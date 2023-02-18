ذكرى حصار برلين و"قنابل الزبيب" ـ حين تحول الأعداء إلى أصدقاء!

مطار تيمبيلهوف: بوابة نحو العالم الخارجي

في الـ 25 يونيو 1948 أصدر الحاكم العسكري Lucius D. Clay الأوامر لإقامة جسر جوي لبرلين. وبعد ذلك مباشرة هبطت أول طائرة شحن في مطار تيمبيلهوف. وهذا المطار، في الجانب الذي كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي، تحول إلى أهم نقطة في الجسر الجوي. واليوم يتم تنظيم جولات سياحية إلى المطار المعطل الذي تحول إلى أسطورة خلال حصار برلين.