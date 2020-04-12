 رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2020

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر ألا يستأنف أعماله على الفور بناء على توصيات الأطباء المعالجين له.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) أنه غادر مستشفى في لندن وسيواصل مرحلة التعافي من مرض كوفيد-19 في مقره الريفي المعروف باسم تشيكرز. وقال المتحدث "غادر رئيس الوزراء المستشفى ليواصل تعافيه في تشيكرز".

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ما بين مقابر جماعية في أمريكا وتمديد الإغلاق الوطني في إيطاليا وأكبر عدد وفيات في يوم واحد في بريطانيا، يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يوجد بلد محصن من الوباء. (10.04.2020)

في عظة ذات طابع سياسي بامتياز، بابا الفاتيكان يدعو في عيد الفصح إلى التضامن الدولي وتخفيف أعباء الديون على العالم النامي في سبيل مواجهة عواقب جائحة كورونا، محذراً الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص من تداعيات "تحدّ تاريخي". (12.04.2020)

وأضاف المتحدث: "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".

وتابع بالقول: "قلبه مع كل من ألم بهم هذا المرض".

وكان جونسون قد نُقل لمستشفى سانت توماس بوسط لندن في الخامس من أبريل/ نيسان لاستمرار معاناته من أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وفي السادس من أبريل/ نيسان دخل وحدة العناية المركزة وظل فيها حتى التاسع من الشهر.

ع.غ/ (آ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

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في أول تصريح له منذ خروجه من العناية المركزة، توجه رئيس الوزراء البريطاني بالشكر للطاقم الطبي الذي يعالجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبتأثر قال بوريس جونسون للأطباء والممرضين "أنا مدين لهم بحياتي".

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