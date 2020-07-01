 ذكرى الاستقلال في عهد ترامب.. كورونا واحتجاجات ضد العنصرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2020

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أخبار

ذكرى الاستقلال في عهد ترامب.. كورونا واحتجاجات ضد العنصرية

من المتوقع أن يحتشد مئات الألوف اليوم في قلب واشنطن حيث يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم الاستقلال عرضا للألعاب النارية ويشهد عرضاً جوياً عسكرياً، بينما سيخرج محتجون من أجل المساواة العرقية.

ألقى ترامب خطاباً الجمعة أمام تماثيل حفرت في الصخر لأربعة من الرؤساء السابقين في جبل راشمور

ألقى ترامب خطاباً الجمعة أمام تماثيل حفرت في الصخر لأربعة من الرؤساء السابقين في جبل راشمور

تحتفل الولايات المتحدة اليوم السبت (الرابع من تموز/يوليو 2020) بيوم الاستقلال في أجواء كئيبة على وقع ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتظاهرات واسعة مناهضة للعنصرية وخطاب غاضب أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مختارات

قالت وكالة أنباء إيرانية إن طهران طلبت من الشرطة الدولية المساعدة في تنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي ترامب و35 من المسؤولين العسكريين والمدنيين. رد الولايات المتحدة على هذا الأمر لم يتأخر؛ لكنه جاء من الرياض. (29.06.2020)

على عكس منافسه دونالد ترامب، أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه لن ينظم تجمعات انتخابية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. (30.06.2020)

ترجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته للمتظاهرين إلى قرار، بالتوقيع على أمر رئاسي "لمحاكمة كل من يدمر أو يخرب نصباً تذكارياً أو تمثالاً"، كما ذكر البيت الأبيض الذي أضاف أن "الرئيس لن يسمح بإعادة كتابة تاريخنا". (27.06.2020)

ودفع تفشي كوفيد-19 السلطات لإغلاق الشواطئ التي عادة تكون مكتظة في عطلة الرابع من تموز/يوليو في وقت شهدت كاليفورنيا وفلوريدا ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات بالوباء. ووسط كل هذا، حذّر رئيس بلدية لوس أنجليس إريك غارسيتي "عليكم الافتراض بأن جميع من حولكم مصاب".

وفي أنحاء البلاد، تم إلغاء المسيرات والتخفيف من حجم حفلات الشواء التي يقيمها السكان في باحات منازلهم الخلفية بينما ألغيت التجمّعات العائلية وسط القلق من السفر جواً ونشر الفيروس.

وستقام بعض الأنشطة عبر الإنترنت في وقت تحاول الولايات والمدن التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات مجددا عبر التحذيرات وأوامر الحظر.

وتقترب حصيلة الوفيات جرّاء الفيروس في الولايات المتحدة بشكل متسارع من 130 ألفا، ما يعادل تقريباً ربع الحصيلة العالمية، في وقت تحاول العديد من الدول الأوروبية إعادة الحياة إلى طبيعتها. وأرخى ذلك بظلاله على عطلة الرابع من تموز/يوليو وسط جدل بين الرغبة في الاحتفال والدعوات المبنية على البيانات العلمية لتوخي الحذر.

كما تم إلغاء نحو 80 في المئة من عروض الألعاب النارية التي لطالما شكلت ذروة الاحتفالات إذ يحتشد الآلاف لمشاهدتها. ودعت بعض المناطق السكان لمشاهدة العروض من سياراتهم. في أي حال، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين جعلت من الصعب الحصول على الألعاب النارية.

وتوقّع مسؤولو الصحة ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بالفيروس بعد احتفالات وتظاهرات عطلة نهاية الأسبوع. ويرى البعض أن ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا ناجم عن الاحتفالات الواسعة خلال عطلة "يوم الذكرى" أواخر أيار/مايو ورفع تدابير الإغلاق في بعض الولايات في الفترة ذاتها. وثمة مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات مجدداً في عطلة يوم الاستقلال كما حصل بعد "يوم الذكرى".

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"غوغاء غاضبون"

وينوي ترامب الذي ألقى خطاباً الجمعة أمام تماثيل حفرت في الصخر لأربعة من الرؤساء السابقين في جبل راشمور، الحضور إلى "ناشونال مول" من أجل فعالية "تحية لأميركا" التي تواكبها موسيقى عسكرية وطلعات جوية.

وفي حين تركّز خطابات الرؤساء في الرابع من تموز/يوليو تقليدياً على قضايا ترفع المعنويات وتعزّز الوطنية والوحدة، ندد ترامب في  خطابه في داكوتا الجنوبية بالاحتجاجات التي اندلعت منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد تحت ركبة شرطي أبيض. وندد ترامب الذي يواجه معركة إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر ويبدو متحمساً لحشد قاعدته السياسية، بـ"الفوضى العنيفة" في شوارع الولايات المتحدة واتّهم المتظاهرين بشن "حملة بلا رحمة لمحو تاريخنا والإساءة لأبطالنا ومحو قيمنا وغسل أدمغة أطفالنا".

من جهته، تبنى منافس ترامب في الانتخابات الديموقراطي جو بايدن نبرة مختلفة تماماً حيال التوتر العرقي الذي تعيشه البلاد قائلاً عبر تويتر السبت إن "أمّتنا تأسست على فكرة بسيطة: خلقنا جميعنا سواسية. لم نصل إلى ذلك يوماً لكننا لم نتوقف في الوقت ذاته عن المحاولة. اليوم عيد الاستقلال، دعونا لا نكتفي بالاحتفال بهذه الكلمات بل لنلتزم تحقيقها أخيراً".

خ.س/أ.ح(أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


مختارات

في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

أدت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد وضد سوء المعاملة الممنهج تجاه السود في الولايات المتحدة على أيدي الشرطة إلى مواجهات عنيفة. من جهته أكد الرئيس دونالد ترامب أن الجيش "جاهز ومستعد وقادر" على التدخل. (01.06.2020)  

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