ذكي وودود.. الحمار يتوج بلقب "الحيوان الأليف" لعام 2022

يعرف الكثير عن مسابقة الغناء بين الوقواق والحمار(أغنية أطفال قديمة)، ففي نهايتها سينتهي الحال بالحمار والوقواق إلى الغناء معاً وبكل لطف. لقد كانت الصورة السائدة عن الحمار سلبية منذ فترة طويلة، حيث كان يعتبر عينداً وغبياً. إلا أن هذا الأمر تم دحضه منذ مدة طويلة وأصبح هذا الحيوان ذو الفراء البني أو الرمادي أو الأسود محبوباً جداً.
وتقول الباحثة المتخصصة في السلوك كارولا أوترستيدت من مؤسسة "Bündnis Mensch und Tier" التي اختارت الحمار للفوز بجائزة "الحيوان الأليف لسنة 2022" إن "الحمير لطيفة للغاية وذكية"، وأضافت: "إذا نظر الناس للحمير على أنها غبية أو عنيدة، فذلك بسبب سوء فهم سلوكها". وواصلت كارولا كلامها بالقول إن الحمير تختلف تماما عن الخيول التي تهرب، حيث إن الحمار"يبقى ويحلل الوضع ويقارنه بتجاربه ثم يقرر".
لذلك، فإن ما يظهر على أنه عنيد يكون حذراً. وتتكيف الحمير مع التضاريس الجبلية، ويُعتقد أن أشكالها البرية تنحدر من المناطق شبه الصحراوية والجبلية في شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث بدأ الناس منذ حوالي 6000 إلى 7000 عام على ترويض هذه الحيوانات، التي جاءت إلى القارة الأوروبية منذ حوالي 3000 عام.
المشي مع الحمار
والسؤال الذي يطرح هو: هل اعتبار الحمار كحيوان أليف شائع حقاً في ألمانيا؟ وفي هذا الشأن تقول الباحثة المتخصصة في السلوك كارولا أوترستيدت "لم يعد الناس يمشون في الطبيعة مع الكلاب فحسب، بل أيضا مع حيوانات أخرى على غرار اللاما أو الحمير".
ومع ذلك، تحذر الخبيرة الألمانية من إهمال الحمير، إذ أنها حيوانات أليفة تتطلب الكثير من الوقت والاهتمام والرعاية. وتقول في هذا الصدد "الحمار ليس حيوان مداعبة"، مشيرة إلى أن الحيوانات تحتاج إلى واحد على الأقل من نوعها من أجل المحافظة على "شراكات اجتماعية". وأضافت الخبيرة ذاتها "إذا فصلت حماراً عن صديقه فهذه كارثة... إنه يصدر أصواتا ويشعر بالعزلة".
أيضاً، يصدر الحمار نهيقا عندما يشعر بالملل، وذلك لأنه لا يملك فرصا كافية لشغل نفسه، ولا يمكنه التحرك بشكل مناسب. وتحب الحمير الركض كثيراً ويُفضل أن يكون ذلك على طرق ذات تربة مختلفة.
أما المروج الخضراء فهي غير مناسبة، إذ أن متطلبات الطاقة الخاصة بالحيوانات تتكيف مع الطعام الضئيل في مناطقها الأصلية. ولا يعني إصدار الحمير للأصوات على أنها دائماً في مزاج سيء، بل قد تلجأ لذلك مع أجل الترحيب والتواصل.
ر.م/ (د ب أ)
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أغرب الحيوانات الهجينة
قد يكون البغل هو أشهر أنواع التزاوج المختلط بين الحيوانات. فالبغل هو نتيجة تزاوج الفرس مع الحمار. وأكتسب البغل بعض الصفات الهجينة، مثل صبر الحمار وقوة الفرس، ويملك أيضا مقاومة عالية للأمراض ولكنه عقيم ولا يمكنه التناسل.
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أغرب الحيوانات الهجينة
أما نتيجة التزاوج بين الحمار والحمار الوحشي فتكون نتيجته "حمار زيبرويد" أو حمار "إيبو". وولد هذا الحمار في حديقة الحيوانات فلورنسا في سنة 2013. وهنالك بعض حالات مشابهة حدثت في إفريقيا لاسيما في إثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك توجد بعض الحيوانات الهجينة الناتجة عن تزاوج الحمار والحصان.
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أغرب الحيوانات الهجينة
"أسد ببري" هو هجين يجمع بين الأسد والنمر في عملية لا تحدث في الحياة البرية، وإنما فقط في حدائق الحيوان، كما حدث مثل هذا الحيوان الذي أطلق عليه تسمية "زيتا" الذي يعيش في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك في روسيا والذي ولد من أسد ذكر وأنثى نمر. ويتميز "الأسد الببري" بأنه أكبر حجما من الأسد والنمر. أما "تيغون" فينتج عن تزاوج ذكر النمر مع أنثى الأسد.
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أغرب الحيوانات الهجينة
الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي بصحبة الحيوان الهجين "كاما" المولود نتيجة تلقيح اصطناعي في دبي بين الجمل وحيوان اللاما. وأطلق على أول حيوان "كاما" اسم "راما" تيمناً بولادته في شهر رمضان في سنة 1998.
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أغرب الحيوانات الهجينة
تزاوج الحوت مع الدلفين ينتج "ولفين"، وهو هجين نادر جدا ويجمع بين صفات وحجم الحوت والدلفين. لا يوجد حاليا سوى "ولفين" واحد في العالم ويعيش في حديقة الأحياء البحرية في جزر هاواي.
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أغرب الحيوانات الهجينة
الدب "بيزلي" هو حيوان هجين من الدببة الثلجية التي تعيش في المناطق القطبية والدببة الرمادية التي تعيش في مرتفعات أمريكا الشمالية. وأطلق على الدب الجديد تسمية "بيزلي" وهو مزيج من اسمي الصنفين. وغالبا ما كانت الأم من نوع الدببة الثلجية والأب من النوع الأخر. ويمكن لهذا الصنف التزاوج وإنتاج أنواع من الدببة مشابهة للنوع الهجين.
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أغرب الحيوانات الهجينة
ضفدع الأكل هو من الضفادع التي تعيش في القارة الأوروبية ويقدمه الفرنسيون كوجبة طعام، وخاصة أرجله التي تعد وجبة فاخرة. وهذا النوع الهجين جاء من تزاوج ضفدع البحر الكبير البني اللون وضفدع البحريات الصغيرة الأخضر. ويمكن لهذا النوع من الضفادع التكاثر بسرعة.
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أغرب الحيوانات الهجينة
حيوان "خروف-ماعز" هو هجين بين هذين النوعين من الحيوانات. ولا يرتبط الخرفان بالماعز جينيا، إلا أنه هنالك الكثير من حالات التزاوج بينهما. وأغلب المواليد الهجينة تولد ميتة، إلا في حالة هذه الحيوانات الهجينة الرمادية التي تعيش في منطقة باليمور الأيرلندية. وتوجد بعض الحالات المماثلة في ألمانيا وفي هولندا وفي الولايات المتحدة.
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أغرب الحيوانات الهجينة
لا تحمل لغاية الآن هذه البطة اسما يميزها. البطة ولدت من نوعين مختلفين من أصناف البط البري الطائر التي تعيش في البحريات والمستنقعات والبط غير الطائر. وتتزاوج ذكور البط البري الطائر في الكثير من الأحيان مع أنواع أخرى من البط، وهو ما يهدد في انقراض الأنواع الأخرى من البط.
الكاتب: بريغيته أوسترات / زمن البدري