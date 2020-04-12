رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر ألا يستأنف أعماله على الفور بناء على توصيات الأطباء المعالجين له.
ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) أنه غادر مستشفى في لندن وسيواصل مرحلة التعافي من مرض كوفيد-19 في مقره الريفي المعروف باسم تشيكرز. وقال المتحدث "غادر رئيس الوزراء المستشفى ليواصل تعافيه في تشيكرز".
وأضاف المتحدث: "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
وتابع بالقول: "قلبه مع كل من ألم بهم هذا المرض".
وكان جونسون قد نُقل لمستشفى سانت توماس بوسط لندن في الخامس من أبريل/ نيسان لاستمرار معاناته من أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وفي السادس من أبريل/ نيسان دخل وحدة العناية المركزة وظل فيها حتى التاسع من الشهر.
ع.غ/ (آ ف ب، د ب أ، رويترز)