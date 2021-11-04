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رؤية السعودية 2030

تهدف "رؤية 2030" لنقل السعودية إلى حقبة ما بعد النفط من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من التبعية للذهب الأسود. تتضمن الخطة عشرات المشاريع أبرزها في البنية التحتية والسياحة وتحسين أداء القطاع الخاص.

أشرف ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على إعداد خطة "رؤية السعودية 2030" وتم الإعلان عنها في ربيع 2016. تنص الخطة مشاريع طموحة بتكلفة مئات المليارات من الدولارات يتم توفيرها من خلال مصادر عدة أبرزها العائدات النفطية إلى جانب بيع قسم من شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" في البورصة. ويدعم ذلك القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن فرض الضرائب وتقليص الدعم الحكومي بشكل لم تعرفة السعودية من قبل.

(210724) -- HIMA CULTURAL AREA (SAUDI ARABIA), July 24, 2021 (Xinhua) -- File photo taken on Sept. 20, 2020 shows a rock art image in Hima Cultural Area in southwest Saudi Arabia. Saudi Arabia's Hima Cultural Area was on July 24, 2021 officially recognized by UNESCO as a World Heritage Site during its 44th session held online and chaired from Fuzhou, China. Located in an arid and mountainous area of southwest Saudi Arabia, on one of the Arabian Peninsula's ancient caravan routes, the Hima Cultural Area contains a substantial collection of rock art images depicting hunting, fauna, flora and lifestyles in a cultural continuity of 7,000 years, according to UNESCO official website. (Saudi Arabia's Ministry of Culture/Handout via Xinhua)

"السعودية الخضراء".. تحول اقتصادي لحماية البيئة أم مجرد دعاية؟ 04.11.2021

أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!
ARCHIV 2019 *** FILE PHOTO: Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan receives Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at the Presidential Airport in Abu Dhabi, United Arab Emirates November 27, 2019. WAM/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

تحليل: السعودية والإمارات ـ مواجهة مفتوحة تهدد بعواقب وخيمة 11.07.2021

تبدو الرياض وأبو ظبي أمام مواجهة اقتصادية شرسة بعد بدء الأخيرة بالرد على الخطوات السعودية التي تهدد مكانة الإمارات الريادية في الخدمات والسياحة. كيف تبدو عقباتها وأضرارها على علاقات البلدين التي شهدت أشهر عسل طويلة؟

dpatopbilder - HANDOUT - 07.01.2019, Thailand, Bangok: Dieses von der Einwanderungspolizei zur Verfügung gestellte Foto zeigt Rahaf Mohammed al-Kunun (M), die aus Saudi-Arabien geflohen ist, neben Surachate Hakparn (r), Chef der Einwanderungspolizei von Thailand, am internationalen Flughafen in Bangkok. Thailand will vorläufig auf die Abschiebung einer 18-jährigen Frau aus Saudi-Arabien verzichten, die seit dem Wochenende auf dem Flughafen von Bangkok festsitzt. Foto: Uncredited/Immigration Police/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

قضية رهف – هل يتزايد تمرد السعوديات على مجتمعهن المحافظ؟ 07.01.2019

تلقي قضية الفتاة السعودية رهف القنون الضوء على حالات مشابهة لسعوديات فررن من بلادهن رفضاً لعادات مجتمعية وضغوط أسرية، لكنها في الوقت ذاته تعيد تسليط الضوء على دور خفي تلعبه السفارات السعودية في الخارج في هذا الشأن.
Saudi Defense Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman answers questions during a press conference in Riyadh, on April 25, 2016. The key figure behind the unveiling of a vast plan to restructure the kingdom's oil-dependent economy, the son of King Salman has risen to among Saudi Arabia's most influential figures since being named second-in-line to the throne in 2015. Salman announced his economic reform plan known as Vision 2030. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

السعودية والبحر الأحمر..زواج السياسة والاقتصاد لكسر طوق العزلة؟ 13.12.2018

مشروع اقتصادي ضخم وتحالف سياسي بين المملكة والدول المتشاطئة على الضفة الأخرى للبحر الأحمر. ما الذي يدفع السعودية إلى الجانب الآخر من حدودها؟ هل هو سعيٌ خلف مصالح اقتصادية أم بحثٌ عن حلفاء جدد؟
U.S. President Donald Trump holds a chart of military hardware sales as he welcomes Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman in the Oval Office at the White House in Washington, U.S. March 20, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

