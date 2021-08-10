نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دي فيلت

دي فيلت (تعني العالم)، صحيفة يومية ألمانية تأسست منذ عام 1946 للدفاع عن الأفكار الثورية في ألمانيا. تنشر الصحيفة تقارير وأخبار مختلفة عن السياسة، والرياضة، والاقتصاد، والمال، والسفر والثقافة.

إضافة إلى القضايا السياسية تهتم الصحيفة بالأدب وتعطي سنويا جائزة الأدب العالمي. في عام 2006 أثارت صحيفة دي فيلت غضب المسلمين في العالم بعد إعادة نشر الصور الكاريكاتيرية لرسول المسلمين محمد.

Hamas chief Khaled Meshaal (front R) walks with senior Hamas leader Ismail Haniyeh (front L) upon his arrival at the Rafah crossing in the southern Gaza Strip December 7, 2012. Meshaal arrived in the Gaza Strip on Friday, ending 45 years of exile from Palestinian land with a visit that underscored the Islamist group's growing confidence following a recent conflict with Israel. REUTERS/Ahmed Jadallah (GAZA - Tags: POLITICS)

صحيفة ألمانية "تكشف" عن شبكة "استثمارات سرية" لحماس 10.08.2021

استنادا إلى ما وصفتها بـ "دوائر أمنية غربية"، كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة في تقرير لها عن "شبكة استثمارات سرية" تعود لحركة حماس في عدة دول. فكيف تعمل هذه الشبكة؟ وفي أي الدول تتركز؟ وإلى أين تذهب عوائدها؟
Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi is shown while meeting President Donald Trump in the Oval Office of the White House, Tuesday, April 9, 2019, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

السيسي لـ"دي فيلت" الألمانية: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية 24.04.2021

في حوار له مع صحيفة دي فيلت الألمانية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر. ونفى السيسي العدد الكبير للمعتقلين الذي تتحدث عنه منظمات دولية.
Symbolbild Kindersoldat An armed Yemeni youth, loyal to the Shiite Muslim Huthi movement that controls Sanaa, sits amid the rubble on December 5, 2014, guarding the damaged house of the Iranian ambassador in the Yemeni capital which was targeted by a car bomb earlier this week. Al-Qaeda's local branch said on December 3 it was behind a car bombing that killed one person and wounded 17 outside the residence of Iran's ambassador the Yemeni capital, where Tehran is accused of backing Shiite militia. AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images) © Getty Images/M.Huwais

دراسة حقوقية: أطفال يقتلون ويُقتلون بأسلحة ألمانية 05.11.2020

أظهرت دراسة أن أسلحة ألمانية تُستخدم في بلاد عديدة، يجند فيها أطفال أو يموت فيها أطفال بسبب الحروب، مثل اليمن. ورداً على ذلك دعت المعارضة الألمانية الحكومة إلى تقييد الصادرات وإصدار قانون للرقابة على تصدير الأسلحة.

Libysche Rebellen laufen, während ein loyalistischer Kampfflugzeug überfliegt, während sie sich auf die Schlacht in Ajdabiya am 2. März 2011 vorbereiten, als Pro Moamer Kadhafi-Soldaten und Söldner, die mit Panzern und schwerer Artillerie bewaffnet sind, die nahe gelegene Stadt Brega stürmten, 200 Kilometer südwestlich der östlichen Hauptstadt Benghazi, was zu schweren Zusammenstößen führte.

صحيفة ألمانية: تركيا تدفع لكل "مرتزق" في ليبيا 2000 دولار شهرياً 10.07.2020

كشفت صحيفة ألمانية أن تركيا تدفع لكل "مرتزق" يقاتل لحسابها في ليبيا 2000 دولار شهرياً، مشيرة إلى أن ليبيا أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die TU Berlin Campus El Gouna verwendet werden*** Technische Universität Berlin Campus El Gouna Dipl.-Ing. Samih Sawiris, Chairman of Orascom Development Holding © TU Berlin-Pressestelle/Ruta

ملياردير مصري يسعى لشراء ثالث أكبر شركة سياحية بأوروبا 07.04.2020

بالرغم من توقف جميع الرحلات السياحية في العالم بسبب فيروس كورونا، كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن رغبة رجل الأعمال المصري سميح ساويرس في شراء ثالث أكبر شركة سياحية أوروبية.

