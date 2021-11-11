ديمقراطية ساسة العراق .. "راوح مكانك"!  

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دعوة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى مبادرة وطنية سياسية تجمع "الرابحين والخاسرين" في الانتخابات البرلمانية، عودة إلى المربع الأول؟ لماذا يؤمن الساسة في العراق بآليات الديمقراطية وليس بنتائجها.
الكاتب الأستاذ ضياء الشكرجي
لماذا يترك شباب العراق وكثير منهم من كردستان البلاد ويتجهون إلى أوروبا؟ بسبب ضنك العيش؟ أليس هناك استقرار أمني ورفاهية أفضل بكثير مقارنة بجنوب ووسط وغرب العراق؟ البحث عن فرص سهلة ؟ أم يأس من عدم التغيير ؟
كيف جرت عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؟ ولماذا استعملت المسيرات وأي جهات يحتمل أن تقف خلف العملية؟ وأي خطوات يمكن أن تأخذها الحكومة مستقبلا؟
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