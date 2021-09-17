ذكرى اتفاقات أبراهام.. واشنطن "تشجع" دولا أخرى على التطبيع مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الجمعة (17 أغسطس/أيلول 2021) دولاً عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل، أثناء لقائه مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها الدول العربية الثلاث مع الدولة العبرية، والتي توسطت فيها واشنطن وفتحت باب التقارب العلني بين إسرائيل وعدة دول عربية.

وقال بلينكن أثناء لقاء عبر الإنترنت مع الوزراء الأربعة، "سنشجّع مزيداً من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب". وأضاف "نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية. من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتمّ التعامل مع إسرائيل كسائر الدول". وأضاف بلينكن إن بلاده ستعمل أيضا على تعزيز علاقات إسرائيل مع مصر والأردن.

في 15 أيلول/سبتمبر 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علناً علاقاتهما مع إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. وأقدمت المغرب والسودان في ما بعد على الخطوة نفسها.

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وتقول إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، رغم أنها تعتزم إظهار قطيعة مع نهج ترامب ، إنها توافق على الاتفاقات المسماة "اتفاقات أبراهام" (إبراهيم) والتي تُعتبر بمثابة أحد الإنجازات الدبلوماسية الرئيسية التي حققها سلفه الجمهوري. وأكد بلينكن أن "هذه الإدارة ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدماً في التطبيع".

من جانبه أعلن وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لبيد إن"نادي اتفاقات أبراهام مفتوح لأعضاء جدد". وأضاف "أحد أهدافنا المشتركة هو ضمان أن دولاً أخرى ستحذو حذونا وتنضمّ إلينا في هذه الاتفاقات وفي هذه الحقبة الجديدة من التعاون والصداقة". وكشف الوزير الإسرائيلي أنه سيتوجّه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي.

ع.ج.م/ص. ش( أ ف ب، رويترز)