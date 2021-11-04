تهدف "رؤية 2030" لنقل السعودية إلى حقبة ما بعد النفط من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من التبعية للذهب الأسود. تتضمن الخطة عشرات المشاريع أبرزها في البنية التحتية والسياحة وتحسين أداء القطاع الخاص.

أشرف ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على إعداد خطة "رؤية السعودية 2030" وتم الإعلان عنها في ربيع 2016. تنص الخطة مشاريع طموحة بتكلفة مئات المليارات من الدولارات يتم توفيرها من خلال مصادر عدة أبرزها العائدات النفطية إلى جانب بيع قسم من شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" في البورصة. ويدعم ذلك القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن فرض الضرائب وتقليص الدعم الحكومي بشكل لم تعرفة السعودية من قبل.