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رؤية السعودية

تعتبر "رؤية السعودية" مشروع الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يصبح ولي العهد السعودي، يتضمن المشروع ثلاثة تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح. وكلها محاور مشروع تغييرات جوهرية في المملكة العربية السعودية.

خطة اقتصادية سعودية لعصر ما بعد البترول، وقد أعلنت في 25 نيسان/ إبريل 2016، وتضمنت أنمشاء صندوق سيادي للأصول العالمية، والتحرر من النفط، وطرح شركة آرامكو في البورصة، ومشروع البطاقة الخضراء، ومشروع ثلاثين مليون معتمر.

Symbolbild Iran Saudi Arabien

هل تتجه العلاقات السعودية-الإيرانية نحو انفراجة؟ 17.10.2021

تشير التطورات الأخيرة إلى بدء ذوبان جليد العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة قد تقود إلى تطبيع العلاقات الثنائية، لكن يبقى من غير المحتمل أن يصل الأمر إلى مستوى بناء تحالف وثيق بين الرياض وطهران.

Dakar Rally organizers stand in front of a screen displaying images of Saudi King Salman, right, and Crown Prince Mohammed bin Salman, during a presentation in Dakar village, in Jiddah, Saudi Arabia, Saturday, Jan. 4, 2020. The Dakar Rally is swapping South America for Saudi Arabia. Created in 1977, the rally was raced across Africa until terror threats in Mauritania led organizers to cancel the 2008 edition. (AP Photo/Amr Nabil) |

"الثابت والمتحول" في السعودية.. 90 عاما على تأسيس المملكة 23.09.2020

تشهد السعودية في عهد الملك سلمان ونجله وولي عهده تغييرات جذرية مؤخراً في الكثير من الملفات والقضايا التي كانت تتميز حتى عهد قريب بنوع من الثبات إن لم يكن الجمود. فما هي أهم تلك الملفات؟ وما هي طبيعة التغيرات التي حدثت؟
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (also known as MBS) attends the council of ministers or cabinet meeting by videoconference, amid the COVID-19 crisis, in Riyad, Saudi Arabia, on April 28, 2020. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

نهاية نموذج الرفاه في السعودية.. فماذا عن مستقبل بن سلمان؟ 12.05.2020

فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط يؤثران بقوة على الميزانية الحكومية السعودية. المملكة أعلنت عن رفع للضرائب واقتطاعات كبيرة تؤثر على المواطن العادي، ما يعني نهاية نموذج الرفاه السعودي. فما تاثير ذلك على مستقبل بن سلمان؟
Saudi Defense Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman answers questions during a press conference in Riyadh, on April 25, 2016. The key figure behind the unveiling of a vast plan to restructure the kingdom's oil-dependent economy, the son of King Salman has risen to among Saudi Arabia's most influential figures since being named second-in-line to the throne in 2015. Salman announced his economic reform plan known as Vision 2030. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

خبراء ألمان يستغربون هدر السعودية استثمارات بالمليارات 07.02.2020

لعله أسوأ توقيت ممكن، ذلك الذي اختاره صندوق الثروة السيادي السعودي قبل بضعة أشهر لبيع أسهمه في شركة تسلا الأمريكية والتي تقدر بـ ثمانية مليون سهم. وهذه ليست المرة الأولى التي تُهدَر فيها مليارات من الاستثمارات السعودية.
Saudi traders chat as they follow a screen displaying Saudi stock market values at the Arab National Bank in Riyadh, Saudi Arabia, Thursday, Dec. 12, 2019. Shares in Saudi Aramco gained on the second day of trading Thursday, propelling the oil and gas company to a more than $2 trillion valuation where it holds the title of the world's most valuable listed company. (AP Photo/Amr Nabil)

السعودية أمام عجز الموازنة وتأخر المشاريع الطموحة 15.12.2019

تتجه الموازنة السعودية نحو مزيد من العجز، بينما تواجه مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان التأخير وإعادة النظر. هل نشهد إلغاء الكثير من هذه المشاريع على ضوء عزوف الاستثمارات الأجنبية عن المشاركة فيها؟
Women attend the opening ceremony of Arab Fashion Week, on April 10, 2018, at Ritz Carlton hotel in Riyadh. / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

فنادق خاصة بالنساء في السعودية.. اهتمام أم تنميط؟ 18.09.2018

اهتمام أم تنميط؟ هذا هو السؤال الذي طرحه كثيرون بعد اقتراب افتتاح فندق للنساء بمنطقة الحائل السعودية. المشروع الجديد فتح النقاش أمام قيمة الإصلاحات الأخيرة وطرح تساؤلات حول إقرار المساوات بالبلد.
Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed Bin Salman poses for camera during his visit to Google company in Silicon Valley, U.S., April 6, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

بدلة محمد بن سلمان - مظهر شبابي أم إشارة سياسية؟ 06.04.2018

يبدو أن تركيز محمد بن سلمان على الظهور في شكل "أمير التغيير"، تجاوز الجانب السياسي إلى مظهره الشخصي. ولعل تغييره الجلباب بالبدلة في اجتماعات سان فرانسيسكو إشارة واضحة على ذلك، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.
Saudi Defense Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman arrives for a press conference in Riyadh, on April 25, 2016. The key figure behind the unveiling of a vast plan to restructure the kingdom's oil-dependent economy, the son of King Salman has risen to among Saudi Arabia's most influential figures since being named second-in-line to the throne in 2015. Salman announced his economic reform plan known as Vision 2030. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

خبير: لا يمكن للسعودية استبعاد أوروبا من "رؤية 2030" 07.03.2018

في أول جولة خارجية يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تم استثناء برلين وباريس، هل ذلك مؤشر على استبعاد محتمل للأوروبيين من مشاريع "رؤية 2030"؟ مقابلة مع الخبير يونس بلفلاح حول فرص الأوروبيين في هذه المشاريع.

