رئيس ريال مدريد يُوجه بوصلته نحو نجم إنجلترا

يبدو أن فريق ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لن يضيع وقتا طويلا في صفقة النجم البلجيكي إدين هازارد، خاصة بعدما أبدى مدرب تشيلسي الجديد، ماوريسيو ساري رغبته الكبيرة في الاحتفاظ بنجم "البلوز" الأول.

ويُدرك بيريز أن "الميرنغي"، في حاجة ماسة إلى نجم من مواصفات كبيرة، من أجل تعويض رحيل هداف "الأبيض الملكي" التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة فاجأت الكثير من عشاق الساحرة المستديرة.

وتُشير تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز يستعد هذه الأيام للسفر إلى عاصمة الضباب لندن، من أجل إقناع إدارة فريق توتنهام بالتخلي عن نجم الفريق الأول هاري كين، لصالح ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابعت نفس التقارير أن، بيريز سيضع حوالي 215 مليون يورو على طاولة "السبيرز"، من أجل السماح للدولي الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد تألق هاري كين اللافت مع منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا الأخير.

واتبع رئيس ريال مدريد في السنوات الأخيرة سياسة في التعاقدات، تعتمد على استقطاب لاعبين شباب ومنحهم فرصة التألق في فريق العاصمة الإسبانية، بيد أن تقارير صحفية قادمة من إسبانيا تؤكد أن بيريز، سيغير فلسفته في سوق اللاعبين، ويعمل على جلب نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة إلى القلعة المدريدية.

الجدير ذكره أن، هاري كين (25 عاما) يمتلك عقدا مع فريق توتنهام يمتد حتى سنة 2024، بينما تبلغ قيمة النجم الإنجليزي المالية في سوق اللاعبين حوالي 150 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.