رئيس ريال مدريد السابق يصدم نيمار لصالح مبابي

قال رئيس ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، إن الدولي الفرنسي كيليان مبابي أصبح نجم باريس سان جيرمان الأول مُتفوقا على زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، وأضاف كالديرون (67 عاماً) في مقابلة صحفية نشرها موقع صحفية "لوباريزيان" الفرنسية أن ما قدمه مبابي (19 عاماً) ليس فقط في كأس العالم الأخيرة في روسيا بل في السنتين الأخيرتين، يجعله الآن في مرتبة أعلى من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وأكد رامون كالديرون أن ثقة مبابي على أرضية الميدان ومهاراته الكروية، فضلا عن قوته وسرعته الكبيرة تُذكره بالظاهرة البرازيلي رونالدو، الذي تألق لعدة سنوات بقميص فريق ريال مدريد الإسباني.
وأوضح كالديرون، الذي تولى رئاسة "الميرنغي" من 2006 إلى 2009 أن نيمار بدوره لاعب رائع، بيد أنه يتحتم عليه تغيير تصرفاته فوق أرضية الميدان وعدم الشكوى كثيرا، وأضاف أن نجاح الساحر البرازيلي في تغيير تصرفاته فوق المستطيل الأخضر، سيمكنه من تحقيق نجاحات أكبر في مسيرته الكروية.
وأشار رئيس "الأبيض الملكي" سابقاً إلى أن المنافسة بين مبابي ونيمار ربما تنعكس بالإيجاب على الفريق الباريسي، خاصة عندما يُوظف المدرب هذه المنافسة من أجل مصلحة الفريق ككل، غير أن كالديرون حذر من مشكلة "الأنا"، التي قد تُعقد من الحياة المشتركة بين اللاعبين.
وتابع نفس المتحدث أن "الأنا" من أكثر التحديات صعوبة في عالم الساحرة المستديرة، لاسيما حينما يتعلق الأمر بلاعبين شباب يمتلكون أحلاماً كبيرة للغاية، وأضاف أنه يتحتم التعامل مع "الأنا" بنوعٍ من الحكمة، من أجل تجنب الوقوع في أخطاء قد تؤثر على مسيرة اللاعب الكروية.
وبخصوص انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف السنة الماضية في صفقة قياسية (222 مليون يورو)، أكد رامون كالديرون أن الزمن هو من سيثبت صحة قرار النجم البرازيلي بالانتقال إلى ملعب "حديقة الأمراء" قادما من برشلونة، وأضاف أن ريال مدريد دفع 94 مليون يورو من أجل ضم كريستيانو رونالدو سنة 2009، بيد أن هذه الصفقة كانت مربحة للغاية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد
في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.
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المرتبة التاسعة: مات ريان
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المرتبة الثامنة: ستيفن كاري
ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.
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المرتبة السابعة: روجر فيدرير
مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.
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المرتبة السادسة: ليبرون جيمس
يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان