رئيسة المحكمة الدستورية ستكون أول مستشارة للنمسا

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الخميس (30 أيار/ مايو 2019) أنه كلف رئيسة المحكمة الدستورية بريغيته بيرلاين بتشكيل حكومة انتقالية حتى موعد الانتخابات القادمة. وبذلك ستكون بيرلاين أول مستشارة في تاريخ النمسا.

ويأتي وذلك بعد حجب الثقة عن المستشار سيباستيان كورتس إثر الأزمة التي مرت بها الحكومة جراء فضيحة الفيديو لنائب المستشار السابق وزعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي المستقيل، هاينتس-كريستيان شتراخه.

ويشار إلى أن بيرلاين كانت تشغل منصب رئيسة المحكمة الدستورية النمساوية منذ عام 2018 - وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب أيضا. وقال الرئيس النمساوي عن بيرلاين: "تعرفت على رئيسة (المحكمة الدستورية) بيرلاين بصفتها شخصية حكيمة وبعيدة النظر وذات كفاءة عالية ومقدرة ... إنني أسند بذلك لبيرلاين مهمة تشكيل حكومة اتحادية".

وكان فان دير بيلين، وبعد مرور يوم واحد على إطاحة البرلمان بالمستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس، قد عين وزير المالية السابق هارتفيج لويغر كقائم بأعمال رئيس الحكومة كما أمر جميع أعضاء الحكومة المستقيلة باستثناء كورتس بالاستمرار في ممارسة مهامهم إلى حين تسمية مستشار مؤقت.

وفقد المستشار كورتس منصبه بعد أن خسر اقتراعا برلمانيا بحجب الثقة عنه بطلب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب اليميني الشعبوي، في محاولة لإضعاف الزعيم المحافظ الشاب الذي يتمتع بالشعبية قبيل إجراء انتخابات مبكرة يتوقع أن تنظم في أيلول/سبتمبر القادم.

وكان كورتس قد أنهى ائتلافه مع حزب الشعب ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، ودفعه إلى اتخاذ هذ الخطوة إذاعة مقطع فيديو سري يظهر زعيم الحزب هاينتس- كريستيان شتراخه يعرض فيه صفقات في مجال البنية التحتية والإعلام على امرأة ظهرت على أنها ابنة شقيق أحد كبار رجال الأعمال الروس.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)