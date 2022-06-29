رئيسة رابطة الدوري الألماني: نحتاج أسماء كبيرة مثل غوتسه وماني

قالت دوناتا هوبفن، رئيسة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس (30 حزيران/يونيو 2022) في تصريحات لموقع "سبورت بازر" : "الدوري بحاجة لنجوم كبار مثل ساديو ماني وماريو غوتسه". وأضافت أن الثنائي واجهة جيدة لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وانضم السنغالي ساديو ماني والألماني ماريو غوتسه، الذي سجل هدف فوز المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في مرمى المنتخب الأرجنتيني، لمدة ثلاثة أعوام إلى بايرن ميونيخ وآنتراخت فرانكفورت من ليفربول وأيندهوفن على التوالي.

وأعربت هوبفن عن 3 أمنيات للموسم المقبل، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. وقالت إن هذه الأمنيات هي "وجود الجماهير في المدرجات، وموسم يخلو من التوقفات التي يسببها فيروس كورونا، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا. ونهاية موسم مثيرة حتى الجولة الأخيرة".

وفاز بايرن ميونيخ بآخرة عشر ألقاب للدوري الألماني. ويحل بايرن ميونخ ضيفا على فرانكفورت، حامل لقب الدوري الأوروبي، في الجولة الأولى من الدوري يوم 5 آب/أغسطس المقبل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)