رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) أنه غادر مستشفى في لندن وسيواصل مرحلة التعافي من مرض كوفيد-19 في مقره الريفي المعروف باسم تشيكرز. وقال المتحدث "غادر رئيس الوزراء المستشفى ليواصل تعافيه في تشيكرز".

وأضاف المتحدث: "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".

وتابع بالقول: "قلبه مع كل من ألم بهم هذا المرض".

وكان جونسون قد نُقل لمستشفى سانت توماس بوسط لندن في الخامس من أبريل/ نيسان لاستمرار معاناته من أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وفي السادس من أبريل/ نيسان دخل وحدة العناية المركزة وظل فيها حتى التاسع من الشهر.

ع.غ/ (آ ف ب، د ب أ، رويترز)