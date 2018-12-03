رئيس البرلمان الألماني يدعم ميرتس لتولي رئاسة حزب ميركل

عبر رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ"، فولفغانغ شويبله، لأول مرة بشكل صريح ومباشر عن دعمه لتولي فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة النيابية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، رئاسة الحزب خلفاً للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ورأى شويبله، الذي تولى رئاسة الحزب قبل ميركل، أن "من الأفضل للبلاد أن يحصل ميرتس خلال المؤتمر الحزبي على أغلبية مندوبي الحزب لتولي رئاسته".

وأضاف شويبله، في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" سيُنشر غداً الأربعاء (الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2018)، أن انتخاب ميرتس لهذا المنصب "سيسهل إعادة دمج القوى السياسية باتجاه الوسط و توطيد نظامنا". كما توقع السياسي المخضرم أن "يؤدي انتخاب ميرتس رئيساً للحزب المسيحي الديمقراطي إلى إضعاف الأطراف السياسية مرة أخرى"، في إشارة للأحزاب اليمينية الشعبوية وعلى رأسها حزب "البديل من أجل ألمانيا".

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس جديد للحزب يوم الجمعة خلال المؤتمر الحزبي الذي سيُعقد في مدينة هامبورغ. وتواردت دلائل على أن شويبله أعد منذ وقت طويل لترشيح ميرتس لرئاسة الحزب، وهو ما أكده ميرتس نفسه خلال مقابلة تلفزيونية.

إلا أن شويبله (76 عاماً)، الذي شغل أيضا منصبي وزير الداخلية والمالية في حكومات ميركل المتعاقبة، لم يفصح حتى الآن بشكل مباشر عن انحيازه لفريدريش ميرتس، أبرز المرشحين الثلاثة لرئاسة الحزب، وهم إلى جانب ميرتس أنجريت كرامب ـ كارنباور، التي تتولى منصب الأمين العام للحزب، وينس شبان، وزير الصحة الحالي.

كما أشاد شويبله بقرار ميركل عدم الترشح لهذا المنصب مجدداً بعد أن تولته على مدى 18 عاماً. وأكد، في تصريح لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية اليوم، أن فريدريش ميرتس سيكون موالياً لميركل بعد انتخابه رئيساً للحزب. وقال شويبله: "اتخذت قرار الولاء لميركل، وهذا ما سيقوم به فريدريش ميرتس أيضاً".

يشار إلى أن ميرتس أحد أبرز ثلاثة مرشحين لخلافة ميركل في رئاسة أكبر حزب في ألمانيا، إلى جانب وزير الصحة الحالي ينس شبان وأنجريت كرامب ـ كارنباور، التي تتولى منصب الأمين العام للحزب وتعد الأكثر ولاءً لميركل التي دعمت وصولها لهذا المنصب.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)