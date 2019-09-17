رئيس أكبر بنك في ألمانيا يقترض من سائقه!

وجد الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا نفسه في موقف صعب اضطره إلى الاقتراض من سائقه الخاص! فقد اعترف الرئيس التنفيذي لمجموعة "دويتشه بنك"، كريستيان سيفينج، بأنه اقترض لفترة قصيرة مبلغاً مالياً من سائقه بعد اكتشافه أنه لا يملك السيولة الكافية لقضاء بعض الأمور العاجلة.
وأثناء مشاركته في إحدى الفعاليات في مدينة دوسلدورف الألمانية مساء أمس الاثنين، سُئل رئيس أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا عن المبلغ المالي الذي كان في جيبه في تلك اللحظة، ولذلك اضطر إلى الاقتراض من سائقه لعدم حمله أي أوراق مالية.
وقال سيفينج، الذي يُعد أحد أكبر الرؤساء التنفيذيين في العالم: "لقد كان دَينا قصير الأجل للغاية. لحسن الحظ كنت أمتلك المال لسداده".
وفي مؤتمر صحفي نظمته جريدة "راينشه بوست" الألمانية، ألقى كريستيان سيفينج الضوء على أوضاعه المالية الخاصة، مشيراً إلى أن أفراد أسرته تقوم بحوالي 95 في المائة من تعاملاتها المالية والتجارية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، في حين أنه مازال يتعامل بالوسائل التقليدية وما زال يتعامل بشكل أساسي مع الفروع الحقيقية للبنوك.
جدير بالذكر أن التعاملات المالية في ألمانيا، صاحبة رابع أقوى اقتصاد في العالم، ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأوراق المالية كوسيلة للدفع. كما أن الكثير من المتاجر الصغيرة والمقاهي لا تقبل بطاقات الائتمان.
د.ب/ ي.أ (د ب أ)
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تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو
البنك المركزي الأوروبي يكشف الستار عن أوراقه المالية الجديدة. إيف ميرش وهو عضو في إدارة البنك المركزي الأوربي يتابع بإعجاب مساعدتيه وهما تميطان اللثام عن الفئات النقدية الجديدة التي ستدخل حيز التعامل ابتداء من العام المقبل.
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تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو
خلال تقديمه للأوراق النقدية الجديدة قال إيف ميرش "عملة اليورو هي رمز لأوروبا". وستحل الأوراق المالية الجديدة من فئة 100 و200 يورو محل القديمة، في حين سيتم وقف إصدار الأوراق المالية من فئة 500 يورو. وابتداء من 2019 سيصبح بإمكان 340 مليون شخص في منطقة اليورو التعامل بالأوراق البنكية الجديدة.
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تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو
أكثر من الشكل أو الملائمة للعصر، تم التركيز أكثر في الأوراق البنكية الجديدة على جعلها أكثر أمانا بشكل يصعب تزييفها. لكن التجارب أثبتت أن المحتالين والمجرمين بدورهم سرعان ما يطورن تقنيات جديدة تواكب هذه التغيرات.
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تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو
في الأوراق البنكية الجديدة تم تغيير لون رقم المبلغ المالي المطبوع عليها، من الأخضر الزمردي إلى الأزرق القاتم. أما اللون العام فلم يتغير. فالورقة النقدية من فئة 100يورو ظلت محافظة على لونها الأخضر وورقة 200 يورو على لونها الأصفر والبني. والجديد هو أن حجم الورقتين النقديتين الجديدتين هو نفس حجم الورقة النقدية من فئة 50 يورو.
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تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو
على المرء أن يدقق النظر ليفرق بين الأوراق المالية الجديدة والقديمة. لكن الأهم هو أنه نادرا ما يتم تزويرها. نتمنى أن نكون محظوظين بامتلاك نسبة كبيرة من هذه الأوراق النقدية الجديدة ابتداء من العام المقبل. ديرك كاوفمان/ هشام الدريوش