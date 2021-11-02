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دينامو كييف

دينامو كييف هو أكثر نادي شعبية في أوكرانيا. استطاع تحت قيادة المدرب الأسطوري فاليري لوبانوفسكي تحقيق أفضل فتراته التاريخية، حيث فاز معه بلقب كأس أوروبا لأبطال الكأس مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة.

منذ إطلاق بطولة الدوري الأوكراني لكرة القدم ظل فريق دينامو كييف يسيطر على الدوري. و كان أسوأ مركز حققه هو المركز الرابع في موسم 2013/2014. ويعد أهم إنجاز لدينامو كييف في أوروبا هو تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 1998/ 1999 وانهزامه أمام بايرن ميونيخ الألماني. وسيبقى المدرب فاليري لوبانوفسكي خالدا في ذاكرة النادي، ليس لأنه دربه 20 عاماً في 3 فترات مختلفة، ولكن لأنه توفي وهو يشرف على تدريب الفريق. أما أبرز لاعب مر في دينامو كييف فيبقى الدولي الأوكراني أندري شيفشينكو.

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ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال 02.11.2021

في مباراته رقم 100 بدوري الأبطال، قاد ليفاندوفسكي فريقه الألماني إلى ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا البرتغالي. واستغل برشلونة تعثر بنفيكا وانتزع منه المركز الثاني بفوزه الثمين على دينامو كييف.
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بايرن يسحق بنفيكا ويتصدر وبرشلونة يفلت بصعوبة من كمين كييف 20.10.2021

واصل بايرن ميونخ انطلاقته المميزة، عقب فوزه الثمين والمستحق برباعية على مضيفه بنفيكا البرتغالي، فيما حقق برشلونة فوزا عسيرا على ضيفه دينامو كييف الأوكراني وحافظ على أماله في التأهل عن المجموعة الخامسة.
Lionel Messi (FC Barcelona) duels for the ball against Vitaliy Buialskyi (FC Dynamo Kyiv), during the Champions League soccer match between FC Barcelona and Dynamo Kyiv, at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, November 4, 2020. Foto: Siu Wu | Verwendung weltweit

برشلونة يفوز بلا إقناع وباشاك شهير التركي يفجر مفاجأة 04.11.2020

حقق برشلونة فوزاً غير مقنع على دينامو كييف، فيما أوقف فريق باشاك شهير التركي انطلاقة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المثالية. واستفاق لايبزيغ من صدمة خسارته الموجعة أمام مانشستر يونايتد ليحقق فوزاً ثميناً على سان جيرمان.
DORTMUND, GERMANY - NOVEMBER 01: Head coach Peter Bosz of Borussia Dortmund looks on prior the UEFA Champions League group H match between Borussia Dortmund and APOEL Nikosia at Signal Iduna Park on November 1, 2017 in Dortmund, Germany. (Photo by Maja Hitij/Bongarts/Getty Images,)

هل يرتكب بيتر بوش في دورتموند خطأ أنشيلوتي في بايرن؟ 20.11.2017

ما الذي يحدث الآن لدورتموند في الدوري؟ فبعدما كان يكتسح الأندية الأخرى في بداية الموسم، أصبح صيدا سهلا لمعظم الفرق. والآن بدأ لاعبون ينتقدون المدرب بوش في نقطة تشبه ما كان يشتكي منه لاعبون في بايرن ميونيخ من أنشيلوتي.
August 24, 2017 - Andriy Yarmolenko (L) of Dynamo vies for the ball with LuÃƒÂ­s Martins (R) of Maritimo during the Europa League second play-off soccer match between FC Dynamo Kyiv and FC Maritimo, at the Olimpiyskyi stadium in Kyiv, Ukraine, August 24, 2017 |