2017 Die 27-jährige Sara ist mit ihrem Auto im Dhahran Camp unterwegs, einer geschlossenen Wohnanlage in Dhahran, Saudi-Arabien. Bis jetzt sind solche Anlagen die einzigen Orte im Land, an denen Frauen ohne die Erlaubnis und Anwesenheit eines männlichen Vormunds Auto fahren dürfen. Ein königliches Dekret soll Frauen in Saudi-Arabien zukünftig erlauben, unabhängig von ihrem männlichen Vormund einen Führerschein machen und Auto fahren zu dürfen

خبير ألماني: المرأة هي الرابحة من التغييرات التاريخية في السعودية 01.03.2018

قاعات سينما وعروض أوبرا وإمكانيات ترفيه ـ الدولة الصحراوية تتغير. غير أن التغيير السياسي يختلف عن الاجتماعي والمستفيد من ذلك النساء، كما يقول خبير الشؤون السعودية سباستيان سونس.

Film Plakat: A Silent Revolution Copyright: Eggdancer Productions

السعودية- نساء رائدات تحدين الأعراف والقيود الاجتماعية 27.02.2018

رغم الظروف التي منعت البعض منهن من تقلد مناصب كانت حكرا على الرجال، استطاعت سعوديات إثبات جدارتهن وتحمل مسؤوليات مهمة داخل البلاد وخارجها، حتى قبل البدء بالإصلاحات التي أعنلت المملكة عزمها القيام بها.
People stand next to the Ruyaa (vision) 2030 pavilion at the Gitex 2017 exhibition at the Dubai World Trade Center in Dubai on October 8, 2017. / AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

السعودية - هل تعطل الاعتقالات مشاريع ابن سلمان الطموحة؟ 12.11.2017

مشاريع ضخمة بتكاليف خيالية طرحها الأمير محمد بن سلمان في إطار "رؤية 2030" لتحديث الاقتصاد السعودي الذي ينخره الفساد والمحسوبية، ما مصير هذه المشاريع بعد اعتقالات طالت أركان الحكم الذي يتربع والده على عرشه بصلاحيات مطلقة؟
Quelle: http://discoverneom.com

مشروع "نيوم".. تفاؤل بالمستقبل وثناءٌ على طموح بن سلمان 25.10.2017

تزامناً مع كشف الستار عن المشروع الاستثماري الواعد "نيوم"، والذي يمتد من السعودية إلى مصر والأردن، كان طموح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محطّ اهتمام وتفاعل العديد من المغردين، خاصة السعوديين، على موقع "تويتر".

مشروع بقيمة نصف تريليون دولار بين مصر والسعودية والاردن 24.10.2017

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "نيوم" الممتد على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية. المشروع جزء من رؤية 2030 لتطوير السعودية ويقع على مساحة 26,500 كم2 شمال غرب المملكة ويطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة

ARCHIV - Der damalige saudische Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud, aufgenommen am 08.12.2016 im Palast Divan in Riad (Saudi-Arabien). Saudi-Arabiens König Salman hat seinen erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen des Landes erklärt. (Zu dpa König von Saudi-Arabien macht seinen Sohn zum Kronprinzen vom 21.06.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

التغيير في هرم الحكم بالسعودية - توجه إصلاحي أم قبضة سلطوية؟ 20.07.2017

تشهد السعودية تغييرات تجاوزت الاقتصاد و"رؤية 2030" وامتدت للقضاء وهرم السلطة. لكن حقوقيين يحذرون من القبضة الحديدية مع زيادة الإعدامات. بالمقابل هناك من ينظر بتفاؤل للمستقبل مع التغييرات وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.
25.04.2016+++ (L-R) Saudi Crown Prince Mohammed bin Nayef, Saudi King Salman, and Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman stand together after Saudi Arabia's cabinet agrees to implement a broad reform plan known as Vision 2030 in Riyadh, April 25, 2016. REUTERS/Saudi Press Agency/Handout via Reuters TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. +++ (C) Reuters/Saudi Press Agency

مصير "رؤية 2030" السعودية بعد صفقة ترامب الأسطورية؟ 04.06.2017

تستنزف صفقة ترامب لبيع السعودية أسلحة بمئات مليارات الدولارات أموالا تعادل ثلثي احتياطي المملكة في الخارج. ما تبعات ذلك على "رؤية 2030" التي يريد الأمير محمد بن سلمان بفضلها نهاية الاعتماد على النفط خلال سنوات قليلة؟
04.09.2016 Saudi Arabia's Deputy Crown Prince and Minister of Defense Muhammad bin Salman listens to Chinese President Xi Jinping speak during the opening ceremony of the G-20 Leaders Summit in Hangzhou, China, Sunday, Sept. 4, 2016. (Nicolas Asfouri/Pool Photo via AP) |

مراقبون: أهمية خطاب الأمير محمد بن سلمان تكمن في توقيته 03.05.2017

يعتبر مراقبون أن المقابلة التلفزيونية التي أجريت مع الأمير السعودي محمد بن سلمان، والتي تطرق فيها للكثير من القضايا الداخلية والخارجية، هي خطوة ستتبعها خطوات مماثلة من أجل "تهيئته لاستلام للسلطة مستقبلا".
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