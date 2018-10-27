 رئيس حكومة هيسن متفائل باستمرار حزب ميركل في حكم الولاية | أخبار | DW | 28.10.2018

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أخبار

رئيس حكومة هيسن متفائل باستمرار حزب ميركل في حكم الولاية

أعرب فولكر بوفييه، رئيس حكومة ولاية هيسن عن تفاؤله بأن حزبه، المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، سيبقى أقوى حزب في الولاية. استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال تراجع حزبي الائتلاف الحاكم في برلين.

Deutschland, Fulda: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier Bundeskanzlerin Angela Merkel nehmen an der letzten Wahlkampagne vor den bevorstehenden Landtagswahlen teil (REUTERS)

حسب المعطيات المتوفرة حاليا فإن نسبة الإقبال على انتخابات برلمان ولاية ولاية هيسن بغرب ألمانيا اليوم الأحد (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) تشبه مثيلتها التي سُجلت قبل خمس سنوات. فقد أدلى نحو 40 في المائة من الناخبين حتى الساعة الثانية بعد الظهر بأصواتهم.

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فتحت صناديق الاقتراع في ولاية هيسن، في انتخابات أقل ما يمكن وصفها بأنها سوف تكون مصيرية بالنسبة لجميع الأحزاب الألمانية المتواجدة في البوندستاغ. كما أنها ستحدد مصير ميركل رئيسة للاتحاد المسيحي الديمقراطي. (28.10.2018)

ربما يصبح زعيم حزب الخضر في ولاية هيسن، طارق الوزير، أول سياسي من أصول أجنبية، صانع ملوك في ولايته بعد الانتخابات المحلية يوم الأحد. قوته تكمن في بلاغته في الخطابات وفي موضوعيته وابتعاده عن الغرور. فمن هو طارق الوزير؟ (27.10.2018)

لم تكن نتائج استطلاعات الرأي سيئة بالنسبة للاشتراكيين كما هي عليه الآن، لكن أملهم يكمن في انتخابات ولاية هيسن بعد غد الأحد 28 أكتوبر 2018، انتخابات مصيرية ليس للاشتراكيين فقط، بل وللمستشارة ميركل أيضاً. (26.10.2018)

وخلال توجهه مع عائلته للإدلاء بصوته في انتخابات هيسن، قال رئيس حكومة ولاية هيسن بوفييه: "حظينا بتقدير عظيم لعملنا ولذلك فأنا متفائل أيضا بأننا سنحصل مجددا على تكليف بالحكومة". وأعرب بوفييه عن اعتقاده بأن الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، لديه الحق في تشكيل الحكومة الجديدة في الولاية بوصفه قوة حاسمة في هيسن، وألمح إلى إمكانية تشكيل ائتلاف مع حزب آخر.

ورأى بوفييه أن المعركة الانتخابية في هيسن تأثرت بقوة "بالصورة الظاهرة" للائتلاف الكبير في برلين، وأضاف:" حاولنا مرارا أن نوضح أن المسألة تتعلق بهيسن".

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي أن حزب ميركل، المسيحي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إلى المعارضة في هيسن، مهددان بفقدان ما يصل إلى عشر نقاط مئوية لكل منهما في انتخابات هيسن.

في المقابل أظهرت النتائج أن الخضر الذين يشاركون في الائتلاف الحالي في هيسن يمكن أن يحصدوا أعلى النتائج في الولاية. ولا يزال الأمر بعد غير محسوم بشأن ما إذا كان الائتلاف الحالي في هيسن سيواصل تشكيل الحكومة بعد انتخابات اليوم.

 

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)

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    عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن

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بفضل موقعها الجغرافي وسط ألمانيا تعد ولاية هيسن صلة وصل بين شمال ألمانيا وجنوبها. وإلى جانب تواجد مدينة المال والأعمال، فرانكفورت بولاية هيسن، فإن الولاية غنية بإرثها الثقافي والمعماري أيضا. (13.09.2018)  

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