تحليل: شراهة ترامب لتريليونات السعودية تهدد بكارثة 07.10.2018

في سابقة غير مألوفة عبّر ترامب عن طمعه بالحصول على تريليونات السعودية مقابل ضمان أمنها. ومع أن المملكة ردت بأنها لن تدفع، فمن الصعب عليها تجاهل مطلب الرئيس. ولكن ماذا سيحدث لاقتصاد السعودية في حال الاستجابة لشراهة ترامب؟
Banknoten aus Saudi Arabien liegen am 13.10.2014 in Dschidda (Saudi Arabien) auf einem Tisch. Alle Noten tragen das Porträt des saudischen Königs Abdullah ibn Abd al-Aziz Al Saud auf der Vorderseite. Foto: Tim Brakemeier/dpa | Verwendung weltweit

تحليل: السعودية نحو مزيد من المديونية وشد الأحزمة 30.09.2018

تقترض السعودية بسرعة لافتة عشرات مليارات الدولارات من مصارف غربية عدة. ويعني ذلك زيادة عبء خدمة الدين وزعزعة استقرار العملة وتراجع مستوى المعيشة، إضافة إلى تبعات لا تقتصر على وقف دعم دول ومنظمات تعتمد على المال السعودي.
***BG Kronprinz Saudi-Arabien Mohammed bin Salman**** ARCHIV - Der damalige saudische Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud, aufgenommen am 08.12.2016 im Palast Divan in Riad (Saudi-Arabien). (zu dpa «Der Feind nebenan: Droht Eskalation zwischen Saudi-Arabien und Iran?» vom 27.12.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي 07.03.2018

قضايا ساخنة تطغى على أول جولة خارجية لرجل السعودية القوي محمد بن سلمان منذ تسلمه ولاية العهد. محمد بن سلمان اختار القاهرة محطة أولى لجولته التي تشمل لندن وواشنطن أيضا.

Film Plakat: A Silent Revolution Copyright: Eggdancer Productions

السعودية- نساء رائدات تحدين الأعراف والقيود الاجتماعية 27.02.2018

رغم الظروف التي منعت البعض منهن من تقلد مناصب كانت حكرا على الرجال، استطاعت سعوديات إثبات جدارتهن وتحمل مسؤوليات مهمة داخل البلاد وخارجها، حتى قبل البدء بالإصلاحات التي أعنلت المملكة عزمها القيام بها.
April 11, 2016. CAIRO, EGYPT - APRIL 11: King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia (R) shakes hands with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (L) before he leaves at Cairo International airport in Cairo, Egypt on April 11, 2016. Pool / Egypt Presidency / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مصر والسعودية.. تنافس على صدارة مؤشر "البؤس الاقتصادي"؟ 16.02.2018

تصدرت مصر والسعودية الدول العربية الأكثر بؤسا اقتصاديا لسنة 2018، حسب "مؤشر البؤس"، الذي تصدره شبكة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية. إذ احتلت مصر المرتبة الرابعة من بين 66 دولة أخرى. أما السعودية فتقدمت إلى المركز العاشر.
TO GO WITH AFP STORY BY ASSAD ABBOUD Foreign laborers work at a construction site in the Saudi capital Riyadh on October 30, 2013. Oil-rich Saudi Arabia, a magnet for mostly poor Asian foreign workers, has seen nearly a million of illegal workers quit, taking advantage of a six-month amnesty that ends on November 3, 2013. AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

مخاطر التضييق على العمالة الأجنبية في السعودية 03.02.2018

تتسارع خطوات التضييق على العمالة الأجنبية في السعودية بشكل ينذر بمخاطر كبيرة. ومما لا شك فيه أن هذه المخاطر لا تقتصر على عرقة سير العمل في التجارة والتشييد وخدمات أخرى حيوية. لماذا هذه الخطوات وهل تأتي بالثمار المرجوة؟
25.04.2016+++ (L-R) Saudi Crown Prince Mohammed bin Nayef, Saudi King Salman, and Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman stand together after Saudi Arabia's cabinet agrees to implement a broad reform plan known as Vision 2030 in Riyadh, April 25, 2016. REUTERS/Saudi Press Agency/Handout via Reuters TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. +++ (C) Reuters/Saudi Press Agency

