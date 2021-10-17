تعتبر "رؤية السعودية" مشروع الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يصبح ولي العهد السعودي، يتضمن المشروع ثلاثة تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح. وكلها محاور مشروع تغييرات جوهرية في المملكة العربية السعودية.

خطة اقتصادية سعودية لعصر ما بعد البترول، وقد أعلنت في 25 نيسان/ إبريل 2016، وتضمنت أنمشاء صندوق سيادي للأصول العالمية، والتحرر من النفط، وطرح شركة آرامكو في البورصة، ومشروع البطاقة الخضراء، ومشروع ثلاثين مليون معتمر.