رئيس حزب ميركل يدعو إلى إغلاق صارم للتصدي للموجة الثالثة

في مقترح أطلق عليه "إغلاق الجسر"، دعا أرمين لاشيت رئيس حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إلى تقليص المخالطات بين الأسر وفي أماكن العمل، مشيرا إلى أنه لا يزال الكثير من الناس يذهبون إلى أماكن عملهم.

وقال لاشيت اليوم الاثنين (الخامس من أبريل/ نيسان 2021) "يجب الدفع بالعمل من المنزل قدما مرة أخرى في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة بالنسبة للشركات".

وفي رده على سؤال حول موعد بدء هذه الإجراءات، أكد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي أنه من المنتظر أن تبدأ بأسرع ما يمكن، ولفت إلى أنه "إذا انعقد مؤتمر رؤساء حكومات الولايات في وقت مبكر، فإن من الممكن تنفيذها بصورة أسرع في إطار قانون الولايات".

وكان رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب الطوارئ والرعاية المركزة، غيرنوت ماركس، أكد في آخن على مطالبته بتخفيض عدد الإصابات، وقال إن هذا هو السبب وراء الحاجة إلى فرض إغلاق مشدد، وأضاف أن جمعية طب الطوارئ ترحب لهذا السبب بالتدابير التي أعلن عنها لاشيت" لأنها الطريق الوحيدة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد".

أرمين لاشيت يدعو إلى إغلاق مشدد جديد في إطار مقترح أطلق عليه "إغلاق الجسر"

ومن آخن أيضا في أعقاب زيارته لمركز تطعيم بالمدينة، دعا لاشيت إلى تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا مؤكدا أن التطعيم سيظل هو السلاح الأقوى في مواجهة الوباء. وقال رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، إن من المنتظر أن يكون قد تم تطعيم نحو نصف الألمان لمرة واحدة على الأقل قبل حلول عطلة الصيف.

وأضاف لاشيت أن تقديرات معهد روبرت كوخ تشير إلى أنه ليس هناك خطر لانتقال الفيروس من الأشخاص الملقحين "ونحن نسعى بالوصول إلى نسبة الملقحين إلى 20% من إجمالي السكان بحلول نهاية نيسان/أبريل الجاري".

ع.ش/أ.ح (د ب أ)