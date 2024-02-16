ديمي مور - نظام تغذية صحي حافظ على رشاقتها حتى فوق سن الستين

رغم بلوغها 61 عاما، تبدو النجمة ديمي مور في كامل لياقتها البدنية. ويرجع ذلك إلى نظام التغذية الذي تحرص عليه. وتستغني مور تماما عن اتباع حمية غذائية وتأكل فقط عندما تجوع متناولة ما تشتهيه لكنها تتوقف عندما تشعر بالشبع.

لأكثر من 40 عامًا، تواصل النجمة ديمي مور (61 عامًا) مسيرتها في هوليود، وما زالت تحافظ على رشاقتها فالعمل في هوليوود لا يرحم عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن. ووفقًا لموقع مجلة "بونته" الألمانية، الذي ينقل بدوره عن موقع "instyle.de" الألماني، فإن إتباع ديمي مور بحميات غذائية بات أمرا من الماضي. وتقول مور بحسب الموقع السابق: "كان علي أن أتعلم أن أتوقف عن محاربة جسدي وأن أتصالح معه في النهاية." وتمكنت من ذلك فعلا، من خلال نصائح التغذية التالية.

لا مكان للأطعمة الجاهزة على مائدة ديمي مور

لن تجد أطعمة جاهزة على مائدة ديمي، ولن تجد أيضا خبز المصانع رخيص الثمن ولا اللحوم المصنعة. لكن هذا لا يعني أنها تتخلى تمامًا عن تناول اللحوم، فنجمة هوليود يرتكز نظامها الغذائي على المنتجات الطازجة، خاصة الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات. وللحفاظ على العناصر الغذائية الموجودة في المنتجات، تقوم ديمي بطهي أطباقها عند درجة حرارة أقصاها 50 درجة أو تأكلها بدون طهي، بحسب ما نقل موقع "بونته".

ممارسة الرياضة وتناول البروتينات

ديمي مور عاشقة للرياضة، فهي تحب السباحة وركوب الأمواج، وتمارس اليوغا بشكل مكثف، كما تمارس رياضة رفع الأثقال. وبعد جلسات التمرين، تفضل تناول البروتينات، مثل اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك أو البقوليات. وهذا يساعدها على بناء كتلة عضلية قوية وظاهرة، تعمل ديمي مور على دعمها من خلال ممارسة الرياضة.

تناول الدهون الصحية

تتجنب ديمي مور تماما الدهون الحيوانية والأحماض الدهنية المشبعة، والقشدة أو الزبدة أو المايونيز وما شابه ليست جزءاً من نظامها الغذائي، وبالنسبة لها يجب أن يحتوي ما تأكله على أحماض دهنية غير مشبعة، على سبيل المثال أوميغا 3. ولهذا السبب تستخدم الكثير من زيت بذر الكتان أو زيت الزيتون، كما تتضمن قائمة طعامها بانتظام الأسماك والمكسرات.

تناول الكربوهيدرات الصحية!

يقول موقع "بونته" إن كثيرا من الناس يعتقدون أن الكربوهيدرات كلها أطعمة تسبب السمنة ولكن هذا ليس صحيحا وديمي تعرف ذلك أيضا. فالكربوهيدرات الموجودة في منتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز والأرز والمعكرونة وكذلك البطاطس أو الخضروات الخضراء تمنح طاقة قيمة دون أن تسبب البدانة. فهي تضمن مستوى صحيا للسكر في الدم، كما أن هذه الأطعمة الغنية بالألياف تعطيك إحساسا بالشبع لفترة طويلة.

الاعتماد على الإحساس في تناول الطعام

حاليا، لم تعد ديمي مور غالبا تتناول وجباتها في أوقات ثابتة، وإنما تأكل عندما تجوع وتتناول ما تشتهيه في تلك اللحظة، وتتوقف عندما تشعر بالشبع. ويقول موقع "بونته في نقله عن "instyle.de" إنها تخلت عن أسلوب تناول الأكل بناءً على حالتها سواء كانت سعيدة أو محبطة. والفكرة وراء هذا هي الاستماع إلى جسدها، لأنه يعرف بشكل أفضل ما تحتاج إليه وكمية الطعام التي يحتاجها.

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