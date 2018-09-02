 ديمقراطية ألمانيا - خلاف حول مراقبة حزب البديل الشعبوي | سياسة واقتصاد | DW | 03.09.2018

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سياسة واقتصاد

ديمقراطية ألمانيا - خلاف حول مراقبة حزب البديل الشعبوي

خلال المظاهرات في كيمنيتس في نهاية الأسبوع شوهد سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا مصطفين مع أعضاء من حركة "بيغيدا"، ويرى سياسيون من أحزاب أخرى في هذا التكاتف علامة على أن حزب البديل من أجل ألمانيا يميل أكثر إلى اليمين

Deutschland Rechte Demo in Chemnitz (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

طالب نائب رئيس البرلمان الألماني توماس أوبرمان بمراقبة تعاون محتمل بين حزب البديل من أجل ألمانيا واليمينيين المتطرفين من قبل جهاز الاستخبارات. " قضية اللاجئين تقسم المجتمع وحزب البديل من أجل ألمانيا يركب بصفة أكثر راديكالية هذه الموجة"، قال هذا السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حديث صحفي. ولذلك وجب على جهاز الاستخبارات أن يراقب بدقة متناهية " التعاون بين حزب البديل من أجل ألمانيا والنازيين الجدد". وقال أوبرمان بأن "المطاردة" ضد أجانب في كيمنيتس تجسد نقطة تحول، معتبرا أن العنف السياسي بدوافع عنصرية ضد أشخاص لا يجوز ان تسمح له الدولة ويجب مكافحته بكل شدة.

"حزب البديل من أجل ألمانيا يقتات من التلاعب بالناس"

 نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي توماس شتروبل شدد بدوره على مطلبه الداعي إلى نهج أكثر تشددا لجهاز الاستخبارات الألمانية تجاه حزب البديل من أجل ألمانيا. وقال شتروبل في تصريح صحفي بأن حزب البديل من أجل ألمانيا ينزلق إلى "اليمين المتطرف". وتكشف الحوادث في كيمنيتس مرة أخرى بوضوح أن على جهاز الاستخبارات أن يواصل تركيز عينه على حزب البديل من أجل ألمانيا. "إذا وُجدت شروط المراقبة، فيجب التحرك بسرعة".

من جانبه، أوضح نائب رئيس وزراء ساكسونيا مارتن دوليش لصحيفة "دي فيلت" أنه يوجد سياسيون لدى حزب البديل من أجل ألمانيا يصفهم هو"بالفاشيين الجدد". وطالب بأنه "يجب التحرر من معتقل حزب البديل من أجل ألمانيا". وأوضح أنه يهتم أكثر بناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا أكثر من الحزب الذي يعيش من التلاعب بالناس وتخويفهم".

Deutschland Thomas Strobl, Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

توماس شتروبل، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية بادن فورتمبرغ

وزير الداخلية زيهوفر: ليس هناك حاليا سبب للمراقبة

لكن يوجد سياسيون يعارضون مراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا بحيث أن وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر لا يرى حاليا سببا للمراقبة. وأعلن أنه يجب النظر بدقة فيما كانت تصريحات بعض أعضاء الحزب أو التعاون مع بعض المجموعات هي آراء شخصية أم توجه سياسي حزبي. وهذا ما يفعله جهاز الاستخبارات الداخلي.

كما أن رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أندريا ليندهولتس تحدثت أيضا عن معارضة مراقبة الحزب في الوقت الراهن. لكنها اقترحت في الوقت نفسه مراقبة بعض الاتحادات التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا "بانتقاد قوي". وشككت في أن مراقبة حكومية لليمينيين المتطرفين ستحل المشكلة الحقيقية.

دور المواطنين

وأوضحت ليندهولتس أن المواطنين مطالبون الآن بالابتعاد عن المنظمات اليمينية. وهذا ليس مهمة السياسة فقط:" في بافاريا وهسن ستكون انتخابات ـ والمواطن له هنا إمكانية القول أي سياسة يريد".

كما أن السياسة مطالبة بالتحرك في الخلاف مع الشعبويين اليمينيين. ويجب الاعتراف مثلا في سياسة اللجوء "بأننا لا ننجز كل شيء كما كان يبدو في البداية"، وإنما توجد هنا تحديات وجب تجاوزها. وطالبت ليندهولتس بتنفيذ الاتفاقات المبرمة وأشارت إلى التنسيق في اتفاقية التحالف حول قانون هجرة المهارات الحرفية ومراكز الإيواء المبرمجة.

AfD-Parteitag in Augsburg (Reuters/M. Rehle)

ألكسندر غاولاند، رئيس الكتلة النيابية لحزب البديل من أجل ألمانيا

ومنذ نهاية الأسبوع طالب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي فولكر كاودر بجدال سياسي أكثر حدة مع حزب البديل من أجل ألمانيا، وقال بأن هذا الحزب يمنح من داخله "المساعدة لليمين المتطرف". ورد زعيم كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا، ألكسندر غاولاند في حديث صحفي بأن تصريحات كاودر "كلام غبي وسخيف"، وأوضح أن الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا لا تدعم اليمين المتطرف. "إنها محاولة كاودر للجمنا وإقصائنا من الجدل الديمقراطي، لأننا نحصل باضطراد على تأييد مزيد من المواطنين"، حسب وصف غاولاند.

مظاهرة عقب وفاة رجل في الـ 35

في كيمنيتس وفي نهاية آب/ أغسطس المنصرم، على هامش حفل في المدينة، تعرض ألماني يبلغ من العمر 35 عاما للطعن بسكين. اثنان من الجناة المشتبه بهما، وهما عراقي في الـثانية والعشرين من العمر وسوري في الـثالثة والعشرين يلبثان قيد الحجز الاحترازي. وهذه الحادثة تسببت في مظاهرات عنيفة من اليمين المتطرف وشُنت بعدها هجمات ضد أجانب.

م.أ.م ( رويترز، أف ب، د ب أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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