الشراسة عوضا عن الوداعة.. هكذا يبدو بديل ديمبلي في دورتموند 28.08.2017

من المعروف أن إدارة دورتموند تهوى استقطاب المواهب الشابة البعيدة عن الأضواء، لكن يبدو أن الأمر مختلف بالنسبة لبديل ديمبلي، إذ وقع نادي دورتموند عقدا مع الأوكراني أندري يارمولينكو، فمن هو يارمولينكو؟
epa05213312 Dynamo Kiev's Andriy Yarmolenko (R) and Domagoj Vida (L) in action with Manchester City's Fernandinho (C) during the UEFA Champions League round of 16 soccer match between Manchester City and Dynamo Kiev held at the Etihad Stadium in Manchester, Britain, 15 March 2016. EPA/Peter Powell . +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/P.Powell

دوري الأبطال: سيتي وأتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي 15.03.2016

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تعادله سلبيا مع دينامو كييف في إياب دور الـ16. كما تأهل أتلتيكو مدريد للدور نفسه إثر فوزه على ايندهوفن بضربات الترجيح.
24.02.2016+++ Football Soccer - Dynamo Kiev v Manchester City - UEFA Champions League Round of 16 First Leg - NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev, Ukraine - 24/2/16 Sergio Aguero celebrates scoring the first goal for Manchester City Action Images via Reuters / John Sibley Livepic EDITORIAL USE ONLY. ++++ (C) Reuters/J. Sibley Livepic

دوري الأبطال: مانشستر سيتي يقترب من ربع النهائي 24.02.2016

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج ملعبه على دينامو كييف الأوكراني في ذهاب دور الـ 16. من جانبه أهدر أتلتيكو مدريد فرصة حسم تأهله مبكرا بسبب تعادله مع ايندهوفن الهولندي.
BELHANDA Younes Team FC Schalke 04 DFL Fussball Bundesliga Start Rueckrunde Saison 2015-2016 Spiel FC Schalke 04 - Werder Bremen 1 : 3 am 24. Januar 2016 in Gelsenkirchen

إمكانيات بلهندة تؤهله ليصبح لاعبا محوريا في شالكه 25.01.2016

قدم الدولي المغربي يونس بلهندة إشارات جيدة خلال المباراة الأولى التي خاضاها بألوان فريقه الجديد، شالكه. ويملك بلهندة الإمكانيات التي تسمح له بانتزاع المكانة الرسمية مع شالكه والتحول إلى لاعب محوري بالفريق الألماني.
Dynamo Kiev's defender Danilo Silva, right, challenges for the ball against Mike Hanke of Borussia Moenchengladbach during their Champions League Qualification soccer match at the Olympiyskiy national stadium in Kiev, Ukraine, Wednesday, Aug. 29, 2012. (Foto:Efrem Lukatsky/AP/dapd).

مونشنغلادباخ يودع دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على كييف 29.08.2012

على الرغم من عودته بالفوز من ملعب دينامو كييف وبهدفين لواحد، ودع فريق مونشنغلادباخ منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب خسارته في الذهاب في عقر داره بثلاثة أهداف لواحد، بينما ضمن كييف مقعده في دور المجموعات.
Kyiv´s players celebrate during the Champions League Play-off round 1 st leg football match Borussia Moenchengladbach vs FC Dynamo Kyiv on August 21, 2012 in Moenchengladbach, western Germany . AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/GettyImages)

المنافسة تشتد في الدور التأهيلي لدوري الأبطال مع خوض جولة الإياب 27.08.2012

ستخوض فرق دينامو كييف الأوكراني وملقة الأسباني وسيلتيك الاسكتلندي إضافة إلى باتي بوريسوف البيلاروسي إياب الدور التأهيلي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم وفي حوزتها امتياز الفوز في مباراة الذهاب لهذا الدور.
Bremen's goal keeper Tim Wiese misses to catch the ball as Piotr Trochowski scores his side's first goal during the UEFA Cup semifinal first leg soccer match between Werder Bremen and Hamburger SV in Bremen, Germany, Thursday, April 30, 2009.(AP Photo/Joerg Sarbach)

هامبورغ يقطع نصف الطريق نحو النهائي القاري الأول له منذ 1983 01.05.2009

تغلب هامبورج على مضيفه فيردر بريمن 1/صفر في المباراة التي جمعت بينهما أمس على إستاد "فيسرستاديون" ببريمن، فيما تعادل شاختار دونتسك مع مضيفه دينامو كييف 1/1 في مواجهة أوكرانية خالصة.