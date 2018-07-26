 رئيس ريال مدريد يُوجه بوصلته نحو نجم إنجلترا | عالم الرياضة | DW | 30.07.2018

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عالم الرياضة

رئيس ريال مدريد يُوجه بوصلته نحو نجم إنجلترا

أوضحت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يستعد للسفر إلى عاصمة الضباب لندن، من أجل اقناع نجم إنجليزي بالانضمام إلى القلعة المدريدية في فترة الانتقالات الصيفية. فمن هو هذا النجم؟ وهل ينجح بيريز في مساعيه؟

UEFA Champions League, Tottenham vs Juventus Turin (Reuters/E.Keogh)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن فريق ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لن يضيع وقتا طويلا في صفقة النجم البلجيكي إدين هازارد، خاصة بعدما أبدى مدرب تشيلسي الجديد، ماوريسيو ساري رغبته الكبيرة في الاحتفاظ بنجم "البلوز" الأول.

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يبدو أن نجمي فريق ريال مدريد غاريث بيل وكريم بنزيما يعيشان موسمهما الأخير برفقة "الميرنغي"، في ظل رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز تعزيز الفريق بلاعبين جدد، يُساعدون "الأبيض الملكي" على الفوز بألقاب محلية وقارية. (10.04.2018)

يبدو أن رئيس ريال مدريد فلورنتيو بيريز عاقد العزم على طي صفحة زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو. تقارير صحفية تكشف مشروع رئيس "الميرنغي" الكروي الجديد بالاعتماد على فلسفة كروية قطب رحاها الاستثمار في الشباب. (24.07.2018)

ويُدرك بيريز أن "الميرنغي"، في حاجة ماسة إلى نجم من مواصفات كبيرة، من أجل تعويض رحيل هداف "الأبيض الملكي" التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة فاجأت الكثير من عشاق الساحرة المستديرة.

وتُشير تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز يستعد هذه الأيام للسفر إلى عاصمة الضباب لندن، من أجل إقناع إدارة فريق توتنهام بالتخلي عن نجم الفريق الأول هاري كين، لصالح ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابعت نفس التقارير أن، بيريز سيضع حوالي 215 مليون يورو على طاولة "السبيرز"، من أجل السماح للدولي الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد تألق هاري كين اللافت مع منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا الأخير.

واتبع رئيس ريال مدريد في السنوات الأخيرة سياسة في التعاقدات، تعتمد على استقطاب لاعبين شباب ومنحهم فرصة التألق في فريق العاصمة الإسبانية، بيد أن تقارير صحفية قادمة من إسبانيا تؤكد أن بيريز، سيغير فلسفته في سوق اللاعبين، ويعمل على جلب نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة إلى القلعة المدريدية.

الجدير ذكره أن، هاري كين (25 عاما) يمتلك عقدا مع فريق توتنهام يمتد حتى سنة 2024، بينما تبلغ قيمة النجم الإنجليزي المالية في سوق اللاعبين حوالي 150 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

 

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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