مصير "رؤية 2030" السعودية بعد صفقة ترامب الأسطورية؟ 04.06.2017

تستنزف صفقة ترامب لبيع السعودية أسلحة بمئات مليارات الدولارات أموالا تعادل ثلثي احتياطي المملكة في الخارج. ما تبعات ذلك على "رؤية 2030" التي يريد الأمير محمد بن سلمان بفضلها نهاية الاعتماد على النفط خلال سنوات قليلة؟
ARCHIV - Ein Mann hält ein Bündel mit Geldscheinen Saudi Rial in der Hand, aufgenommen 29.10.2008 in Riad. 1,8 Billionen Euro ist das Budget von Kronprinz Mohammed bin Salman. 1800 Milliarden. So viel wie das Bruttoinlandsprodukt Italiens. Der Sohn des Königs und Vize-Kronprinz von Saudi-Arabien soll damit nicht weniger schaffen als eine wirtschaftliche Kehrtwende in einem Land, das jahzehnteland nur das Öl kannte. Foto: Arno Burgi dpa (zu dpa Weg vom Öl - Wie Saudi-Arabien seine Wirtschaft umkrempeln will vom 18.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/A. Burgi

السعودية- القطاع الخاص غير مؤهل لتنويع مصادر الدخل! 14.01.2017

تتجه الأنظار إلى القطاع الخاص في السعودية لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل بعيدا عن النفط، لكن كيف يمكن لقطاع تنقصه الخبرات المحلية ومصادر التمويل وغيرها القيام بهذا الدور في ظل إجراءات تقشفية تنهي رفاهية الطفرة النفطية؟
25.04.2016+++ (L-R) Saudi Crown Prince Mohammed bin Nayef, Saudi King Salman, and Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman stand together after Saudi Arabia's cabinet agrees to implement a broad reform plan known as Vision 2030 in Riyadh, April 25, 2016. REUTERS/Saudi Press Agency/Handout via Reuters TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. +++ (C) Reuters/Saudi Press Agency

رؤية السعودية 2030: تطلعات كبرى وتحديات أكبر 20.08.2016

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016عن رؤية السعودية 2030 لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة النفطية.ولكن بعد أشهر من إعلان الفكرة، تبقى معالم هذا المشروع العملاق غامضة.
ARCHIV 2003 **** FILE- In this Monday, Oct. 6, 2003 file photo, Saudi Arabian capital Riyadh with the 'Kingdom Tower' photographed through a window of the 'Al-Faislia Tower' in the Saudi Arabian capital Riyadh. Saudi Arabia¿s stock exchange has opened up to direct foreign investment for the first time. The decision to open up the Tadawul stock exchange on Monday comes at a crucial time for Saudi Arabia, whose revenue has taken a hit from the plunge in oil prices over the past year. The kingdom is the world¿s largest exporter of crude. (AP Photo/Markus Schreiber, File) © picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber

عقبات تواجه دور القطاع الخاص في "رؤية السعودية 2030" 05.06.2016

في السعودية يريد ولي ولي العهد نقل بلاده إلى عصر ما بعد النفط عبر إصلاحات غير مسبوقة تولي القطاع الخاص الدور الريادي في التنمية. لكن السؤال هو: كيف لهذا القطاع القيام بالدور المرتجى منه في ظل قوانين الاستثمار السائدة؟
epa04725265 (FILE) An undated handout file photograph made available by the Saudi Press Agency (SPA) shows the then newly-appointed Saudi Defense Minister Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud. According to media reports on 29 April 2015, Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz appointed his son, Prince Mohammed bin Salman, as the new deputy crown prince. He is replacing Mohammed bin Nayef, who was appointed as the new Crown Prince. EPA/SAUDI PRESS AGENCY/ HANDOUT

"بن سلمان الأقوى في التنافس على السلطة في الأسرة الحاكمة" 27.04.2016

تقديم الأمير محمد بن سلمان "رؤية السعودية 2030" أثاراهتماما واسعا بفرص نجاح إصلاحات تهدف للتخلي عن النفط. بيد أن تصدر الأمير الشاب لهذه الإصلاحات يسلط الضوء على حقيقة سباق الصراع على السلطة داخل المملكة.
25.04.2016+++ (L-R) Saudi Crown Prince Mohammed bin Nayef, Saudi King Salman, and Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman stand together after Saudi Arabia's cabinet agrees to implement a broad reform plan known as Vision 2030 in Riyadh, April 25, 2016. REUTERS/Saudi Press Agency/Handout via Reuters TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. +++ (C) Reuters/Saudi Press Agency

"رؤية السعودية 2030" - إصلاح للاقتصاد أم للسياسة؟ 26.04.2016

رؤية 2030 الإصلاحية، مشروع ضخم تطلقه السعودية في أبرز رد فعل منها على استمرار انخفاض أسعار النفط، فهل تبدو أهداف المشروع قابلة للتطبيق خصوصا في ظل غياب إصلاح سياسي وإداري في أكبر مصدر عالمي للنفط؟