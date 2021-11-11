ديمقراطية ساسة العراق .. "راوح مكانك"!  

شباب كردستان على أبواب أوروبا .. مغامرة بعد اليأس من التغيير؟

لماذا يترك شباب العراق وكثير منهم من كردستان البلاد ويتجهون إلى أوروبا؟ بسبب ضنك العيش؟ أليس هناك استقرار أمني ورفاهية أفضل بكثير مقارنة بجنوب ووسط وغرب العراق؟ البحث عن فرص سهلة ؟ أم يأس من عدم التغيير ؟