dpatopbilder - 19.01.2020, Berlin: Wladimir Putin (4.v.l.), Präsident von Russland, unterhält sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (3.v.r., CDU) und Abdel Fattah al-Sisi (2.v.r.), Präsident von Ägypten, bei einem Treffen während der Libyen-Konferenz. Ziel der Konferenz ist ein dauerhafter Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland. Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

صحف أوروبية: هل يساوي اتفاق برلين الحبر الذي كُتب به؟ 21.01.2020

استحوذ "اتفاق برلين" الخاص بليبيا على اهتمام كبريات الصحف الأوروبية. علامات استفهام وأسئلة تتنظر الإجابات طرحت ومن أبرزها آلية وقف إطلاق النار ودور الدول الضامنة ووضع الميلشيات المنضوية تحت جناحي طرفي الصراع.
Ein großes Polizei-Aufgebot schützt am 25.07.2014 anlässlich des Al-Kuds-Tag eine Pro-Palästina-Demonstration in Berlin. 1979 hatte der iranische Revolutionsführer Ajatollah Khomeini dazu aufgerufen, Jerusalem von zionistischen Besatzern zu befreien. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Foto: Rainer Jensen /dpa

"نصيحة" أمريكية لبرلين بشأن كيفية التعاطي مع حزب الله في ألمانيا 06.09.2019

مرة أخرى تتدخل واشنطن في شأن داخلي ألماني عبر سفيرها في برلين ريتشارد غرينل الذي طالب في مقال صحافي السلطات الألمانية بحظر نشاط حزب الله اللبناني على غرار هولندا وبريطانيا، حسب ما نشرته صحيفة "دي فيلت" الجمعة.
26.01.2017 January 26, 2017 - Tijuana, Baja California, MEXICO - After President Trump signed executive orders to build a border wall, crack down on 'sanctuary cities' and bar Syrian refugees the White House floats a 20 percent import tax to pay for the Mexican Wall on Thursday January 26, 2017. FILE PHOTO: A man climbs the fence dividing the United States and Mexico on Monday 6 August 2007 in Tijuana, Baja California, Mexico |

صحيفة: سياسة ترامب لبناء جدار حدودي نهج عفا عليه الزمن 12.01.2019

في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الأمريكي ترامب بلا هوادة من أجل تحقيق فكرته الخاصة ببناء جدار حدودي مع المكسيك لمواجهة موجات الهجرة، علقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة بالقول: إن فكرة ترامب نهج عفا عليه الزمن.
HANDOUT - Soldaten der Fregatte «Hessen» retten am 06.06.2015 weitere Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer. Deutsche, italienische und internationale Einsatzkräfte haben im Mittelmeer bei mehreren Rettungsaktionen Tausende Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Bis zum frühen Samstagabend wurden etwa 2500 Menschen gerettet, wie ein Sprecher der italienischen Küstenwache sagte. Foto: Bundeswehr/Gottschalk/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Bundeswehr/Gottschalk/dpa) (zu dpa Tausende Migranten gerettet - Auch deutsche Schiffe beteiligt am 06.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

منظمة ألمانية: خطة زيهوفر لحل أزمة اللجوء تراجع عن الإنسانية 21.07.2018

انتقدت منظمة "بروت فور دي فيلت" التابعة للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بشدة خطة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر المعروفة بـ"ماستر بلان" لاحتواء أزمة اللجوء والمهاجرين بشدة واصفة إياها بأنها تراجع عن القيم الإنسانية.
Globus mit Geldscheinen | globe with banknotes | Verwendung weltweit

ألمانيا - ارتفاع حجم تحويلات المهاجرين المالية إلى بلدانهم الأصلية 01.07.2018

كشفت أرقام أعلن عنها البرلمان الألماني "بوندستاغ" أن قيمة التحويلات المالية من المهاجرين في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية شهدت ارتفاعاً، ففي عام 2016 وحده حول المهاجرون إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية نحو 17.7 مليار يورو
14.09.2016 + Ein Großaufgebot der Polizei steht am 14.09.2016 in Bautzen (Sachsen) auf der Platte, dem Kornmarkt. Wie die Polizei am 15.09.2016 mitteilte, standen sich am Abend des 14.09.2016 auf dem Platz rund 80 gewaltbereite Männer und Frauen - zum Großteil aus dem politisch rechten Spektrum - sowie 20 junge Asylbewerber gegenüber. Zwischen beiden Lagern kam es zu verbalen und tätlichen Übergriffen. Ein Großaufgebot von rund 100 Polizisten trennte die Gruppen und forderte sie auf, den Platz zu verlassen. Foto: Xcitepress/dpa (zu dpa Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen in Bautzen vvom 15.09.2016) | Copyright: picture-alliance/dpa/Xcitepress

