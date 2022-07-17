رئيس حكومة بافاريا: حكومة شولتس لا تملك خطة لمعالجة أزمة الغاز

قال رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر إنّ حكومة المستشار أولاف شولتس الاتحادية في برلين لا تملك خطة مدروسة بخصوص توفير بديل للغاز الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (17 يوليو/ تموز 2022)، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي: "تعلن دول أخرى عن إبرام عقود غاز مع قطر، أما عندنا فلا شيء يحدث، لماذا إذن؟ كيف ومتى سيأتي الغاز؟".

ورأى زودر أن ما قدمته برلين بدلا من ذلك هو مسابقة للمزايدة في المقترحات الخاصة بكيفية تقشف الناس، ووصف فكرة إيواء كبار السن والمحتاجين "في قاعات دافئة خلال فصل الشتاء" بأنها فكرة "عبثية على نحو خاص إذ إن توفير المساكن الدافئة يمثل المهمة المركزية للحكومة الاتحادية".

من ناحية أخرى، طالب زودر بتمديد تخفيض الضريبة على الوقود وتأجيل دفع الرسوم الحكومية وتطبيق تخفيف جديد في قطاع النقل العام، وقال: "اقتراحي هو صرف تذكرة سنوية بقيمة 365 يورو لكل وسائل النقل العام في كل أنحاء ألمانيا".

وأضاف زودر أنه "يجب تمديد تخفيض الضريبة على الوقود طوال فصل الشتاء بأكمله، وإذا توفر بدل سكن لكل الأسر المعيشية بما في ذلك للمحالين إلى التقاعد أيضا، فإن ذلك سيساعد غالبية الناس بشكل ملموس".

كما طالب زودر بإعفاء المواطنين من دفع الرسوم الحكومية وقال: "أرى من الصواب التخلي عن كل زيادات الرسوم في كل أنحاء ألمانيا خلال فترة الأزمة أو حتى تخفيض هذه الرسوم".

وأعرب زودر عن اعتقاده بوجود حاجة ماسة إلى تخفيضات ضريبية. وطالب بتخفيض المعدلات المفروضة على ضريبة الدخل وإجراء تخفيض كبير على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والبنزين والتدفئة وكل المواد الغذائية "أي ليس فقط على الخضار كما يريد حزب الخضر بل على اللحوم والأسماك والحليب، فنحن لسنا جمهورية بروكلي في نهاية المطاف، وينبغي تمكين الألمان من تناول اللحوم أيضا".

من جانبه حَمَّل وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير حكومة المستشارة السابقة انغيلا ميركل المسؤولية عن أزمة الطاقة الراهنة في البلاد.

وتعليقا على سياسة الطاقة التي انتهجتها حكومة ميركل السابقة التي ضمت تحالفها المسيحي وحزب المستشار الحالي أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، قال الرئيس الأسبق لحزب الخضر، في ميونخ اليوم الأحد: "لقد ورثنا وضعا كارثيا".

أوزدمير حمل حكومة ميركل السابقة مسؤولية أزمة الطاقة

وخلال حلقة نقاش في معرض "إنترفورست"، قال اوزديمير :" لم أكن أرى أيضا أنها فكرة جيدة أننا نحصل على 60% من الغاز من مجرم يدعى فلاديمير بوتين".

وطالب أوزديمير بإجراء نقاش حول أخطاء الحكومة السابقة: "يجب علينا أن نقيم بشكل نقدي في ألمانيا ما تم ارتكابه في السنوات الأخيرة"، لكنه لم يذكر ميركل أو الحزب الاشتراكي صراحة.

وكان رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا قد صرح بأنه يرى أنه من المحتمل أن تستقر أسعار الغاز في الوقت الحالي عند مستوياتها المرتفعة بالفعل التي شهدتها منذ بداية الحرب الروسية.

وقال كلاوس مولر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم الأحد: "لم يكن هناك قفزة كبيرة في الأسعار خلال هذا الأسبوع، على الرغم من إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1"، لافتا إلى أنه قد يعني ذلك أن الأسواق قدرّت بالفعل من قبل قطع إمدادات الغاز الروسي.

يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية قلصت إمدادات الغاز بشكل واضح عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في بحر البلطيق منذ حزيران/يونيو الماضي، وبررت ذلك بنقص إحدى التوربينات التي كانت تتم صيانتها في كندا.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)