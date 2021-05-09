 رئيس الاستخبارات الألمانية السابق في عين الإعصار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2023

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أخبار

رئيس الاستخبارات الألمانية السابق في عين الإعصار

في تطور ملفت، دعا المسيحي الديموقراطي المعارض في ألمانيا عضوه هانس غيورغ ماسن مغادرة الحزب. ولفت ماسن الأنظار إليه في أكثر من مناسبة بسبب تصريحات اعتبرت شعبوية ومعادية للسامية.

هانز غيورغ ماسن رئيس الاستخبارات الألماني السابق والعضو في الحزب المسيحي الديموقراطي

هانز غيورغ ماسن رئيس الاستخبارات الألماني السابق والعضو في الحزب المسيحي الديموقراطي

طلبت رئاسة المسيحي الديمقراطي الألماني بالإجماع من الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، هانز غيورغ ماسن، مغادرة الحزب. وأعلن المسيحي الديمقراطي ذلك اليوم (الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023) بعد مشاورات في هيئة رئاسة الحزب. وإذا لم يغادر ماسن الحزب بحلول يوم الأحد الموافق للخامس من شباط / فبراير إلى الساعة 12 ظهرا، فستبدأ الهيئة التنفيذية الاتحادية للحزب بإجراءات استبعاده "وتجريده من حقوق عضويته بأثر فوري". وجاء في نص القرار "لا مكان لتصريحاته وأفكاره في حزبنا".

وفي الأيام الماضية تعرض ماسن مرة أخرى لانتقادات شديدة بعد أن زعم في تغريدة أن توجه "القوى الدّافعة في المجال السياسي والإعلامي" هو "العنصرية الإقصائية ضد البيض". وفي مقابلة إعلامية تحدث ماسن (60 عاما) عن "عقيدة عنصرية" للاشتراكيين والخضر.

عينٌ على أوروبا - ماذا سيفعل شعبويو ألمانيا بالمهاجرين لو تولوا السلطة؟

وماسن عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية تورينغن، ولا يشغل أي منصب أو وظيفة في الحزب على المستوى الاتحادي. وجاء في نص قرار الهيئة الاتحادية للحزب أن ماسن"يستخدم مراراً لغة من أوساط معادية للسامية ومتبنية لنظريات المؤامرة، متماديا في ذلك باستخدام مصطلحات عرقية... يبدو بوضوح أنه لم يكن مهتما بمصلحة الحزب المسيحي الديمقراطي، بل على العكس من ذلك ينتهك باستمرار مبادئ وقواعد الحزب". وأضاف البيان أنه وبسبب ذلك طالب الأمين العام ماريو تشايا الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور بترك الحزب. يذكر أن هيئة رئاسة الحزب في ولاية تورينغن بدورها طلبت مساء الخميس الماضي من ماسن بالإجماع مغادرة الحزب.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


مختارات

دوائر أمنية: الداخلية الألمانية تعد لإقالة رئيس الاستخبارات الداخلية

يبدو أن التغيير الوظيفي لـهانز-غيورغ ماسن من منصبه كرئيس للهيئة الاتحادية لحماية الدستور ليصبح مبعوثا في وزارة الداخلية لن يتم، كما كان متفقا عليه، حيث ستتم إقالته من وظيفته، وفق تسريبات من وزارة الداخلية الألمانية. ​

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