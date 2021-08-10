دي فيلت (تعني العالم)، صحيفة يومية ألمانية تأسست منذ عام 1946 للدفاع عن الأفكار الثورية في ألمانيا. تنشر الصحيفة تقارير وأخبار مختلفة عن السياسة، والرياضة، والاقتصاد، والمال، والسفر والثقافة.

إضافة إلى القضايا السياسية تهتم الصحيفة بالأدب وتعطي سنويا جائزة الأدب العالمي. في عام 2006 أثارت صحيفة دي فيلت غضب المسلمين في العالم بعد إعادة نشر الصور الكاريكاتيرية لرسول المسلمين محمد.