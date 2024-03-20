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سياسةأوروبا

رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته من منصبه

٢٠ مارس ٢٠٢٤

أعلن رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار عن استقالته وكذلك من منصبه كزعيم حزب فاين غايل. ونقلت تقارير إعلامية عن فارادكار القول بأنه بعد سبعة أعوام من تولي المنصب، بات يشعر أنه ليس أفضل شخص لتولي تلك المهمة.

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رئيس وزراء أيرلندا المستقيل ليو فارادكار
أرشيف: رئيس وزراء أيرلندا المستقيل ليو فارادكار (بروكسيل، 14 ديسمبر 2023)صورة من: Johanna Geron/REUTERS

أعلن رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار اليوم (الأربعاء 20 مارس / آذار 2024) تنحّيه عن رئاسة الوزراء في إيرلندا وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم، معللا ذلك بأسباب سياسية وشخصية.

وقال بتأثر للصحافيين في دبلن "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".

 وتولى ليو فارادكار (45 عاما) رئاسة الوزراء منذ كانون الأول / ديسمبر 2022. وفي عام 2017، أصبح الطبيب الذي له أصول أجنبية والمثلي الجنس أصغر رئيس وزراء لإيرلندا المعروفة منذ فترة طويلة بأنها محافظة للغاية. وأفسح المجال بين عامي 2020 و2022 لمايكل مارتن، زعيم حزب آخر مشارك في الائتلاف وهو الآن وزير الخارجية.

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وأضاف فارادكار "لقد حظيت بشرف الخدمة في المناصب العامة لمدة 20 عاما، 13 منها في الحكومة وسبعة كزعيم لحزبي، معظمها كرئيس لوزراء هذا البلد العظيم". وتابع "بعد سبع سنوات في المنصب، لم يعد لدي انطباع بأنني أفضل شخص لهذا المنصب"، مضيفا "أسبابي للتنحي الآن هي شخصية وسياسية، لكن سياسية بالدرجة الأولى"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وتأتي الاستقالة بعد فشل الاستفتاء الذي اقترحته الحكومة في 8 آذار/ مارس لتعديل الإشارات إلى المرأة والأسرة في الدستور الذي وضع عام 1937. ورأى محللون بأن الاستقالة التي تأتي قبل عشرة أسابيع فقط من الانتخابات الأوروبية والمحلية، هي أشبه بـ"زلزال سياسي". كما يتعيّن على إيرلندا إجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام.

ح.ز/ س.ك (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

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