50 طالب لجوء يهاجمون رجال شرطة 27.05.2018

كشفت صحيفة "دي فيلت" عن استدعاء الشرطة بعد حصول خلاف داخل مركز إقامة للاجئين، حيث تجمع نحو 50 طالب لجوء وهاجموا ثمانية رجال شرطة. واستخدم لاجئ قضيباً حديدياً.
26.028.2017 Besucher sind am 26.08.2017 in Berlin zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung ins Verteidigungaministerium gekommen und schauen sich die Vorführung der Diensthunde der Bundeswehr an. Zum 19. Mal öffnen sich das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt zum Tag der offenen Tür mit einem vielfältigen Informations- und Unterhaltungsangebot. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

كلاب ألمانية عسكرية مجهزة بأنظمة مراقبة رقمية 30.04.2018

أفادت بعض التقارير الإعلامية في صحيفة "دي فيلت" أن شركةً هندسة ألمانية، تقدم عرضاً تكنولوجياً لتجهيز الكلاب العسكرية بأنظمة الكاميرات اللاسلكية. وذكرت أن النظام ذاته تم استخدامه في قتل أسامة بن لادن.
08.04.2018, Leichtathletik: Berliner Halbmarathon, in Berlin. Ein Polizeibeamter steht an der Laufstrecke. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

القبض على ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم خلال ماراثون برلين 08.04.2018

أكدت شرطة العاصمة الألمانية في أعقاب نهاية مسابقة نصف الماراثون، القبض على عدة أشخاص مشتبه بتخطيطهم لهجوم خلال ماراثون برلين اليوم، فيما ذكرت تحدثت تقارير صحفية عن صلة أحد المشتبه بهم بالتونسي أنيس العامري.
Horst SEEHOFER (CSU,Bundesinnenminister), skeptisch,Gestik,nachdenklich, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,Porträt. Wahl und Vereidigung des neuen Bayerischen Ministerpraesidenten am 16.03.2018 im Bayerischen Landtag,Maximilianeum in Muenchen,126.Sitzung des Bayerischen Landtgags. *** Horst SEEHOFER CSU German Federal Minister of the Interior skeptical gesture thought-provoking single image truncated individual portrait portrait portrait election and swearing-in of the new Bavarian State Premier on 16 03 2018 in the Bavarian state parliament Maximilianeum in Muenchen 126 Meeting of the Bavarian State Parliament

استطلاع: 76% من الألمان لا يرون الإسلامَ جزءا من ألمانيا 19.03.2018

فيما لا يزال الجدل مستمرا حول تصريح وزير الداخلية الألماني بأن "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا"، ذكرت صحيفة "دي فيلت" أن غالبية كبيرة تؤيد كلام الوزير. الصحيفة استندت إلى استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث بناء على تكليفها.
16.02.2018 Member of the German Parliament (Bundestag) and former chairman of the green party (Buendnis 90 / Die Gruenen) Cem Oezdemir is seen at the Munich Security Conference (MSC), at the Bayerischer Hof hotel in Munich, southern Germany, on February 16, 2018.. The MSC is held at the hotel Bayerischer Hof from 16th to 18th February. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

نائب الماني بحماية الشرطة في ميونيخ لتجنب اشكالات مع الوفد التركي 18.02.2018

اعلن الزعيم السابق في حزب الخضر الألماني جيم اوزديمير الذي يوجه انتقادات حادة الى انقرة، انه اضطر الى الاستعانة بحماية الشرطة خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، خشية احتمال وقوع إشكالات مع الوفد التركي.
21.07.2016 +++ Deniz Yuecel (Journalist) in der ZDF-Talkshow maybrit illner am 21.07.2016 in Berlin Thema der Sendung: ErdoÄüans Rache âÄ Ist die Tuerkei noch unser Partner? | Verwendung weltweit

إطلاق سراح مراسل "دي فيلت" دينيز يوجيل المحتجز منذ عام في تركيا 16.02.2018

غداة اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء التركي والمستشارة الألمانية في العاصمة برلين، تؤكد الحكومة الألمانية إطلاق سراح مراسل صحيفة "دي فيلت" دينيز يوجيل المعتقل في تركيا منذ أكثر من عام.

مزيد من المقالات