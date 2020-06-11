رئيس الأركان الأمريكي يأسف لظهوره في صورة مع ترامب

قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الخميس (11 حزيران/ يونيو 2020) إنه ارتكب خطأ بالانضمام للرئيس دونالد ترامب في السير إلى كنيسة لالتقاط الصور، بعدما فرقت السلطات محتجين بالقرب من البيت الأبيض بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأضاف ميلي في خطاب مصور مُسجل مسبقاً موجه لخريجين من جامعة الدفاع الوطني ويُعرض في مراسم تُنظم اليوم الخميس: "ما كان ينبغي أن أكون هناك". وتابع قائلاً: "وجودي في تلك اللحظة وفي هذه الظروف ترك انطباعاً بأن الجيش يشارك في السياسات الداخلية".

وكان ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر قد سارا مع الرئيس ترامب خلال زيارته المفاجئة إلى كنيسة "القديس يوحنا" التاريخية في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، التي رفع خلالها الكتاب المقدس من أجل التقاط الصور.

وأطلق رجال الأمن والشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين كانوا سلميين بصورة كبيرة، ثم عبر ترامب الشارع متجهاً إلى الكنيسة، مما أثار تنديداً من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

وقال ميلي: "بصفتي ضابطا يرتدي الزي الرسمي، كان ذلك خطأ تعلمت منه وآمل حقاً أن نتمكن جميعنا من أخذ العبرة منه".

يُذكر أن احتجاجات واسعة انتشرت في شتى أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة الرجل الأسود جورج فلويد الذي مات بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريباً في مدينة منيابوليس يوم 25 مايو/ أيار الماضي.

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)