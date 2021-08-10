دي فيلت (تعني العالم)، صحيفة يومية ألمانية تأسست منذ عام 1946 للدفاع عن الأفكار الثورية في ألمانيا. تنشر الصحيفة تقارير وأخبار مختلفة عن السياسة، والرياضة، والاقتصاد، والمال، والسفر والثقافة.
إضافة إلى القضايا السياسية تهتم الصحيفة بالأدب وتعطي سنويا جائزة الأدب العالمي. في عام 2006 أثارت صحيفة دي فيلت غضب المسلمين في العالم بعد إعادة نشر الصور الكاريكاتيرية لرسول المسلمين محمد.
في حوار له مع صحيفة دي فيلت الألمانية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر. ونفى السيسي العدد الكبير للمعتقلين الذي تتحدث عنه منظمات دولية.