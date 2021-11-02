دينامو كييف هو أكثر نادي شعبية في أوكرانيا. استطاع تحت قيادة المدرب الأسطوري فاليري لوبانوفسكي تحقيق أفضل فتراته التاريخية، حيث فاز معه بلقب كأس أوروبا لأبطال الكأس مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة.

منذ إطلاق بطولة الدوري الأوكراني لكرة القدم ظل فريق دينامو كييف يسيطر على الدوري. و كان أسوأ مركز حققه هو المركز الرابع في موسم 2013/2014. ويعد أهم إنجاز لدينامو كييف في أوروبا هو تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 1998/ 1999 وانهزامه أمام بايرن ميونيخ الألماني. وسيبقى المدرب فاليري لوبانوفسكي خالدا في ذاكرة النادي، ليس لأنه دربه 20 عاماً في 3 فترات مختلفة، ولكن لأنه توفي وهو يشرف على تدريب الفريق. أما أبرز لاعب مر في دينامو كييف فيبقى الدولي الأوكراني أندري شيفشينكو.