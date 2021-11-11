 ديمقراطية ساسة العراق .. ″راوح مكانك″! | العراق اليوم | DW | 18.11.2021

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العراق اليوم

ديمقراطية ساسة العراق .. "راوح مكانك"!

دعوة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى مبادرة وطنية سياسية تجمع "الرابحين والخاسرين" في الانتخابات البرلمانية، عودة إلى المربع الأول؟ لماذا يؤمن الساسة في العراق بآليات الديمقراطية وليس بنتائجها.

الاستماع للتقرير الصوتي 59:59

ديمقراطية ساسة العراق .. "راوح مكانك"!

الكاتب الأستاذ ضياء الشكرجي

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ديمقراطية ساسة العراق .. "راوح مكانك"!  