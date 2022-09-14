 رئيسة وزراء السويد تقر بفوز اليمين واليمين المتطرف وتستقيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2022

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أخبار

رئيسة وزراء السويد تقر بفوز اليمين واليمين المتطرف وتستقيل

اعترفت رئيسة وزراء السويد أندرسون بفوز تحالف المعارضة اليميني بالانتخابات العامة التي أجريت نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، أعلنت السياسية الاشتراكية الديموقراطية أنها ستقدم استقالتها غدًا.

رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف (4/7/2022)

رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون: "الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية.. لذا سأقدم غدا استقالتي كرئيسة للوزراء.

بعد ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، اعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنها ستقدم استقالتها يوم غد الخميس، بعد ظهور نتائج الانتخابات، والتي أظهرت فوز الكتلة المحافظة بهامش ضئيل.

مختارات

تفيد التوقعات بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون، سيظل أكبر قوة سياسية في السويد. وأدلى الناخبون بأصواتهم في اقتراع يتنافس فيه الحزب المنتمي ليسار الوسط، مع اليمين واليمين المتطرف.

وأعلنت ماغدالينا أندرسون في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022) أنه على الرغم من مواصلة فرز آخر الأصوات، من الواضح أن اليمين سيفوز بغالبية المقاعد وأضافت أن "الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية"، وتابعت: "لذا سأقدم غدا (الخميس) استقالتي كرئيسة للوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب".

وذكر مسؤولون أنه تم فرز 99 % من الأصوات في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 6578 مركزا.

وتقدم التكتل المحافظ المؤلف من أربعة أحزاب بقيادة أولف كريسترسون رئيس حزب المعتدلين لدى اقتراب الانتهاء من فرز الأصوات اليوم الأربعاء. والتكتل المحافظ هو كتلة غير مسبوقة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف.

ووفقا لأحدث نتائج فرز، من المقرر أن يحصل تحالف كريسترسون على 176 مقعدا في البرلمان، ومن المتوقع أن يحصل التكتل اليساري بقيادة أندرسون على 173 مقعدا، علما بأن عدد مقاعد البرلمان السويدي يبلغ 349 مقعدا. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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