنس الألمانية وجنرال الكتريك الأمريكية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وتهدف الاتفاقية إلى حل أزمة الكهرباء في العراق من خلال عقود واتفاقات سيتم بلورتها لاحقاً بهدف إعادة تأهيل وحدات توليدية وتحويل عدد آخر إلى دورات مركبة فضلاً عن تجهيز محطات توليدية جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات أخرى تحويلية مختلفة السعات في مواقع منتخبة الى جانب تحسين شبكات نقل الطاقة وتوزيعها.

ويعاني قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق من مشاكل كبيرة منذ أكثر من15 عاما.

ع.ح./ م.س(د ب أ)